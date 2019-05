Tieto voľby do europarlamentu sú najdôležitejšie od roku 1979, vyhlásil Macron

V rozhovore pre francúzske regionálne denníky Macron uviedol, že Európania „by nemali byť naivní“, pokiaľ ide o zasahovanie do tohtotýždňových volieb do Európskeho parlamentu (EP) zo zahraničia.

Spravodajský časopis L'Observateur na svojej webovej stránke konštatuje, že Macron sa – podobne ako aj ďalší politici vládnej väčšiny vo Francúzsku – snaží pred eurovoľbami o sústredený útok na krajne pravicové Národné združenie (RN) na čele s Marine Le Penovou. RN je podľa francúzskej vládnej strany „trójskym koňom“ v plánoch prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorých cieľom je oslabiť Európu, napísal L'Observateur.

Macron v rozhovore pre regionálne denníky tvrdí, že „Rusi a niektorí ďalší“ neboli nikdy doteraz „takí vtieraví“ pri financovaní a pomoci extrémistickým politickým stranám v Európe. Tento svoj výrok Macron ďalej nerozviedol.

Francúzsky prezident však zdôraznil, že si netreba zamieňať „štáty a niektorých jednotlivcov“, aj keď americké lobistické skupiny alebo ruskí oligarchovia deklarujú, že majú blízko k vládam.

Tento Macronov rozhovor je podľa L'Observateur poslednou výzvou k voličom, aby v eurovoľbách podporili jeho centristické hnutie Republika v pohybe (LREM) a zabránili tak nacionalistom posilniť svoje pozície – okrem iného aj v dôsledku obáv Francúzov z migrácie.

Blížiace sa voľby do europarlamentu označil Macron za najdôležitejšie od roku 1979, keď sa konali prvé priame voľby do EP, pretože Únia „čelí existenčnému riziku“. „Ak ja, ako hlava štátu, nechám rozpadnúť sa Európu, ktorá vybudovala mier a priniesla prosperitu, budem za to niesť historickú zodpovednosť,“ vyhlásil Macron.

Niekoľko dní pred nedeľňajšími eurovoľbami vo Francúzsku, v ktorých prieskumy verejnej mienky predpovedajú tesný súboj medzi LREM a RN, prípadne dokonca víťazstvo Le Penovej strany, prezident Macron v rozhovore vysvetlil aj to, prečo sa – napriek kritike svojich oponentov – postavil do „prednej línie“. Vysvetlil, že nemôže byť iba „divákom“, ale musí byť „aktérom týchto európskych volieb“.

Rozhovor s Macronom uverejnilo v utorok okolo 40 regionálnych denníkov, najmenej dva to však odmietli urobiť. Námietky mali aj francúzski socialisti, ktorí sa dožadovali práva na reakciu na prezidentove výroky.