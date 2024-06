Blanár vníma neoficiálne výsledky eurovolieb pozitívne, Krúpu z SaS mrzia

Neoficiálne odhady výsledkov eurovolieb vníma minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer) pozitívne. Vyzerá to podľa jeho slov tak, že v europarlamente získal Smer o dva mandáty viac ako naposledy. Naopak, poslanca Národnej rady SR za SaS Juraja Krúpu mrzia. Poukázal na to, že strana nebude mať podľa nich v europarlamente svojho zástupcu. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.