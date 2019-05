Slovensko je úspešná krajina, ale našinci si musia viac veriť v Európskej únii

Dôležitosť Európskeho parlamentu sa výrazne zväčšila - spoluvytvára až okolo 95 percent európskej legislatívy, pred niekoľkými volebnými cyklami to vo väčšine prípadov robila Európska rada. Existovalo veľmi málo vecí, ktoré musel odobriť europarlament. Aj to je jeden z vážnych dôvodov, prečo ísť zodpovedne hlasovať. Povedala to v rozhovore pre Pravdu Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa pre susedské vzťahy a rozširovanie Európskej komisie, ktorá je v diplomatických kruhoch európskej zahraničnej politiky najvyššie postavená Slovenka.

V čom vidíte príčiny opakujúceho sa slabého záujmu na Slovensku o voľby do Európskeho parlamentu?

Sama som si viackrát kládla túto otázku. Dôvodov je zjavne viacero. Jeden sa dá označiť ako prirodzený, pretože voľby do miestnej samosprávy sú človeku bližšie, ako hlasovanie o zložení parlamentu, ktorý je vnímaný zemepisne vzdialený. Toto zmýšľanie viem pochopiť, ale na druhej strane musím byť kritická.

Prečo?

Ešte stále 15 rokov od vstupu do EÚ si len budujeme pocit, že môžeme mať vplyv na chod európskych vecí. Je to paradoxná pasivita v súvislosti s doterajšou nízkou volebnou účasťou vo voľbách do europarlamentu.

Až 77 percent opýtaných na Slovensku považuje členstvo v únii za prospešné, čo vyplynulo z prieskumu Eurobarometra, ale pritom iba 13 percent oprávnených voličov hlasovalo pred piatimi rokmi. Je to akýsi výraz rezignácie na schopnosť niečo ovplyvniť. Je to veľká škoda. Slovensko je síce malá krajina, ale úspešná, v jadre Európy.

Naši občania by si mali viac veriť. Štát, ktorý si viac verí, dokáže lepšie ovplyvňovať európske politiky. Viaceré malé krajiny to v únii vedia robiť.

Prečo antisystémové strany, dokonca aj extrémistické, naberajú v EÚ na popularite? Deje sa to aj v najvyspelejších štátoch, ktoré si užívajú veľký blahobyt.

Nárast extrémizmu je širší fenomén. Nazdávam sa, že ho zapríčiňuje fakt, že veľa ľudí hľadá jednoduché riešenia. Uveria politikom, ktorí ponúkajú takéto východiská.

Z čoho to vyplýva?

Európa zažila v posledných rokoch niekoľko kríz. Od roku 2008 postupne ekonomická kríza, dlhová kríza a vážne problémy niektorých štátov eurozóny, migračná kríza. Zneistilo to ľudí.

V neposlednom rade chcem zdôrazniť, že za posledných 15 až 20 rokov enormne vo svete stúpla nerovnosť medzi ľuďmi. Horná vrstva vyletela finančne do stratosféry a, naopak, veľa ľudí zostalo pozadu. Platí to aj o Slovensku.

Ako?

Máme sa lepšie ako pred dvadsiatimi rokmi, ale v Bratislave a vo väčších mestách je vyššia životná úroveň ako inde. Podobne vidíme tieto rozdiely všade v EÚ. Opakujem, že sú ľudia, ktorí majú pocit, že zostali pozadu – že necítia výhody globalizácie, o ktorej sa veľa hovorí.

Je to veľký problém západného sveta, Slovensko nevynímajúc. Vytvára to nebezpečne živnú pôdu pre uplatnenie extrémistických, nacionalistických strán a hnutí. Sociálna nerovnosť aj obavy zo straty kultúrnej identity sa vo veľkej miere podpisujú pod to, že mnohí voliči idú za ich lídrami.

Čo by ste povedali frustrovanému človeku, aby išiel voliť do Európskeho parlamentu a vybral si kandidátov slušných demokratických strán?

Najprv by som vysvetlia, prečo sú tieto voľby dôležité napriek tomu, že Brusel, respektíve Štrasburg sú od Slovenska vzdialené stovky kilometrov. Naše europoslankyne a naši europoslanci sa budú podieľať na spolurozhodovaní o záležitostiach, ktoré ovplyvňujú život každého z nás.

Veľmi záleží na tom, akých kandidátov pošleme do europarlamentu. Treba sa pozerať na to, ako sú odborne zdatní a jazykovo vybavení, ako by dokázali prenášať slovenský záujem do tvorby európskych právnych noriem. Toto by som urobila ako prvé.

Druhé by bolo čo?

Poukázala by som na to, že EÚ je spoločenstvo, priestor založený na humanizme a spolupatričnosti. Solidarita predstavuje jednu z hlavných hodnôt veľkej rodiny európskych štátov.

Prejavuje sa to zvlášť tým, že Slovensko dostáva z únie veľmi veľa finančných prostriedkov. Aby sa vytvárali nové pracovné miesta, aby sa pozdvihli jednotlivé regióny. Aby sa mohli opraviť či už školy alebo nemocnice. Dalo by sa pokračovať.

Takto by som frustrovanému človeku objasnila, prečo by mu EÚ mala byť sympatická, prečo by mal ísť odovzdať svoj hlas a zodpovedne sa rozhodnúť v eurovoľbách.

Zrejme by ste si vypočuli otázku, aký význam má vlastne Európsky parlament, prípadne ďalšie hlavné orgány EÚ.

Spomeňte si, ako ešte pred pár rokmi bolo nepredstaviteľné, aby si našinec niekoľko kilometrov za slovenskými hranicami mohol dovoliť dlhšie surfovať na internete. Roamingové poplatky boli veľmi drahé. Zásluhou Bruselu sa to zmenilo.

Už sa nemusíte obávať, že by ste mohli odpadnúť, keď vám mobilný operátor pošle faktúru za svoje služby. Uvádzam to ako príklad obrovského benefitu. Dôležitosť Európskeho parlamentu sa výrazne zväčšila – spoluvytvára až okolo 95 percent európskej legislatívy, pred niekoľkými volebnými cyklami to vo väčšine prípadov robila Európska rada.

Existovalo veľmi málo vecí, ktoré musel odobriť europarlament. Aj to je jeden z vážnych dôvodov, prečo ísť zodpovedne hlasovať.