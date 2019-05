V Ostrom Grúni chodia k urnám prevažne starší ľudia

Obyvatelia Kľakovskej doliny pri Žarnovici sa do volieb veľmi nehrnú. Ani v Ostrom Grúni, kde v ostatnom období zvykli „bodovať“ kotlebovci, to nie je inak. Neskoro poobede tam volebná komisia evidovala len 40 zúčastnených voličov. Celkovo ich je v obci 437.

Situácia je podľa Karola Segeta, predsedu volebnej komisie v Ostrom Grúni, rovnaká ako počas eurovolieb pred piatimi rokmi. Od rána prichádzajú ľudia do volebných miestností len ojedinele. „Je to odraz politiky, aká sa robí v našom štáte. Zo šarvátok medzi našimi vrcholovými predstaviteľmi sú ľudia nešťastní. Európska únia ich veľmi nezaujíma. Sú presvedčení, čo síce nie je pravda, že nám nijako nepomáha. Spoločnosť je tak nastavená, prevláda skepticizmus,“ hovorí Seget.

Nízku účasť ovplyvňuje aj slnečné počasie, mnohí uprednostňujú práce v záhrade či výlety do prírody. „Tak ako všade, ani tu to nebude vysoké číslo. Tipujem, že by mohlo prísť do dvadsať percent voličov, minule to bolo sedemnásť. Do večera ale ešte nejakí ľudia poprichádzajú,“ dodal Seget.

Mladých voličov smerujúcich k urne sme v Ostrom Grúni v čase našej návštevy nestretli, celkovo sa vraj eurovolieb zúčastňujú najmä starší ľudia. Natrafili sme však na dobre naladených manželov Roškovcov, ktorí tradične chodievajú voliť spolu. „Všetky voľby sú dôležité, tieto nevynímajúc. Možno tak ovplyvníme dianie a smerovanie spoločnosti k zmene,“ zhodli sa.