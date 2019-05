KDH hodnotí eurovoľby pozitívne, SaS je sklamaná

Dvaja zvolení europoslanci za stranu KDH Ivan Štefanec a Miriam Lexmann hodnotia eurovoľby pozitívne. „Pre KDH to sú už tretie voľby, ktoré dopadli veľmi dobre. Predtým to boli komunálne a župné voľby a verím, že budúci rok uspejeme aj v parlamentných voľbách," uviedol vo volebnom štúdiu RTVS Štefanec.

Podľa podpredsedníčky NR SR Lucie Ďuriš Nicholsonovej si strana Sloboda a Solidarita trúfala na tri mandáty v Európskom parlamente. „Je mi ľúto, že sme obhájili dva. Mali by sme si teraz sadnúť a nastaviť zrkadlo, lebo nám tým chcú voliči jednoznačne niečo povedať," uviedla Nicholsonová. Eurovoľby pre ňu priniesli dve sklamania – ĽSNS na treťom mieste a Smer na druhom mieste. „Sklamaní budú aj voliči ĽSNS, lebo zistia, že ich dvaja poslanci ostanú úplne izolovaní. Časom pochopia, že to boli zbytočne vyhodené hlasy," vysvetlila.

Peter Pollák (OĽaNO) tvrdí, že málo politických strán robilo kampaň v teréne. Väčšina využívala podľa neho sociálne siete. Ako Róm chce v europarlamente otvárať rómske témy. "Spolupracovať budem so všetkými, ktorí nebudú vyvolávať strach. Ako Róm budem otvárať aj rómske témy. Je potrebné, aby sa Európa k tejto téme postavila zodpovedne. Nie je možné, aby na nej vyrástli ďalší fašisti,"uviedol.

Našu najsilnejšiu parlamentnú stranu Smer budú v europarlamente zastupovať Miroslav Číž, Robert Hajšel a Monika Beňová. „V Smere by sme mali byť lepší tím. O niektorých veciach by sme sa mali rozprávať otvorenejšie. Treba sa vrátiť medzi ľudí, lebo ľudia si to vážia," povedala europoslankyňa. Podľa nej Slovensko prišlo o dva mandáty, keďže do Európskeho parlamentu „idú zástupcovia fašistickej strany".

Geist: Naša účasť v eurovoľbách je rekordná, no stále malá

Naša takmer 23-percentná účasť v eurovoľbách je rekordná, no stále malá aj vzhľadom na to, že sa Slováci označujú za proeurópskych. Vo volebnom štúdiu RTVS to uviedol analytik Radovan Geist z portálu euractiv.sk s tým, že do svedomia by si mali vstúpiť politické strany. „Koalícia Progresívne Slovensko – Spolu bola jedna z mála strán, ktorá robila kampaň v teréne. Vedeli dostať k urnám viac svojich voličov," dodal analytik.

Podľa politológa Jozefa Bátoru je vyššia účasť vo voľbách spôsobená tým, že ľudia pochopili, že Európska únia je v kríze a je ohrozená ako politický projekt. „Teraz sa ľudia aktivizovali a dokázali prísť k urnám," uviedol Bátora. Tvrdí, že koalícia Progresívne Slovensko – Spolu dokázala zvíťaziť, lebo majú viacerých odborníkov, ktorí sa venujú európskej politike. „Mali istú štrukturálnu výhodu. Potvrdili odbornú pripravenosť svojich kandidátov," dodal politológ.

Zastúpenie v Európskom parlamente bude mať šesť slovenských politických subjektov. Víťazom volieb sa stala koalícia Progresívne Slovensko – Spolu so ziskom 20,11 percenta. Podľa novozvoleného europoslanca Vladimíra Bilčíka ľuďom ukázali, že zmena je možná. „O štyroch mandátoch sme pred pár týždňami mohli v tichosti len snívať. Rozbíjači únie v týchto voľbách neuspeli," povedal a dodal, že je vidieť dopyt po generačnej i obsahovej politickej zmene. „Zmenu chceme dokončiť v parlamentných voľbách."