Lekár z Lampedusy: Pozor na fašistov

Pietro Bartolo roky pomáha migrantom, ktorí prichádzajú do Európy cez Stredozemné more. Ošetruje ľudí vyčerpaných hladom a smädom, ľudí, ktorých zranenia naznačujú, že boli mučení, ženy, ktoré boli na ceste za snom o lepšom živote znásilnené…

Získal si rešpekt a od svojich postojov neustúpil napriek rétorike krajnej pravice. „Všimnite si – namiesto slova ľudia počúvame o migrantoch, utečencoch, žiadateľoch o azyl. Rozdiel je veľký. Pretože takto prehliadame, že sa zahrávame so životmi ľudských bytostí – žien, mužov, detí. Ľudí ako sme my. Len oni sa narodili na nesprávnom mieste,“ napísal pred pár mesiacmi, keď otvorene kritizoval krajnú pravicu a vyhlásil, že sa hanbí za taliansku vládu.

Opozičná ľavicová Demokratická strana ho napokon presvedčila, aby teraz kandidoval za poslanca europarlamentu. Uspel. Vo voľbách na Sicílii však skončil druhý za kandidátom krajne pravicovej Ligy.

Bartolo úspech extrémistov označuje za cunami. „Sme uprostred šialenej vlny fašistických síl,“ citoval 63-ročného lekára denník Guardian. „Som veľmi znepokojený z výsledku, ktorý dosiahol iný muž. Ten, ktorý zatvára prístavy pred záchranárskymi loďami, ten, ktorý chce pokutovať každého, kto zachraňuje migrantov,“ dodal.

Ešte pred štyrmi rokmi sa šéf Ligy Matteo Salvini na juhu Talianska ospravedlňoval miestnym ľuďom za to, ako k tomuto regiónu pristupovala jeho strana. Liga severu, z ktorej je teraz len Liga, označovala chudobný juh za región, ktorý parazituje na bohatom severe.

Ešte v roku 2015 Salviniho pri jeho návšteve v Palerme ľudia „vítali“ hádzaním vajíčok a paradajok. Salvini ale v snahe získať moc ustúpil od separatistickej rétoriky a vyhliadol si iného nepriateľa – migrantov. Na Sicílii jeho krajná pravica získala 20 percent, pritom ešte v minulých voľbách tam mal jedno percento. „Samozrejme, že to bolí,“ priznal Bartolo.

Ako europoslanec sa chce prirodzene zamerať na tému migrácie a utečencov. „Počul som, že európski politici už nechcú, aby mimovládky zachraňovali migrantov. Chcem to isté. Chcem bojovať za svet, v ktorom netreba mimovládky na mori, kde migranti nemusia riskovať svoje životy, aby sa dostali do Európy. Chcem svet, kde sa migranti môžu dostať do našich krajín humanitárnou cestou. Budem bojovať v Európe za svet, kde netreba lekárov ako som ja, ktorí ošetrujú obete vojen a znásilnenia,“ povedal budúci europoslanec Bartolo.