Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie Berényi

Poslanec NR SR a líder strany Magyar Szövetség - Maďarská aliancia do volieb do Európskeho parlamentu József Berényi.

Kandidátku podľa Forróa aliancia zostavovala zo skúsených politikov, odborníkov a mladých ľudí. „Snažili sme sa zostaviť takú kandidačnú listinu, na ktorej sú aj skúsení odborníci zo zahraničnej politiky z rôznych oblastí. Takisto aby sa objavili aj nové tváre, ktoré už v minulosti niečo dokázali v regionálnej politike, s tým, že sú pripravené na to, aby našu komunitu zastupovali v Európskom parlamente,“ uviedol Forró. Priblížil, že tretinu kandidátky tvoria ženy. Jej zloženie podľa neho odzrkadľuje pripravenosť strany.

Aliancia chce podľa Berényiho v Európskom parlamente presadzovať napríklad prijatie príslušnej legislatívy na ochranu národnostných menšín. Kompetencie v oblasti kultúrno-etických otázok by podľa neho mali ostať na úrovni členských štátov. K vojne na Ukrajine zaujímajú od začiatku rovnaký postoj. „Rusko-ukrajinský konflikt opakovane odsudzujeme. Chceme pomôcť Ukrajine,“ povedal Berényi. Dodal, že v otázkach migrácie odmietajú povinné kvóty.

Celú kandidátnu listinu tvoria József Berényi, Peter Pandy, Örs Orosz, Helena Patasiová, Tamás Iván, Enikő Mag Fodor, Anita Herbácskó, Anikó Mészáros, Péter Köpöncei, Zoltán Marcinkó, Gábor Klenovics, Melinda Drab, Viktor Brunczlík, Ján Ivanecký a László Miklós.

Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu najneskôr do 10. marca do polnoci. Eurovoľby sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci si budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.