Matovič sa zapíše do análov. Voľby sa odstupovaním nevyhrávajú, hovorí analytik

Pred časom predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič prekvapujúco ohlásil, že do eurovolieb pôjde ako líder. Súčasne dal verejný prísľub, že keď ho nepodporí 50-tisíc voličov, tak sa vzdá poslaneckého mandátu v NR SR, ako aj pozície na čele hnutia. Všetko je inak. Matovič oznámil, že do Európskeho parlamentu nebude kandidovať. Dôvodom má byť narastajúca podpora fašistických strán na Slovensku, ktoré podľa neho môžu zvíťaziť vo voľbách do EP. Čo na to všetko hovorí politický analytik Ján Baránek? Pozrite si vo videu TV Pravda.

VIDEO: Pozrite si, čo dnes ohlásil Matovič. Prekvapilo to aj politického analytika Jána Baránka. Môže byť za tým strach Matoviča z neúspechu?