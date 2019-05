Baránek: Smer doplatil na to, že dlho vládne. Progresívne Slovensko uspelo, lebo s nikým nebojovalo

Podľa neoficiálnych výsledkov volieb do Európskeho parlamentu by sa víťazom mala stať mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko (PS) – Spolu. Druhá priečka patrí Smeru, tretia ĽSNS. Koaličná SNS a Most-Híd v poradí bodujúcich strán chýbajú. Do lavíc EP si sadnú poslanci za opozičnú SaS a hnutie OĽaNO, pribudne aj mimoparlamentné KDH. Čo signalizujú volebné výsledky pre strany vládnej koalície? Kto môže byť z opozičného tábora najviac ohrozený v parlamentných voľbách? TV Pravda sa pýtala politického analytika Jána Baránka.