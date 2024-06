ONLINE: Slováci si volia europoslancov: Fico hlas odovzdal v nemocnici, v Palárikove zasahujú policajti a hasiči

Volebná komisia o začiatku eurovolieb na Slovensku Video

10:15 „Prišiel som voliť, pretože je treba voliť do Európskeho parlamentu tých správnych poslancov. Poslancov, ktorí sa budú snažiť o to, aby Slovensko bolo pevnou súčasťou Európskej únie. Všetci to potrebujeme, to je veľmi dôležité,“ uviedol pre Pravdu po odvolení v obci Zálesie neďaleko Bratislavy penzista Michal Cibira.

Prišiel voliť aj preto, lebo sa obáva, že bude nízka účasť. Aktívne sa zúčastniť na eurovoľbách považuje za svoju povinnosť. Hovorí, že na Slovensko a na to, s akým výsledkom sa voľby skončia, sa v týchto dňoch díva celá Európa.

9:56 Hlasovanie v troch volebných okrskoch v Palárikove v okrese Nové Zámky je prerušené. Dôvodom je biely prášok, ktorý sa našiel na hlasovacích lístkoch, potvrdili členovia okresnej volebnej komisie v Nových Zámkoch. Na mieste zasahujú policajti aj hasiči.

Očakáva sa predĺženie volebného moratória. Predstavitelia Policajného zboru a Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa k téme oficiálne vyjadria na tlačovej konferencii.

9:35 Predseda vlády Robert Fico (Smer) odovzdal svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu.

„Odvolil som v nemocnici, lebo aj tieto voľby sú dôležité. Je potrebné voliť poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú podporovať mierové iniciatívy a nie pokračovanie vojny,“ napísal na sociálnej sieti.

9:15 Slovenská polícia prijala viacero opatrení počas volieb do Európskeho parlamentu. Opatrenia navrhujú a realizujú systematicky na základe analýz bezpečnostných rizík, ktoré prehodnocujú s cieľom zabezpečiť nerušenú prípravu a samotné konanie volieb. Na pokojný priebeh eurovolieb bude dohliadať dostatočné množstvo príslušníkov Policajného zboru. Zvýšený počet policajtov sa bude zameriavať predovšetkým na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Zvýšené množstvo policajných hliadok bude v teréne aj po skončení konania volieb.

Ako vyzeral začiatok volieb do Európskeho parlamentu v Rajci? Video

„V obciach a mestách sa budú pohybovať motorizované aj pešie policajné hliadky. V teréne budú aj príslušníci kriminálnej polície, ktorí rovnako ako uniformované zložky Policajného zboru budú monitorovať bezpečnostnú situáciu v okolí volebných miestností, aby nedošlo k ich poškodzovaniu. Pozornosť bude polícia venovať aj samotným volebným miestnostiam. V objektoch, kde sa budú konať voľby, vykonajú špeciálne vyškolení policajti so psami pyrotechnické prehliadky," informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Policajné zložky budú dohliadať na sídla okrskových, okresných volebných komisií či na sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Polícia v súvislosti s priebehom volieb spolupracuje s okresnými úradmi, obcami i s predsedami príslušných volebných komisií.

Eurovoľby sú aj šanca na ochranu demokracie a slobody Video Príbeh generácií, ktoré zažili vojnu a neslobodu, pripomína, aké doležité je voliť. Európska únia si bude vyberať poslancov do Európskeho parlamentu už 6. až 9. júna, na Slovensku sa volí 8. júna. / Zdroj: TV Pravda/EP

Hrabovská zároveň upozornila na zvýšenú aktivitu rôznych aktérov a skupín na sociálnych sieťach, ktorí produkujú dezinformácie. „Ich cieľom je ovplyvňovanie verejnej mienky, polarizácia a šírenie nenávisti za účelom získania hlasu pre ich volebného kandidáta. Súčasťou hybridného pôsobenia môže byť aj uverejňovanie deepfake videí, vytvorených umelou inteligenciou," dodala. V boji proti klamstvám na internete polícia odporúča sledovať oficiálne profily štátnych inštitúcií či overené médiá. Verejnosť by sa mala vyhnúť anonymným profilom a stránkam, ktoré nie sú regulované. Súčasne ľudí žiada, aby nahlasovali podozrivý obsah priamo sociálnym sieťam. „Tie majú v zmysle Aktu o digitálnych službách (DSA) povinnosť bojovať proti dezinformáciám v EÚ efektívnejšie a ráznejšie. Na základe tejto normy máte možnosť nahlasovať obsah z dôvodu porušovania noriem komunity. Do tejto kategórie spadá aj šírenie dezinformácií a nenávisti," priblížila Hrabovská.

8:55 Vo volebnej miestnosti preukážu voliči svoju totožnosť platným občianskym preukazom (OP) alebo pobytovým preukazom občana EÚ. S neplatným občianskym preukazom sa voliť nedá. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Ak si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať žiadosťou o vydanie OP alebo potvrdením o OP vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

8:00 V Česku sa v sobotu ráno začal druhý deň volieb do Európskeho parlamentu. Ľudia v nich majú poslednú možnosť ovplyvniť, kto ich bude najbližších päť rokov zastupovať v Európskom parlamente. Výsledky hlasovania bývajú zároveň považované za test spokojnosti s doterajším pôsobením vládnych i opozičných strán. Volebné miestnosti sa po nočnej pauze štandardne otvorili o 08:00. Prístupné budú do 14:00 pre tých, ktorí nestihli odvoliť v piatok. Výsledky budú známe až v nedeľu hodinu pred polnocou, keď sa skončí hlasovanie aj v Taliansku.

7:25 Všetky volebné miestnosti by už mali byť otvorené. Polícia zatiaľ nezaznamenala žiadne incidenty. Informovali o tom riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová a riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.

„V tomto okamihu by malo byť všetkých 5 930 volebných miestností otvorených. Ani v jednej z volebných miestností nebolo rozhodnutie, že by sa v nej začalo hlasovať skôr,“ poznamenala Chmelová na sobotňajšej tlačovej konferencii.

Polícia dosiaľ neeviduje žiadne incidenty. „Policajný zbor takisto aj pri týchto voľbách ako pri predchádzajúcich zabezpečuje verejný poriadok. Nasadili sme dostatočný počet policajtov všetkých služieb,“ dodal Hromádka.

7:00 Slováci si v sobotu volia poslancov do Európskeho parlamentu (EP). Volebné miestnosti v 5 930 okrskoch sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Občania môžu krúžkovať najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. Zo Slovenska bude zvolených 15 europoslancov na funkčné obdobie piatich rokov.

Voliči si vyberajú z 23 politických subjektov, tesne pred voľbami odstúpila Pirátska strana – Slovensko. Na vybratom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže jedného alebo dvoch kandidátov. Hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke. Vhodením hlasovacieho lístka bez obálky nie je hlas platný.

Počas volebného dňa plynie moratórium. Až do skončenia hlasovania je zakázané viesť kampaň aj informovať o kandidátoch v ich prospech či neprospech. Pre občanov funguje aj infolinka k eurovoľbám. Volať môžu ľudia na telefónne čísla 02/4859 2317 a 02/4859 2312 počas celého dňa až do uzavretia volebných miestností.

Voliť môže približne 4,37 milióna voličov. Prvýkrát môže v európskych voľbách hlasovať takmer 260 000 mladých ľudí. Definitívne výsledky v poradí piatych eurovolieb na Slovensku budú zverejnené v nedeľu (9. 6.) po 23.00 h po ukončení hlasovania vo všetkých krajinách EÚ. Zverejnia ich na stránke www.volbysr.sk. Priebežné výsledky nebudú k dispozícii.

5:55 V členských krajinách Európskej únie tretí deň pokračujú voľby do Európskeho parlamentu. V sobotu idú do volebných miestností voliči na Slovensku, v Lotyšsku a na Malte. Prvý deň sa bude hlasovať v Taliansku, v Česku sa zase v sobotu voľby skončia. Ako prví už vo štvrtok hlasovali Holanďania.

Voliči na Slovensku vyberú 15 z celkového počtu 720 europoslancov. Volebné miestnosti sa otvoria o 07:00 a hlasovanie sa skončí dve hodiny pred polnocou. Oficiálne výsledky potom miestny štatistický úrad zverejní až v nedeľu neskoro večer po ukončení hlasovania v celom európskom bloku.

Pred piatimi rokmi sa volieb do europarlamentu zúčastnilo na Slovensku 22,7 percenta oprávnených voličov. To bol síce rekord od vstupu krajiny do EÚ, napriek tomu bola účasť najnižšia zo všetkých krajín únie.

Obyvateľov Slovenska čaká ďalšie hlasovanie za posledný necelý rok; na konci vlaňajšieho septembra boli predčasné parlamentné voľby, tento rok v marci a v apríli zas priame prezidentské voľby.