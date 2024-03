Policajný exprezident Hamran bude kandidovať v eurovoľbách, kandidátku strany Demokrati povedie Naď

Súčasťou kandidátnej listiny Demokratov je aj bývalý poslanec a bývalý podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, odborníčka na obranu, bezpečnosť a medzinárodné vzťahy Monika Podhorány Masariková, bývalý štátny tajomník na ministerstve životného prostredia Michal Kiča, líderka kandidátky Demokratov v parlamentných voľbách 2023 a lekárka Andrea Letanovská, herečka a speváčka Dorota Nvotová či ekonomický analytik Tomáš Meravý. Na kandidátke figurujú aj manželky policajtov Natália Svítková a Jarmila Koteková, starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotovan, bývalý poslanec a expredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá Kristián Čekovský i analytik Jozef Mihál. Posledné 15. miesto na kandidátke Demokratov obsadil expremiér Slovenska a bývalý predseda Demokratov Eduard Heger.

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu čas do nedele 10. marca do polnoci. Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť. Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov. Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.

