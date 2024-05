Voľby do europarlamentu by vyhrali progresívci pred Smerom a Hlasom, ukázal prieskum

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) by v máji vyhralo Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 25,6 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,6 percenta hlasov. Po nej by nasledovala strana Hlas so ziskom 14,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.