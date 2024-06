Eurovoľby sú za rohom. Aké sú top priority strán? PS a Smer znova bojujú. Programy sú skôr o Slovensku, než EÚ

Menšia účasť, menší záujem, kratší program. Napriek tomu, že voľby do Európskeho parlamentu sú pre ďalšie fungovanie Slovenska v rámci Európskej únie (EÚ) dôležité, občania im nevenujú až toľko pozornosti. Podobne je to aj s programami jednotlivých strán, ktoré prebíja najmä ideologický spor medzi dvoma tábormi, ktoré reprezentuje najmä Smer a Progresívne Slovensko (PS). Do popredia sa však dostáva obranná politika Slovenska, ochrana národných záujmov, prehodnotenie tzv. Green dealu, migračný pakt, zachovanie práva veta, rozdeľovanie eurofondov či boj proti progresivizmu a liberalizmu vs. jasné proeurópske smerovanie. Aký majú strany program a čo považujú za svoje top priority?

Pravda oslovila desať strán, ktoré v prieskumoch dosahujú hranicu okolo troch a viac percent.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody Video Zdroj: TV Pravda

Boj dvoch táborov pokračuje

Strany sa v programoch vyjadrujú k niekoľkým kľúčovým témam, medzi ktoré patrí zachovanie resp. zrušenie práva veta, reforma samotnej Európskej únie (EÚ), zrušenie resp. prehodnotenie tzv. Green dealu (Európskej zelenej dohody, pozn. red.), postoj k migrácii, rozdeľovanie eurofondov, obranná politika, poľnohospodárstvo, ale aj rozširovanie únie, postoj k vojne na Ukrajine a už v menšej miere sa strany venujú klimatickej kríze, bytovej politike či zabezpečeniu života pre mladých.

Čítajte viac Eurovoľby v tieni atentátu: Smer sa nechce zabávať, PS varuje pred nenávisťou a Hlas kritizuje „volavky“

Smer aj PS okrem toho zvýrazňujú fakt, že medzi nimi pôjde o posledný volebný boj. Smer začína svoj program tzv. „piatimi základnými pravdami“. „Chceme byť predĺženou rukou vlády Roberta Fica, ktorá bude čeliť rastúcim útokom zo strany bruselských vojnových štváčov,“ píše strana. Samotný program má desať bodov. Smer odmieta pokus premeniť EÚ na vojnovú organizáciu, označuje sa za „stranu mieru“, odmieta dodávky zbraní, opäť zvýrazňuje politiku na všetky štyri svetové strany a odmieta „vnucovanie európskeho liberálneho modelu“.

Vládna koalícia na čele so Smerom je silne euroskeptická, aj keď považuje členstvo v EÚ za výhodné, a varuje pred „extrémnou, protislovenskou ideológiou“, ktorou je podľa nej progresivizmus. Hlas sa prezentuje len prostredníctvom kandidátov pár vetami a konkrétny program na ich web stránkach chýba. V niekoľkých bodoch však kritizuje Green deal, ktorú odmieta aj SNS aj Republika. KDH, PS, SaS aj hnutie Slovensko navrhujú zelenú dohodu prehodnotiť.

SNS sa odvoláva na program európskej politickej strany Identita a demokracia, ktorý označuje za spoločný. V reakcii pre Pravdu národniari zdôraznili boj proti liberalizmu ako hrozbe pre tradičné hodnoty. Hodnotovo blízko k vládnej koalícii má aj hnutie Republika, ktoré vedie súčasný europoslanec Milan Uhrík. Na stránkach majú program len v heslách. Ich hlavných sloganom je „zastaviť nezmysly z Bruselu“. Posilnenie suverenity členských štátov však zdôrazňuje aj KDH. „Sú to snahy ľavicových a progresívnych síl nanucovať ich pohľad na spoločnosť ako jediný možný či pokusy otvárať európske zmluvy, ktoré vytvárajú živnú pôdu pre nárast populizmu a extrémizmu naprieč Európou,“ píšu v programe.

PS varuje pred tými, ktorí Slovensko ťahajú preč z EÚ a vracajú nás späť do 90. rokov, keď si „Mečiarovi ľudia privatizovali štát“. „Presne do tohto obdobia nás, žiaľ, súčasná vláda vracia,“ uvádza strana vo svojom desaťbodovom programe. Okrem toho hovorí o tvrdom postupe proti daňovým rajom, čo zdôrazňuje aj hnutie Slovensko, a podporuje európske iniciatívy za zachovanie a posilnenie demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv a nezávislosti médií.

Šimečka: Smer zneužíva atentát na premiéra na mobilizáciu voličov Video Zdroj: ta3

Demokrati považujú argumenty o „zachovaní konzervatívnych hodnôt či suverénnej politike“ za falošné. Vládna koalícia ich podľa strany zneužíva na vlastné mocenské zámery. „Výsledkom je len rozdeľovanie. My im nedovolíme oslabovať dôveru občanov v inštitúcie a urobiť zo Slovenska štát ako Bielorusko či Rusko,“ uviedla strana v štvorbodovom programe s tým, že chcú bojovať za ochranu demokratických štandardov.

Opäť sa tak voľby sústredia na boj dvoch táborov. „Sú tu tí, ktorí vnímajú Európsku úniu ako spoločenstvo, ktorého sme členmi – únia sme aj my – a tí, ktorí trpiac „postkoloniálnym syndrómom“ vnímajú Slovensko ako akúsi kolóniu Západu a ich cieľom je Slovensko z nej vymaniť,“ zhodnotil pre Pravdu politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč.

Zachovať právo veta? Prijať Ukrajinu do EÚ?

S posilnením suverenity súvisí aj diskutovaná téma zachovania práva veta v rámci rozhodovacieho procesu. Za zachovanie sú všetky tri strany vládnej koalície a Republika, ale aj hnutie Slovensko, SaS, KDH, Demokrati či Aliancia. Z desiatich strán vyčnievajú progresívci. Podľa lídra kandidáta PS Ľudovíta Ódora je zachovanie veta „pseudotémou“, keďže na nej nie je zhoda naprieč krajinami. V PS chcú hľadať spôsoby, ako zefektívniť rozhodovanie EÚ v kľúčových oblastiach.

Čítajte viac Posledná volebná bitka. Koaliční kandidáti Brusel osočujú, no chcú niekoľkotisícové platy z EÚ: Smer a PS čaká finálny boj

„Tým zefektívnením nemusí nutne byť zrušenie práva veta, no je dôležité zabezpečiť, aby celá únia nebola rukojemníkom jedného člena. Nie je ani v záujme Slovenska, keď krajiny ako Maďarsko zneužívajú právo veta na zablokovanie rôznych rozhodnutí, ako napríklad vyplatenie 300 miliónov eur Slovensku za Migy, ktoré sme poslali na Ukrajinu. Sebavedomé krajiny dokážu pre svoje záujmy hľadať spojencov a uzatvárať dohody. Nemusia sa uchyľovať k vydieraniu všetkých ostatných,“ reagovala pre Pravdu strana.

Strany poukazujú aj na problém s nelegálnou migráciou, ktorú je potrebné riešiť. Smer odmieta „nútené prerozdeľovanie migrantov medzi členské štáty pod hrozbu vysokej pokuty za ich neprijatie“ a odmieta aj nedávno prijatý Migračný pakt. Riešenie ilegálnej migrácie bez povinných kvót presadzuje aj SaS, ktorá má zo všetkých strán najrozsiahlejší, až 104-stranový dokument, pričom program začína od strany 30. Vyrobila aj verziu v kocke, ale aj pre šoféristov vo forme podcastu, pre beletristov aj excelistov. Pomerne prepracovaný 24-stranový program má aj hnutie Slovensko.

Čítajte viac Prvýkrát bez Britov, Slovensko získa historicky najviac mandátov. Ako fungujú eurovoľby?

Desiatka strán sa zhodla na tom, že väčšia suma z eurofondov by mala byť prerozdelená regiónom, čo by malo okrem iného pomôcť aj v boji s chudobou. Maďarská aliancia, PS a hnutie Slovensko sa vo väčšej miere venujú rodinnej či bytovej politike a lepším príležitostiam pre mladých. Aliancia považuje nedostupnosť bývania za jeden z najväčších problémov u mladých ľudí a poukazuje na vysoké úrokové sadzby, čoho dôsledkom je nedostupnosť hypoték. PS už tradične zdôrazňuje ochranu klímy a varuje pred klimatickou krízou. Európa podľa nich musí dodržať záväzok znížiť emisie o 55 percent do roka 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roka 2050.

Strany sú za rozširovanie EÚ o balkánske krajiny. Smer v programe uvádza, že odmieta vstup Ukrajiny do NATO, no je aj za jej prijatie do EÚ. „Avšak až potom, čo bude striktne spĺňať kritériá, ktoré sme v minulosti museli splniť aj my a ostatné pristupujúce štáty,“ píše strana s tým, že je to v najbližšom období nepravdepodobné. Viaceré strany vrátane Smeru, Republiky, SaS či maďarskej Aliancie – Szövetség poukazujú na problémy, ktoré EÚ má a aj na potrebu ich riešenia, aby bola únia čo najefektívnejšia a dobehla ostatné veľmoci.

Program zväčša bez riešení

Smer agendu „európskeho mieru“ podľa Lenča okorenil spomínanou „predĺženou rukou vlády Roberta Fica“. „Podobne ako zvyšok krajne pravicových strán, ktoré kandidujú vo voľbách (SNS a Republika) aj Smer v programe sľubuje, že ochráni Slovensko pred „progresivizmom“ a „liberalizmom“,“ konštatuje politológ. Na druhej strane PS podľa Lenča znova sľubuje, že „oni“ nemôžu mať všetko a že udržia Slovensko v únii. „Nehľadiac na to, že nik nemá v programe vystúpenie z EÚ. Kresťanskí demokrati a tiež sociálni demokrati (vrátane ostatných strán) chcú ochrániť právo veta, Európu pred migráciou, kresťanskú Európu, sociálne benefity a slovenských poľnohospodárov, všetko „zápecnícky“ a krátkozrako len v medziach ich (a údajne slovenských) záujmov,“ dodáva na margo programov.

Čítajte viac Vyjadrí sa Fico prvýkrát po atentáte ešte pred voľbami? Odpovedá Kaliňák. Strelec nie je na psychiatrii, tvrdí Para

Podľa Lenča sa tak na základe hesiel programov dá povedať, že témou volieb je ochrana Slovenska pred EÚ vs. ochrana Slovenska pred vystúpením z únie. „Kým tí prví sú reprezentovaní tézami sumárne označovanými ako „nezmysly z Bruselu“ a opakovaným volaním po zachovaní práva veta a ukončení vojny na Ukrajine, druhí sú reprezentovaní stranami, ktoré chcú spravodlivosť na Slovenskú dosiahnuť prostredníctvom únie,“ uviedol. „V prípade väčšiny programov ma zaujalo to, že v nich absentuje vízia európskej politiky a slovenského prínosu k budúcnosti Európy. Skoro všetky strany primárne riešia Slovensko. Ich cieľom je poraziť slovenskú konkurenciu a k tomu zneužívajú reálne, no často fiktívne strašiaky Európskej únie,“ konštatuje Lenč.

Kľúčovou témou tak bude Slovensko a jeho budúcnosť. „Žiadnu zo strán nezaujíma únia, ale prednostne si cez tieto voľby opäť riešia domáce politické „žabomyšie“ vojny,“ zhodnotil. Politológ z Trenčianskej univerzity Alexanadra Dubčeka Miroslav Řádek uviedol, že politické strany, ktoré sa „unúvali pre voľby do Európskeho parlamentu pripraviť relevantné programové tézy“, sa zväčša zhodujú na pohľade na Európsku úniu ako na sociálno-ekonomický projekt. „Reflektujú aj zahranično-politické a bezpečnostné témy, environmentálne otázky, problémy s poľnohospodár­stvom, ale dôraz na sociálne a ekonomické témy je v podstate rovnaký ako pred 20 rokmi,“ zhodnotil. „Únia je pre slovenskú verejnú mienku viac „mešcom peňazí“, pracovnou a podnikateľskou príležitosťou ako priestor pre zdieľanie spoločných hodnôt a zodpovednosti za polmiliardové spoločenstvo ľudí na spoločnom kultúrnom základe,“ uviedol Řádek.

Väčšina z desiatich strán síce pomenovala problémy, zhrnula svoju vízu do niekoľkých bodov, no ich vízia sa sústredí skôr na Slovensko a zväčša chýbajú riešenia. Štúdium programov strán do volieb do EP nie je podľa Řádeka veľmi pestré čítanie. „Aspoň v tom zmysle, že na rozdiel od domácej politiky slovenské politické strany pri európskych témach nachádzajú viac prienikov,“ zhodnotil politológ Řádek.

Vo väčšine tém sa paradoxne strany zhodnú, aj pri dileme či chrániť poľnohospodárov alebo životné prostredie väčšina strán vybrala poľnohospodárov. „Prirodzene reflektujú aj konflikt na Ukrajine, chcú mier, ale nehovoria príliš o tom, ako ho chcú dosiahnuť,“ hovorí. Rozdiely sú medzi stranami už tradične v kultúrno-etických otázkach.

Aké sú priority strán?

Desať strán, ktoré v prieskumoch dosahujú okolo troch percent a viac Pravda oslovila, aby napísali ich top päť priorít, ktoré považujú v eurovoľbách sa najdôležitejšie. Programy zhodnotil politológ Miroslav Řádek. Odpovede strán aj politológa sme uvádzali v plnom znení.

Smer

Sme realisti a skúsení politici a političky, takže sa zameriavame aj v programe na témy, ktoré dokáže EP v spolupráci s vládou realizovať.

Nikdy nepodporíme zmeny v jednomyseľnom hlasovaní, zachováme rozhodovanie v kultúrno-etických témach v kompetencii národných vlád a národných parlamentov.

Chceme prosperujúcu a konkurencieschopnú EÚ, ktorá bude podporovať náš priemysel a poľnohospodárstvo.

Chceme diplomaciu, nie vojnu. Budeme presadzovať energetickú bezpečnosť pre naše domácnosti a podniky.

Miroslav Řádek: „Smer pripravil stručný a jasný volebný manifest, ktorý nesie silný emocionálny náboj – Za mier v Európe. Slovenskí sociálni demokrati vedia, že obal viac ako obsah predáva aj v politike. Inak Smer ponúka prevažne konzistentne to, čo doposiaľ – deklaruje ochranu národných záujmov, poľnohospodárov, odmieta migráciu a chce mier bez konkrétnych riešení. Z čoho budú možno priaznivci Smeru trochu zmätení je podpora vstupu Ukrajiny do EÚ.“

Prečítajte si program strany.

Progresívne Slovensko

Našou prioritou je udržať Slovensko v Európe. Slovensku ponúkame odbornú reprezentáciu a silný proeurópsky hlas, ktorým sa budeme zasadzovať za európsku prosperitu.

Máme pripravený program, ktorým sa chceme zasadzovať za ekonomický rast Slovenska aj celej EÚ, podporovať smerovanie európskych zdrojov priamo do našich regiónov, dodržiavanie princípov právneho štátu, ochranu životného prostredia pre nás aj naše deti, ale aj spoločnú obranu EÚ pred vonkajšími hrozbami, a mnoho ďalších.

Miroslav Řádek: „PS v podobne stručnom programe vymedzenom do 10 oblastí chce uľahčiť čerpanie európskych peňazí pre slovenské samosprávy – v tom má dokonca zhodu so Smerom. V ďalších oblastiach inklinuje k celoeurópskym riešeniam aj v oblasti zahraničnej politiky. Klasicky dáva zvýšený akcent na ochranu životného prostredia.“

Prečítajte si program strany.

Hlas

Sme pripravení poukazovať na témy v EÚ, ktoré poškodzujú ekonomické záujmy štátov a taktiež Slovenska a zároveň ohrozujú sociálne postavenie ľudí a ich status a preto máme jednotlivé oblasti zastúpené silnými kandidátmi.

Braňo Becík reprezentuje politiku domácich prvovýrobcov, zdravých potravín a rozvoja pôdohospodárstva. Chce pre Slovensko zachovať právo veta, získať čo najvýraznejšiu finančnú podporu priamo pre naše regióny a odmietnuť návrhy, ktoré by pre Slovensko mohli byť škodlivé – ako je aktuálne znenie Zelenej dohody alebo migračný pakt.

Braňo Ondruš ponúka program silnej sociálnej politiky, dôstojného postavenia ľudí v regióne a zamestnancov, aby ich podmienky boli porovnateľné s podmienkami vyspelejších ekonomík.

Ján Ferenčák reprezentuje silný regionálny rozmer s dokonalou znalosťou ľudí v regiónoch a presadzuje politiku Hlasu, ktorá je postavená na tom, aby sa životná úroveň v regiónoch vyrovnala a aby európska politika bola postavená na nie silnej centralizácii, ale na rozvoji kvality života v rôznych regiónoch tak, aby EÚ bola solidárnou a súdržnou aj pre kritické obdobia.

Miroslav Řádek: „V zásade majú Hlas a Republika podobne eurokritické volebné programy bez vecných dát vo väčšine oblastí. Kritika Green dealu je natoľko zovšeobecnená, že by zo strany kandidátov bolo vhodnejšie hovoriť o vlastných predstavách o environmentálnej politike.“

Prečítajte si program strany.

Republika

Hlavným sloganom našej kampane je „Zastavme nezmysly z Bruselu“. To znamená, že to, čo v rámci európskej spolupráce funguje a je na prospech ľuďom ponechajme. To dobré podporujeme. Ale to, čo nefunguje a ľuďom ubližuje, to musíme nahlas pomenovať a zastaviť.

Reforma Európskej únie na čisto hospodárske združenie suverénnych štátov, t.j. vrátiť kompetencie v kľúčových oblastiach naspäť členským štátom, zrušiť energetické sankcie a sústrediť sa na opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva a blahobytu.

Opraviť nedomyslenú zelenú politiku Bruselu, ktorá likviduje našich poľnohospodárov a priemysel, t. j. zrušiť Green deal, zákaz spaľovacích motorov a začať so skutočne odbornou ochranou prírody.

Zastaviť nezmyselnú imigračnú, multikulti a dúhovú politiku, ktorá ničí našu civilizáciu a nahradiť ju politikou úcty k tradičným hodnotám a rodine.

Sme za mier v Európe, preto chceme, aby EÚ prestala podporovať vojnu na Ukrajine a iniciovala mierové rokovania. To zabíjanie už musí skončiť.

Ochrana našej suverenity a slobody. Slovensko si musí zachovať právo veta, aby sme vedeli zastaviť európske návrhy, ktoré idú proti našim záujmom. A pre občanov musí zostať zachovaná sloboda slova a vyjadrenia názoru.

Miroslav Řádek: V zásade majú Hlas a Republika podobne eurokritické volebné programy bez vecných dát vo väčšine oblastí. Kritika Green dealu je natoľko zovšeobecnená, že by zo strany kandidátov bolo vhodnejšie hovoriť o vlastných predstavách o environmentálnej politike.

Prečítajte si program hnutia.

KDH

Našou prioritou je silné Slovensko v bezpečnej Európe. To znamená zachovanie práva veta a dôkladné rešpektovanie výlučných právomocí členských štátov.

Základom prosperity EÚ a Slovenska je pre nás ekonomická, energetická a potravinová bezpečnosť, ako aj ochrana hraníc – vrátane striktnej migračnej politiky.

Zasadzujeme sa za prehodnotenie nereálnych zelených cieľov tak, aby neboli na úkor našej konkurencieschop­nosti a živobytia ľudí, ako aj za efektívne využívanie eurofondov na odstraňovanie regionálnych rozdielov.

V centre našich politík je dôstojný život pre každého občana, dostupná a kvalitná zdravotná a sociálna starostlivosť a najmä podpora rodín.

Miroslav Řádek: „Volebný program KDH je vo svojej podstate esenciou najvýznamnejších highlightov ostatných politických strán – ekonomická a sociálna prosperita, spoločná ochrana, odmietanie súčasnej podoby environmentálnej politiky.“

Prečítajte si program hnutia.

SaS

Odbúranie škodlivej byrokracie, ktorá ničí podnikateľov.

Zachovanie práva veta, pretože len vtedy budeme rovnocenným partnerom.

Prehodnotenie Green dealu, pretože je nereálny a musíme zabrániť úpadku európskeho priemyslu.

Plná podpora jadrovej energie, pretože znamená čistejšie životné prostredie.

Podpora každej ochrany vonkajšej hranice EÚ, aby sme zabránili ilegálnej migrácie.

Miroslav Řádek: „SaS je dlhodobým milovníkom písania volebných programov a možno aj to slovenských liberálov motivovalo hneď k niekoľkým verziám ich volebného programu do EP 2024. Základné programové východiská SaS sú rovnako dlhodobo rovnaké – starostlivosť o životné prostredie nesmie poškodzovať európsku prosperitu, súhlas s 2 % HDP na obranu a odmietanie zrušenie veta pre členské štáty – podobne ako drvivá väčšina kandidujúcich strán.“

Prečítajte si program strany.

Hnutie Slovensko

Heslo kampane do volieb do Európskeho parlamentu má koalícia Slovensko, Za ľudí – Čestne za vás na Slovensku aj v Bruseli.

Sme ZA suverénne Slovensko so zachovaním práva veta v EÚ a zachovanie princípu subsidiarity.

Sme ZA ochranu kresťanských hodnôt v Európe.

Sme ZA opravu zelenej dohody a zachovanie jadra ako zásadného zdroja energie.

Sme ZA posilnenie spolupráce v boji proti korupcii a daňovým únikom.

Sme ZA podporu rodín, seniorov, marginalizovaných a znevýhodnených komunít.

Miroslav Řádek „Hnutie Slovensko má vo voľbách do EP opäť jeden z najprepraco­vanejších volebných programov, ktorý je konzervatívny, sociálny, eurorealistický – doplnený o veľmi rozmer, ktorý sa v ostatných volebných programoch nenachádza, ale je pritom pre bývalé hnutie OĽaNO priliehavý – dohľad nad transparentnosťou. Čo si má volič pod týmto bodom predstaviť, nevedno, ale v hnutí snáď vedia o čom hovoria.“

Prečítajte si program hnutia.

Maďarská aliancia

Zastaviť vojnu na Ukrajine a začať mierové rokovania.

Prehodnotiť migračné kvóty a úplne zastaviť nelegálnu migráciu do EÚ.

Prehodnotiť tzv. Európsku zelenú dohodu (Green deal). Stanoviť si realistické ciele a harmonogram ochrany životného prostredia.

Podporujeme zníženie regulácií a byrokracie pre našich poľnohospodárov a treba obmedziť a v niektorých prípadov zastaviť dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny.

Podporujeme, aby EÚ prijala legislatívnu normu na ochranu európskych tradičných národnostných menšín.

Miroslav Řádek: „Program Maďarskej aliancie ašpiruje na cenu za najpopulistickejší program. Hovorí o vojne, a nehovorí, ako sa postarať o mier. Hovorí o zastavení nelegálnej migrácie, z ktorej si Viktor Orbán, ku ktorému má MA blízko, robí zbraň proti „zlému Bruselu“. Hovorí o ochrane menšinových národnostných práv, ktoré v skutočnosti v žiadnej európskej krajine nikto neohrozuje.“

Prečítajte si program strany.

SNS

Priority SNS sú zamerané na ochranu národných záujmov, bezpečnosti a tradičných hodnôt Slovenska, pričom sa snažia čeliť výzvam globalizácie a liberalizmu.

Boj proti liberalizmu: V SNS sa staviame proti liberalizmu, ktorý považujeme za hrozbu pre tradičné hodnoty a kultúrnu identitu Slovenska a jeho občanov. Zástupcovia SNS budú v európskom parlamente presadzovať silný štát, ktorý ochráni národné záujmy a kultúru pred globalizačnými vplyvmi.

Odmietnutie Green dealu: Green deal ohrozuje ekonomiku a pracovné miesta na Slovensku. Považujeme tento plán za príliš radikálny a škodlivý pre priemysel, energetickú sebestačnosť a občanov Slovenska. V európskom parlamente budeme navrhovať realistickejšie ekologické politiky, ktoré zohľadňujú ekonomické záujmy a možnosti krajiny a našich občanov.

Odmietnutie genderovej ideológie: V SNS presadzujeme tradičné rodinné hodnoty. Veríme, že politika by mala byť založená na merite a schopnostiach jednotlivcov, nie na genderových kvótach. V európskom parlamente budeme bojovať proti núteným opatreniam na základe gender idológie.

Migrácia a ochrana hraníc: Podporujeme prísnu ochranu slovenských hraníc a sme proti povinným kvótam na prerozdeľovanie migrantov. Máme za to, že nekontrolovaná migrácia predstavuje obrovské bezpečnostné riziko a ohrozuje sociálnu kohéziu. Zástupcovia SNS budú v európskom parlamente za sprísnenie imigračných politík a dôslednú kontrolu prichádzajúcich migrantov s dôrazom na zabezpečenie, bezpečnosť a stabilitu krajiny.

Nárazníková zóna a zastavenie vojenskej pomoci: V európskom parlamente sa budeme zasadzovať o vytvorenie nárazníkovej zóny medzi Ukrajinou a EÚ a zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine. V SNS veríme, že takéto opatrenia prispejú k stabilizácii regiónu a znížia riziko ďalšej eskalácie konfliktu. Zároveň budeme prostredníctvom zvolených zástupcov zdôrazňovať potrebu mierových riešení a diplomacie na zaistenie bezpečnosti a stability v danom regióne ako aj v Európe.

Miroslav Řádek: „Program SNS je čistá kritika Európskej únie a falošná obrana národných záujmov – nie je jasné, či slovenských alebo ruských. O „gender agende“ v rámci EP nemám žiadne relevantné informácie. SNS spolu s ďalšími politickými stranami strašia politickou agendou, ktorá existuje, patrí ale medzi okrajové, pričom v EÚ existujú relevantnejšie témy, ku ktorým by aj národniari mali vedieť navrhovať riešenia. Tie ich program neobsahuje. Sú to politické výkriky.“

Prečítajte si program strany.

Demokrati

Priority Demokratov sú obrana a bezpečnosť, spravodlivosť, ochrana demokracie, zelená a solidárna Európa.

Všetko sú to témy, v ktorých ponúkame známych a uznávaných odborníkov, ktorí už majú preukázateľné výsledky. Či je to Jaroslav Naď, Štefan Hamran, Juraj Šeliga, Janka Žitňanská alebo Eduard Heger, všetko sú to ľudia, ktorí majú vynikajúce kontakty na európskej úrovni a dokážu priniesť reálne výsledky Slovensku.

Miroslav Řádek: „Neexistuje pravdepodobne človek, ktorý by sa pod volebné priority Demokratov nepodpísal. Sú ale príliš všeobecné a nenaznačujú riešenia, čo je škoda, lebo odborníci, ktorých do volieb ponúkajú, majú naozaj odborné skúsenosti a mali by sa preto vedieť aj vyjadriť.“

Prečítajte si program strany.