Matovič: Naši voliči ukázali, že nie sme rasistická ani fašistická republika

Dobrý úmysel v eurovoľbách sa podaril, za čo je predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na voličov hrdý. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii v súvislosti so zvolením Petra Polláka za prvého rómskeho europoslanca za Slovensko.

„Uvedomujem si, že krok vzdať sa v prospech Petra mal za následok odliv istej časti našich voličov, no o to viac ma teší, že naši voliči ukázali, že nie sme rasistická ani fašistická republika,“ približuje Matovič. Hanba z toho, že v Európskom parlamente (EP) budú sedieť fašistickí poslanci, je podľa neho vygumovaná práve zvolením Petra Polláka. „Je to človek, na ktorého môžeme byť ako Slovensko hrdí. Svojím životným príbehom, autoritou a odbornosťou ukázal, že do Európy vysielame za Slovensko dobrého človeka a fundovaného odborníka. A za to sa chcem voličom poďakovať,“ konštatuje predseda OĽaNO.

Budúci europoslanec Peter Pollák na tlačovej konferencii poukázal na fakt, že aj keď hnutie spravilo nepopulárne rozhodnutie, ukázalo sa, že je správne. „Išli sme do rizika, že prídeme o voličov len na základe toho, že som príslušníkom rómskej menšiny,“ objasňuje Pollák. Zároveň zdôrazňuje, že jeho prioritnou témou ako europoslanca bude nešíriť strach v Európe. „Budem sa taktiež venovať problematike vyrovnávania regionálnych rozdielov v Európe. Som totiž presvedčený o tom, že Európska komisia si musí viac všímať práve chudobné regióny Európy, kde žijú aj rómske komunity,“ približuje Pollák. Dodáva, že bude nositeľom aj rómskej témy a verí, že aj európske inštitúcie prispejú k tomu, aby sa táto problematika riešila. V Európskom parlamente však bude obhajovať Slovensko ako celok.

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získalo v sobotňajších eurovoľbách 5,25 percenta, volilo ho 51 834 voličov, čo v prepočte na mandáty znamená zisk jedného poslaneckého kresla v Európskom parlamente (EP), ktoré obsadí práve Peter Pollák so ziskom 23 815 hlasov. Pollák bol na poprednom mieste kandidačnej listiny OĽaNO. V jeho prospech sa vzdal kandidatúry aj predseda hnutia Igor Matovič.