PS/Spolu chcú uspieť aj vo voľbách do NR SR, SaS o úspechu nehovorí

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mala vyhrať koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. V europarlamente by mali sedieť aj poslanci Smeru, ĽSNS, KDH, SaS a OĽaNO. Vyplýva to z predbežných neoficiálnych odhadov politických strán po sčítaní všetkých okrskov.

Podľa odhadov by koalícia PS – Spolu mohla mať 20,07 percenta. Druhý by mal skončiť Smer-SD so ziskom 15,69 percenta, tretia ĽSNS so ziskom 12,04 percenta. Nasleduje KDH s 9,67 percentami, SaS a jej odhadovaných 9,6 percenta. Do EP by sa ešte malo dostať OĽaNO s 5,24 percentami. Parlamentné SNS, Most-Híd a Sme rodina by nemali dosiahnuť ani päť percent.

PS/Spolu chcú uspieť aj vo voľbách do NR SR

Strany Progresívne Slovensko (PS) a Spolu si urobia všetko preto, aby sa ich víťazstvom skončili aj budúcoročné voľby do NR SR. Vyplýva to z vyjadrení lídrov koalície PS/Spolu Michala Trubana a Miroslava Beblavého. Tieto strany sa vo voľbách do Európskeho parlamentu spojili do koalície. „Zatiaľ je to neoficiálne, ale voľby sme vyhrali. Je to vďaka tomu, že sme sa dokázali spojiť a ponúknuť dobrý program, no najmä slušných a kvalitných kandidátov,“ napísal dnes ráno Truban na svoj facebookový profil. PS/Spolu tieto voľby podľa neoficiálnych výsledkov vyhrali so ziskom približne 20 percent. „Urobíme všetko pre to, aby takto dopadli aj parlamentné voľby,“ napísal Beblavý.

„Ďakujeme voličom za dôveru, teraz je na našich nových europoslankyniach a europoslancoch, aby ju od prvého dňa pretavili do poctivej práce za európske Slovensko. My ostatní budeme pokračovať v práci na zmene k lepšiemu tu, na Slovensku,“ pokračoval Truban.

SaS chce výsledky analyzovať

Strana SaS sa vo svojom stanovisku poďakovala všetkým voličom, ktorí prišli voliť a najmä tým, ktorí volili práve liberálov.

„Náš realistický odhad hovoril, že získame dva mandáty, čo sa aj stalo. Ale sme ďaleko od toho povedať, že toto je úspech. Výsledky si musíme zanalyzovať v prvom rade v strane a zariadiť sa podľa toho,“ uvádza SaS v stanovisku.

Kresťanskí demokrati sú podľa Hlinu dôležití pre zmenu na Slovensku

Kresťanskodemo­kratické hnutie vo voľbách do Európskeho parlamentu ukázalo, že je dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu KDH Alojza Hlinu. Ako ďalej uviedol na svojom facebookovom profile, kresťanskí demokrati sú dôležití a sú dôležití pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť.

„Pár dní oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu. A budeme zápasiť húževnato, vytrvalo,“ napísal Hlina na margo neoficiálnych výsledkov eurovolieb.

Podľa odhadov, ktoré zverejnil líder OĽaNO Igor Matovič po sčítaní 95 percent okrskov, by PS-Spolu mohli získať štyri mandáty, Smer tri, ĽSNS dva, rovnako dva KDH, SaS jeden plus jeden po brexite a OĽaNO jeden mandát.