Otázky a odpovede: Eurovoľby 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 do 22.00 hodiny. Konajú sa eurovoľby všade podľa rovnakých pravidiel? Kedy budú známe oficiálne výsledky volieb?

Konajú sa eurovoľby všade podľa rovnakých pravidiel?

Európska smernica upravuje len základné princípy volieb: musia byť všeobecné, priame a s tajným hlasovaním. Všetko ostatné, teda i pravidlá pre volebnú komisiu a volebné dni, si jednotlivé členské štáty prispôsobujú podľa svojich pravidiel a tradícií.

Kedy budú známe oficiálne výsledky volieb?

Až v nedeľu v noci. Hoci Holanďania a Briti hlasovali už vo štvrtok, Íri včera, Česi od piatka do soboty a Slováci, Lotyši i Malťania pôjdu k urnám dnes, voliči vo zvyšných 21 krajinách budú hlasovať až zajtra. Oficiálne výsledky budú zverejnené až po skončení volieb v poslednej hlasujúcej krajine, ktorou je Taliansko – teda v nedeľu po 23. hodine.

Dovtedy sa nemôžu zverejniť ani odhady?

Môžu. Holanďania napríklad už z exit pollov, teda prieskumov medzi voličmi pri volebných miestnostiach, už majú predstavu o tom, ako volili. Výsledky exit pollov sa môžu zverejňovať aj v iných štátoch. V nedeľu o 18. hodine začne aj Európsky parlament zverejňovať vnútroštátne odhady výsledkov. Prvé projekcie rozloženia kresiel v novom europarlamente budú k dispozícii zajtra o 20.15 na základe dostupných vnútroštátnych údajov. Projekcie sa budú ďalej aktualizovať na základe ďalších odhadov a zverejňovaných volebných výsledkov z členských štátov. Predbežné celkové výsledky sa očakávajú v nedeľu o 23.15 hod.

Prečo voliči vyberajú iný počet europoslancov, než koľko ich napokon bude v Európskom parlamente zasadať?

Súvisí to s chaosom okolo brexitu. Briti totiž hlasovali napriek tomu, že ich krajina by mala do konca októbra z únie odísť. Až z nej skutočne vystúpi, zmení sa aj zloženie Európskeho parlamentu. Celkový počet europoslancov odchodom Britov klesne zo 751 na 705, pričom niektoré krajiny si o niekoľko kresiel prilepšia. Počet mandátov pre Slovensko napríklad vzrastie z 13 na 14.

Kedy a ako sa rozhodne o novom šéfovi Európskej komisie?

Meno vybraného nástupcu Jeana-Claudea Junckera Európskemu parlamentu majú predložiť na odobrenie premiéri a prezidenti členských krajín s prihliadnutím na výsledky volieb do EP. Debatovať o tom začnú nadchádzajúci utorok na povolebnom summite. Šéf Európskej rady chce, aby sa táto otázka vyriešila na júnovom summite, a to hoci aj hlasovaním, ak sa lídri nezhodnú na konsenzuálnom kandidátovi. Nová Európska komisia by mala nastúpiť začiatkom novembra. Dovtedy musí Európsky parlament rozhodnúť nielen o jej šéfovi, ale aj o budúcich komisároch, ktorých bude predtým vypočúvať.

Kto má najväčšiu šancu nahradiť Junckera?

Dve doterajšie najväčšie frakcie europarlamentu – ľudovci (EPP) a socialisti (S&D) presadzujú, aby bol nový šéf komisie vybraný z takzvaných „špicenkandidátov“, teda akýchsi celoeurópskych volebných lídrov. Za EPP je to doterajší šéf frakcie ľudovcov Nemec Manfred Weber, kandidátom socialistov je doterajší podpredseda Európskej komisie Holanďan Frans Timmermans. Viacerí lídri vrátane francúzskeho prezidenta však dali najavo, že túto procedúru, použitú pred piatimi rokmi, nemienia prijať automaticky a je možné, že Európskemu parlamentu na schválenie ponúknu niekoho iného.