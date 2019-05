Beňová: Asi sme už potrebovali skončiť až druhí

Dlhoročná europoslankyňa Monika Beňová (Smer) netají, že s výsledkom eurovolieb nie je spokojná. V rozhovore pre Pravdu však priznala, že Smer už možno potreboval skončiť na inom ako prvom mieste. Môže to byť impulzom na zmeny, nazdáva sa politička, ktorá sa podľa neoficiálnych výsledkov dostala do europarlamentu už po štvrtýkrát.

Smer zaznamenal vo voľbách výrazný pokles, po vyše desaťročí nevyhral voľby. Budete v strane iniciovať debaty o tom, čo ďalej a ako pokles zvrátiť?

Nenazvala by som to tak, že budem iniciovať rozhovory. Chcem pripraviť pomerne podrobnú správu zo všetkých stretnutí, ktoré som mala pri kampani v našich krajoch a v jednotlivých okresoch, nielen s okresnými organizáciami, ale aj s voličmi. Skúsim naformulovať nášmu predsedníctvu to, čo od nás naši voliči očakávajú. Ako s tým naloží predsedníctvo, to neviem povedať, nie som členka predsedníctva. Ale považujem za dôležité a za poctivé voči okresným štruktúram, ktoré mi veľmi pomáhali v kampani, ale aj voči voličom, ktorí nás prišli voliť, že takúto diskusiu otvorím aspoň takýmto materiálom.

Ste vy osobne spokojná s výsledkami volieb?

Nie som s nimi spokojná, samozrejme, že nie som. Ale sú to reálne čísla, ktoré sú výsledkom niečoho, čo sa na politickej scéne deje. Našou úlohou je, aby sme s týmito číslami narábali tak, že pristúpime k niektorým opatreniam, ktoré sme možno mali urobiť už dávnejšie. Ale asi sme potrebovali skončiť jedného dňa až druhí a nie, ako sme boli zvyknutí, vždy prví. Možno je to impulz, na základe ktorého k týmto opatreniam pristúpime.

Podľa neoficiálnych výsledkov prišlo voliť výrazne viac ľudí ako pred piatimi rokmi. Čo ich prilákalo voliť?

Možno to bolo spôsobené tým, že na politickej mape pribudol silný hráč. To treba úprimne povedať. A ten doviedol so sebou asi aj voličov, ktorí doteraz nevolili, alebo ktorí boli prvovoličmi. A tiež boli veľké sprievodné kampane, ktoré robilo zastúpenie Európskej komisie, zastúpenie Európskeho parlamentu a podobne. Bola okolo toho väčšia pozitívna motivačná kampaň.