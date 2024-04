Prieskum: Vo voľbách do europarlamentu by uspeli najviac PS, Smer a Hlas

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) konali v prvej polovici apríla, najviac hlasov (27,2 percenta) by získalo Progresívne Slovensko (PS). Nasledujú strany Smer so ziskom 15,2 a Hlas, ktorú by volilo 14,2 percenta voličov. Pred bránami Európskeho parlamentu by skončila SNS, Slovensko, Za ľudí aj Demokrati.

Potrebný počet hlasov, ktorý by im priniesol aspoň jeden mandát, by získali aj Republika, KDH, SaS a Aliancia. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO pre televíziu JOJ 24.

Republiku, ktorá skončila v prieskume ako štvrtá najpreferovanejšia strana, by volilo 7,5 percenta voličov, KDH 6,7, SaS 6,5 a presne päť percent namerali v prieskume aj v prípade volebného zisku pre Alianciu.

Pod piatimi percentami skončili SNS (4,1 percenta), hnutie Slovensko, Za ľudí (3,2 percenta) i Demokrati (2,7 percenta). Vyše jedno percento hlasov by získali aj kandidujúce subjekty Zdravý rozum (1,5 percenta), SRDCE vlastenci a dôchodcovia – Slovenská národná jednota (1,2 percenta). ĽSNS by získala rovné jedno percento hlasov. Zisk ostatných kandidujúcich strán by skončil pod jedným percentom.

V prípade uvedených výsledkov by sa 15 mandátov pre SR v EP rozdelilo nasledovne: PS by získalo päť, Smer a Hlas po tri mandáty. Po jednom svojom zástupcovi by sa podarilo dostať do EP aj Republike, KDH, SaS a Aliancii.

Zber dát sa uskutočnil v dňoch 9 až 16. apríla na vzorke 1000 respondentov, prieskum realizovali telefonicky. Z oslovených respondentov uviedlo 8,2 percenta, že by nešlo voliť, 1,7 percenta nechcelo odpovedať a 13,3 percenta nevedelo, koho by išlo voliť.

Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.

Právo voliť majú všetci občania EÚ s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. Právo voliť má aj občan, ktorý nemá na území Slovenska trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu EÚ. Voliť do europarlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Volič, ktorý nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Na základe žiadosti mu bude vydaný hlasovací, o ktorý môže požiadať elektronicky, osobne alebo v listinnej podobe. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb (24. apríla 2024). Volič z hlasovacím lístkom môže hlasovať v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič sa pri vstupe do volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten. Vo volebnej miestnosti dostane prázdnu obálku a hlasovacie lístky, z ktorých si za plentou vyberie jeden svojho preferovaného politického subjektu. Môže odovzdať prednostné hlasy maximálne u dvoch kandidátov na kandidátnej listine.