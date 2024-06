V Poľsku zvíťazila v eurovoľbách Tuskova Občianska koalícia, druhá je opozičná PiS

Občianska koalícia (KO) premiéra Donald Tuska zvíťazila v nedeľňajších voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v Poľsku so ziskom 37,1 percenta hlasov. Druhá sa umiestnila opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá získala len o necelé percento hlasov menej a podporilo ju 36,2 percenta zúčastnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených v pondelok poľskou volebnou komisiou.

Poľský premiér Donald Tusk hlasuje vo voľbách do Európskeho parlamentu vo Varšave v nedeľu 9. júna 2024. Eurovoľby sa konali od 6. do 9. júna.

Do EP sa dostala tiež krajne pravicová strana Konfederácia slobody a nezávislosti so ziskom 12,1 percenta hlasov. Koaliční partneri KO – stredopravicová Tretia cesta (TD) sa umiestnila štvrtá so ziskom 6,9 percenta hlasov a strana Ľavica s podporou 6,3 percenta hlasov bola piata.

V tohtoročných voľbách do EP si Poliaci zvolili 53 poslancov, o jedného viac ako v predošlom funkčnom období. Volebná účasť v Poľsku dosiahla 40,7 percenta.

Historicky najvyššiu účasť vo voľbách do EP zaznamenali v Poľsku v roku 2019 (45,68 percenta). V troch voľbách v rokoch 2004 – 2014 sa pohybovala v rozmedzí 20,87 – 24,53 percenta, vyplýva z údajov na stránke EP.

Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok sa začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa skončili v nedeľu. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15.