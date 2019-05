Eurovoľby vyhrala koalícia PS/Spolu, pred Smerom a ĽSNS

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) podľa oficiálnych výsledkov potvrdených Štátnou volebnou komisiou vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, a to s počtom hlasov 20,11% .

Do europarlamentu sa dostanú aj poslanci strany Smer, a to zo ziskom 15,72% hlasov, hneď za nimi sa umiestnila strana ĽSNS s 12,07%. Slováci do Bruselu posunuli aj poslancov strany KDH s 9,69%, SaS s 9,62% a OĽaNO s 5,25%.

Po sčítaní všetkých okrskov celková účasť dosiahla 22,74%.

Poslancami v Európskom parlamente (EP) sa tak za Slovensko stali Michal Šimečka, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Martin Hojsík (koalícia PS – Spolu), Monika Beňová, Miroslav Číž, Robert Hajšel (Smer-SD), Milan Uhrík, Miroslav Radačovský, (ĽSNS), Ivan Štefanec, Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (SaS) a Peter Pollák (OĽaNO). Lexmann sa mandátu ujme až po vystúpení Veľkej Británie z EÚ.

Vo voľbách mohlo podľa odhadu Štatistického úradu SR hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Hlasovať v eurovoľbách mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali.

Správu aktualizujeme.