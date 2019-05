Baránek, Slosiarik a Hřích hodnotia účasť aj predbežné výsledky

Volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 v Košiciach.

Volička vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu 25. mája 2019 v Košiciach. Autor: TASR , František Iván

„O paralelné sčítania sa snažia jednotlivé politické subjekty, ktoré mali svojich zástupcov vo volebných komisiách. Nie každý mal zástupcu úplne všade. Preto sa tie čísla môžu meniť a bude kľúčové počkať na oficiálny výsledok. To, čo sa tam môže zmeniť, je pozícia hnutia OĽaNO, ktoré je tesne nad potrebným kvórom päť percent. Jedna z vecí, ktoré odhalia až finálne zrátanie a počet jednotlivých hlasov, je potrebný pri modely výpočtu mandátov,“ povedal Hřích s tým, že keď je niekto blízko piatich percent pri istej matematickej konštelácii nie je úplne isté, či bude mať mandát. „Bude dôležité počkať na oficiálne výsledky. Každý hlas je dôležitý,“ dodal. Rovnako sa ukáže aj pozícia SMK, ako aj to, či bude SaS tá, teraz obsadí jeden mandát v EP a po brexite ďalší.

Pre KDH sú tieto voľby podľa Hřícha potvrdením toho, že sa vracajú do politiky, Most-Híd by mal zas pracovať na tom, aby svoju pozíciu na politickej scéne zastabilizoval.

Volebnú účasť 20 percent považuje oproti predchádzajúcej účasti vo voľbách do EP v roku 2014 (13,05 percenta) za vynikajúcu. „Aj keď to číslo 20 percent je stále veľmi nízke, ale je to vynikajúce z toho pohľadu, že cestu k volebným urnám si našlo o polovicu viac voličov ako v minulom kole volieb do EP. Niečo podobné sa stalo pri voľbách do VÚC. Vtedy sa zvýšila účasť a uspeli najmä opoziční kandidáti. Teraz podľa predbežných údajov sa zdá, že sa zopakovalo niečo podobné,“ dodal.

Voličská účasť je stále nízka, tvrdí Baránek

Voličská účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu je napriek nárastu stále nízka, uviedol politický analytik Ján Baránek s tým, že voličská účasť 20,1 percenta už nie je tak prekvapivo nízka, ako tomu bolo pred piatimi rokmi, keď k volebným urnám prišlo 13,05 percenta voličov. „Zabrala mobilizačná kampaň politických strán, keď vyzývali voličov, aby išli voliť. Účasťou sa tak približujeme už aj k iným európskym krajinám," povedal. Baránek predpokladá, že k vyššej účasti pomohli hlavne mladší voliči, ktorí volili koalíciu PS-Spolu.

Výsledok, ktorý podľa predbežných neoficiálnych výsledkov dosiahla ĽSNS (12 percent) nie je podľa Baránka až takým veľkým prekvapením. „Rátali sme s tým. Skôr je prekvapujúca prehra Smeru-SD. Asi málokto čakal, že PS-Spolu dosiahne lepší výsledok ako Smer-SD," uviedol. Pre strany SNS a Most-Híd, ktoré sa podľa neoficiálnych výsledkov do europarlamentu nedostanú, by mal byť tento výsledok na zamyslenie. „Strany si budú musieť výsledky volieb zanalyzovať, či to bolo zlou kampaňou, či to je nový trend," podotkol Baránek. Je presvedčený, že účasť 20,1 percenta sa nedá porovnávať s účasťou v parlamentných voľbách, a tak to nie je výsledok. „Ale je to veľká výstraha pre tieto strany," dodal. Zároveň treba počkať na oficiálne výsledky, aby bolo zrejmé, kto bol voliť, kto nebol a prečo.

Voličská účasť podľa Slosiarika znamená, že nás zaujímajú aj veci, ktoré sa týkajú EÚ

Je pozitívne, že voliči prejavili väčší záujem o voľby do Európskeho parlamentu ako v predchádzajúci rokoch, uviedol riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

„Snáď to čiastočne znamená, že nás zaujímajú aj veci, ktoré sa týkajú medzinárodného spoločenstva, ktorého sme integrálnou súčasťou ,a nie sme len etnocentricky zameraní. Vyššia účasť je pravdepodobne aj výsledkom mobilizácie na účasť cez rôzne aktivity aj mimo politických strán,“ uviedol.

Dodal, že zjavne k vyššej účasti prispeli voliči na jednej strane proeurópskej koalície PS-Spolu, ktorí boli naozaj nadpriemerne mobilizovaní, ale na druhej strane aj protieurópskej ĽSNS.

„Výsledky zároveň poukazujú na to, že zjednodušovanie vzťahov Slovenska a EÚ na vyhlásenia o návrate kompetencií z Bruselu na Slovensko ako jednoduchého riešenia krízy EÚ nemali taký silný mobilizačný efekt,“ dodal Slosiarik.