Kiska: Musíme sa spájať, spolupracovať a zabojovať o hlas každého voliča

Potrebujeme sa spájať, spolupracovať a musíme zabojovať o hlas každého voliča. Vyhlásil to dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska. Reagoval tak na pondelňajšiu výzvu mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) a Spolu-OD, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. Kiska, ktorý zakladá vlastnú politickú stranu, však tvrdí, že spojiť by sa nemali len tri politické subjekty.

Všetci tí, ktorí sú presvedčení o potrebe zmeniť vládu a prevziať moc, sa podľa Kisku musia spojiť. „Nielen PS, Spolu a Kiska, ale potrebujeme sa spájať s OĽaNO, SaS i KDH. Všetky tieto demokratické strany sa musia spájať, a to nielen deklaratívne,“ tvrdí. Lídri strán uvažujúci o spoločnej koalícii by si podľa Kisku nemali posielať „malé jedovaté šípy“, ale musia začať spolupracovať. „Musíme zabojovať o hlas každého voliča. To spájanie je o demokratických stranách Slovenska, ktoré chcú zmeniť krajinu v prospech ľudí, a mal by si to uvedomiť každý jeden líder strany,“ podotkol Kiska. Akou formou majú strany medzi sebou spolupracovať, je podľa jeho slov téma na ďalšiu diskusiu.

Predseda PS Michal Truban a líder Spolu-OD Miroslav Beblavý v pondelok vyzvali Kisku, aby s nimi spolupracoval pred parlamentnými voľbami. „Chceme sa s Kiskom spojiť do predvolebnej spolupráce. Myslím, že s osudom Slovenska netreba hazardovať,“ povedal Beblavý. Ani pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady SR podľa jeho slov netreba riskovať, aby sa proeurópske a prodemokratické hlasy „rozbili“. „Pridaj sa k nám a spolupracuj s nami, si vítaný,“ odkázali Kiskovi zástupcovia mimoparlamentného hnutia a strany.