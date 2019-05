Víťazmi v simulovaných eurovoľbách stredoškolákov by sa stali Zelení

V simulovaných voľbách do Európskeho parlamentu na stredných školách by si študenti zvolili stranu Zelení - Európska slobodná aliancia. Do simulovaných volieb, ktoré sa realizovali začiatkom mája, sa zapojilo 5215 študentov. Vyplýva to z výsledkov spoločného projektu Academie Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku s názvom Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry, ktoré vo štvrtok počas tlačovej konferencie prezentoval Kálmán Petőcz z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku.