Prezident Kiska vyzýva ľudí, aby išli voliť: Ide o naše Slovensko v našej Európe

Slovensko potrebuje v Európe silný slovenský hlas. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS. Vyzval v ňom ľudí, aby využili svoje právo a prišli v sobotu 25. mája voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. "Ide o naše Slovensko v našej Európe," zdôraznil s tým, že my všetci sme Európania.