Väčšina frakcií v EP podporuje, aby komisiu viedol líder víťaznej EPP

Lídri väčšiny politických frakcií v Európskom parlamente v utorok odkázali šéfom štátov a vlád dvadsaťosmičky, že by do čela novej Európskej komisie mali nominovať vedúceho kandidáta víťazné frakcie. Po stretnutí lídrov politických skupín povedal predseda doterajšieho EP Antonio Tajani novinárom, že tento systém podporuje väčšina frakcií. Priamo na tlačovej konferencii však následne padlo niekoľko ďalších možných mien.

Pred premiérmi a prezidentmi úniových krajín tak v utorok (28.5.) večer stojí komplikovaná otázka, či prianiu EP vyhovieť. Ak by tak bezvýhradne urobili, na jeseň by do čela komisie po Jeanovi-Claudovi Junckerovi nastúpil volebný líder víťaznej Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber.

Ten po dnešnom utorkovom rokovaní predsedov zdôrazňoval predovšetkým potrebu širokej politickej zhody na obsahu práce budúcej Európskej komisie u uviedol, že ľudovci sú „pripravení ku všetkým potrebným kompromisom“. Pripomenul, že EPP síce vyhrala, v počte mandátov ale v novom EP stratila.

Vyhlásenie europarlamentu, len pár hodín pred tým, než sa v Bruseli neformálne k veci uskutoční summit, podporili frakcie, ktoré v novom zbore poslancov disponujú potrebnou nadpolovičnou väčšinou.

Zástupca socialistov, ktorí sú druhou najväčšou frakciou, Udo Bullman ale vzápätí novinárom povedal, že dôležitejšie ako konkrétna osoba je obsah toho, čo bude nová komisia robiť. „My sa budeme snažiť, aby sa budúcim predsedom komisie stal Frans Timmermans,“ poznamenal. Nastávajúci prvý podpredseda EK je socialistickým vedúcim kandidátom a podľa Bullmana jeho šance teraz vzrastajú.

Proti bol zástupca liberálnej ALDE Guy Verhofstadt, ktorého zoskupenie sa mieni spojiť s koalíciou Obroda francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý systém vedúcich kandidátov odmieta. Podľa úniových pravidiel je to summit EÚ, ktorý osobu do čela komisie vyberá a predkladá europarlamentu na schválenie. Súčasný šéf Európskej rady Donald Tusk chce večer o tejto veci otvoriť debatu, s výsledkom počíta na budúcom summite v júni.

Vyhlásenie ostatných frakcií, ktoré dnes Tajani prednesie na svojej schôdzke s premiérmi a prezidentmi dvadsaťosmičky pred ich večerou, zdôrazňuje, že EP chce posilňovať európsku demokraciu. Tú vraj podporuje práve systém dopredu známych vedúcich kandidátov, ktorí v celoeurópskej kampani voličom ponúka svoj konkrétny program.