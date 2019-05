Posledný deň volieb do europarlamentu: Hlasujú v 21 krajinách

V 21 z 28 členských štátov Európskej únie sa v nedeľu hlasuje vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Počas posledného dňa volieb do EP, ktoré prebiehajú od 23. do 26. mája, svoj hlas odovzdajú napríklad voliči v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku či Poľsku, píše agentúra DPA.