Šimečka: Nebudem kandidovať do Národnej rady

Čo bude vašou prioritou v europarlamente?

Celý svoj profesionálny život som venoval otázkam bezpečnosti, zahraničnej politiky. Pre mňa je ambíciou byť členom výboru LIBE, čo je výbor pre osobné slobody, lebo je politicky kľúčový, rieši veci ako Schengen, európsky prokurátor, spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Alternatívou je výbor pre zahraničné vzťahy. Agenda je pre mňa jasná, je to posilnenie kompetencií európskeho prokurátora a spolupráce vnútri EÚ, čo sa týka bezpečnosti. Druhá agenda sa týka jednotnej zahraničnej bezpečnostnej politiky EÚ. Je to pre Slovensko kľúčové, lebo práve bezpečnosť a spravodlivosť, hrozby terorizmu, organizovaného zločinu alebo extrémne agresívne Rusko sú niečo, kde Slováci právom očakávajú, že bude EÚ obhajovať ich záujmy.

Na budúci rok sa budú konať voľby do Národnej rady. Ak v nich Progresívne Slovensko uspeje, uprednostníte pred Bruselom pôsobenie v domácej politike?

Nie. Nebudem kandidovať do Národnej rady. Chcem byť aktívny plnohodnotný europoslanec. Chcem ukázať, že mandát europoslanca sa dá vykonávať aj trochu inak a bližšie k ľuďom na Slovensku, ako to bolo doteraz. Chcem byť aktívny v domácej politike ako europoslanec, chcem prinášať európske témy do slovenskej politiky, byť často doma, na rôznych diskusiách, vystupovať v Národnej rade.

S ktorými z novozvolených slovenských europoslancov si viete predstaviť ďalšiu spoluprácu?

Samozrejme, s tými, ktorí budú zvolení na našej kandidátke, to sú najbližší partneri, zdieľame spoločný program.

A z iných strán?

S proeurópskymi stranami. Pre nás sú partnerom strany súčasnej opozície – OĽaNO, KDH, SaS. V europarlamente to funguje na princípe frakcií, ak budem zvolený, budem vo frakcii liberálnej, a to budú moji najbližší spojenci. Keď pôjde o veci, ktoré sa budú týkať národných záujmov, tak, samozrejme, tomu som otvorený. Výnimkou je, a to si neviem predstaviť, že by sme k takej spolupráci vedeli prizvať europoslancov z ĽS NS.