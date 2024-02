Progresívne Slovensko v eurovoľbách posilnia dve ženy, Cifrová Ostrihoňová i Karvašová

O priazeň voličov vo voľbách do Európskeho parlamentu na kandidátke Progresívneho Slovenska zabojuje moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová aj Ľubica Karvašová, bývalá poradkyňa expremiéra Eduarda Hegera. Informoval o tom predseda hnutia Michal Šimečka. Zatiaľ nepovedal, aké miesta na kandidátnej listene obsadia. Kompletný zoznam predstaví PS na jar.

Šimečka predstavil nové posily do Európskeho parlamentu Video

Líder PS tvrdí, že koalícia svojimi krokmi a ignorovaním upozornení európskych inštitúcií vyvolala konflikt s partnermi v EÚ. Ohrozené sú podľa jeho slov nielen eurofondy, ale aj zahraničná politika Slovenska. „Aj preto sú tieto voľby dôležité. Ide o to, či Slovensko zostane európske, alebo nás vláda bude posúvať na východ,“ uviedol predseda PS.

„Jediný spôsob, ako zvrátiť ich snahu o ovládnutie krajiny sú demokratické voľby. V každých jedných voľbách ich musíme spoločne poraziť a ukázať, že nemôžu mať všetko. Našou ambíciou je poraziť v európskych voľbách Smer a zabrániť tak tomu, aby za Slovensko hovorili s najväčším počtom poslancov. Nové silné posily PS v tomto boji bez pochýb pomôžu,” dodal Šimečka.

Čítajte viac PS do eurovolieb povedie Ódor: Neplánoval som tu byť. Zváži aj vstup do hnutia

Cifrová Ostrihoňová chce byť hlasom otvoreného, férového, empatického a silne proeurópskeho Slovenska. Apelovala na účasť voličov v eurovoľbách, chce prispieť aj k jej zvýšeniu. Podčiarkla ich význam. „Vidím, ako na pôde európskeho parlamentu zástupcovia Slovenska znevažujú naše demokratické ukotvenie a pod rúškom obhajoby národných záujmov im v realite škodia,“ zdôraznila.

Karvašová pripomenula svoje fungovanie v diplomacii. „Som presvedčená, že Slovensko bude prosperovať len vtedy, ak bude pevnou súčasťou Európskej únie, a to nielen ekonomicky, ale aj hodnotovo. Cítim preto zodpovednosť zabojovať za myšlienky európskeho projektu na Slovensku,“ uviedla. Hovorí o potrebe proeurópskeho angažovaného Slovenska. „Moje hodnotové hranice boli prekročené a Slovensko sa dnes vzďaľuje od EÚ,“ dodala. Výzvy, ktorým sa podľa nej treba venovať, sú obnova a rekonštrukcia Ukrajiny, konkurencieschop­nosť a príprava na ďalšie rozširovanie EÚ. Vo všetkých vidí aj príležitosti pre Slovensko, ako sa rozvíjať.

Šimečka deklaroval, že do EP nebude kandidovať nikto zo súčasných poslancov Národnej rady SR za PS. Na popredných miestach kandidátky majú byť aj doterajší europoslanci Martin Hojsík a Michal Wiezik. Kandidátku povedie expremiér Ľudovít Ódor.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do EP najneskôr 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Veronika Cifrová Ostrihoňová moderovala v RTVS diskusnú reláciu Silná zostava. „Vstup Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej do politiky je nezlučiteľný s jej ďalším pôsobením na obrazovkách RTVS. O svojom rozhodnutí informovala moderátorka vedenie RTVS v pondelok predpoludním,“ uviedla verejnoprávna televízia vo svojom stanovisku. RTVS reláciu Silná zostava nahradí reprízami talkshow Trochu inak s Adelou.