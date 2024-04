Eurobarometer: Záujem o eurovoľby oproti tým posledným medzi Slovákmi stúpol

Záujem o júnové voľby do Európskeho parlamentu má 60 percent občanov Európskej únie a 43 percent obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z najnovšieho Eurobarometra, ktorý v stredu zverejnil Európsky parlament.

V porovnaní s rokom 2019 ide o nárast o 11 percent v prípade EÚ a päť percent v prípade Slovenskej republiky. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 73 percent respondentov z únie a 85 percent Slovákov vníma vplyv Európskej únie na ich bežný život. Čo sa týka prospechu z členstva v únii, ten vníma 82 percent občanov Slovenska.

Prieskum verejnej mienky zverejnený sedem týždňov pred európskymi voľbami, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch naplánované na 6. – 9. jún a na Slovensku sa budú konať v sobotu 8. júna, ukazuje stúpajúci trend pri viacerých kľúčových volebných ukazovateľoch.

V porovnaní s prieskumom z jesene 2023 a aj s obdobným prieskumom z jari 2019 stúpla informovanosť o dátume volieb, záujem o voľby, ale aj pravdepodobnosť účasti občanov na hlasovaní. Až 71 percent obyvateľov EÚ a 62 percent obyvateľov Slovenska uviedlo, že sa pravdepodobne na európskych voľbách zúčastní.

Najnovší prieskum naznačuje, že občania EÚ vnímajú dôležitosť účasti na európskych voľbách aj v kontexte súčasnej geopolitickej situácie. Podľa 81 percent opýtaných z celej EÚ a 80 percent zo Slovenska súčasná medzinárodná situácia ešte viac zvyšuje význam hlasovania v európskych voľbách.

Na konci aktuálneho funkčného obdobia vníma Európsky parlament pozitívne alebo neutrálne 81 percent opýtaných z celej EÚ a 80 percent zo Slovenska. Negatívne vníma priamo volený zákonodarný zbor 18 percent opýtaných z celej únie aj zo Slovenska.

Spolu 56 percent respondentov z celej EÚ by privítalo, ak by Európsky parlament zohrával dôležitejšiu úlohu, jeho oslabenie by si prialo 28 percent opýtaných a za ponechanie úlohy Parlamentu bez zmien je 10 percent občanov EÚ. Na Slovensku sú tieto výsledky tesnejšie: Európsky parlament by mal zohrávať dôležitejšiu úlohu podľa 44 percent opýtaných, 43 percent respondentov by privítalo jeho oslabenie a bez zmien by úlohu europarlamentu ponechalo deväť percent občanov.

„Parlament a Európska únia dosiahli v ostatných rokoch bezprecedentné výsledky. Čelili sme výnimočným a náročným okolnostiam, výsledkom však je, že sme ešte silnejší a jednotnejší. Parlament bol a naďalej bude hlasom a obhajcom občanov v EÚ,“ uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola.

Význam, ktorý občania EÚ pripisujú obrane a bezpečnosti Únie, sa v priebehu aktuálneho funkčného obdobia Európskeho parlamentu zvýšil, a to najmä v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Obyvatelia deviatich členských štátov EÚ ju dokonca považujú za najdôležitejšiu tému, ktorá by mala dominovať predvolebnej kampani – téma rezonuje najmä v Dánsku (56 percent), Fínsku (55 percent) a Litve (53 percent).

Dôležitejšiu úlohu EÚ vo svete vníma 40 percent opýtaných z celej únie a 38 percent občanov SR. Najviac opýtaných zastáva tento názor vo Švédsku, Portugalsku a Dánsku. Opačný názor zastáva 22 percent občanov celej EÚ a 24 percent obyvateľov Slovenska.

Najvyšší podiel opýtaných tých, ktorí sú presvedčení, že počas ostatných rokov došlo k oslabeniu úlohy EÚ vo svete, majú v Slovinsku (32 percent) a Česku (30 percent). Úloha EÚ vo svete sa podľa 35 percent obyvateľov únie a 36 percent občanov SR nezmenila.

Pri pohľade na budúcnosť by sa podľa občanov EÚ mala Únia zamerať najmä na obranu a bezpečnosť, energetické otázky vrátane energetickej nezávislosti a potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo. U obyvateľov Slovenska dominuje potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, nasleduje obrana a bezpečnosť a na treťom mieste je konkurencieschop­nosť, hospodárstvo a priemysel.

Agentúra Verian uskutočnila jarný prieskum verejnej mienky Eurobarometer 2024 pre Európsky parlament v dňoch 7. februára až 3. marca vo všetkých 27 členských štátoch EÚ formou osobných rozhovorov a v niektorých krajinách aj formou videorozhovorov. Zapojilo sa doň 26 411 občanov.