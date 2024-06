Vzostup nacionalistov: vo Francúzsku vyhrali s veľkým náskokom, Macron sa púšťa do obrovského risku

Voľby do Európskeho parlamentu (EP) vo Francúzsku vyhralo krajne pravicové Národné združenie (RN) so ziskom 31,4 percenta hlasov. Vyplýva to z končených výsledkov zverejnených v noci na pondelok francúzskym ministerstvom vnútra a Európskym parlamentom, informuje TASR.

Druhá skončila so ziskom 14,6 percenta hlasov koalícia Besoin d'Europe (Potrebujeme Európu), ktorej súčasťou bola aj strana Obroda (RE) francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Tretí skončili Socialisti vedení Raphaëlom Glucksmannom s podporou 13,8 percenta voličov.

Do EP sa dostala tiež strana Nepoddajné Francúzsko (LFI) so ziskom 9,9 percenta hlasov a Republikáni (LR), ktorí získali 7,2 percenta hlasov. Viac ako päť percent hlasov potrebných na zvolenie získali aj zelení (EELV) a koalícia Hrdé Francúzsko.

Volebná účasť dosiahla 51,5 percenta.

Macron riskuje

Po zverejnení odhadov výsledkov francúzsky prezident Emmanuel Macron ohlásil, že rozpustí dolnú komoru parlamentu. Prvé kolo legislatívnych volieb sa tak uskutoční 30. júna. Predčasné legislatívne voľby sa vo Francúzsku budú konať prvýkrát od roku 1997.

Macron vyjadril presvedčenie, že Francúzi sa v predčasných parlamentných voľbách rozhodnú správne. „Verím, že Francúzi dokážu urobiť správne rozhodnutie pre seba a pre budúce generácie. Mojou jedinou ambíciou je byť užitočný pre našu krajinu, ktorú tak veľmi milujem,“ napísal Macron v príspevku na sociálnej sieti.

Rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona rozpustiť Národné zhromaždenie je riskantným krokom. Tvrdia to francúzski politológovia, ktorých oslovili médiá a agentúra AFP. Podľa nich nie je vylúčené, že by voľby mohla vyhrať krajne pravicová strana Národné združenie, ktorá výrazne uspela v nedeľňajšom hlasovaní do Európskeho parlamentu. Krok naopak sťažuje pozíciu ľavicových strán, ktoré majú málo času na rokovanie koalície.

„Je to väčšie politické riziko,“ povedal vo vysielaní stanice France24 politológ Pascal Perrineau. Podobne sa vyjadrujú aj ďalší politológovia a komentátori, podľa ktorých nie je vylúčené, že strana Marine Le Penovej získa vo voľbách do Národného zhromaždenia najviac mandátov. „Je možné, že pre RN voľby dopadnú dobre, ale bude schopné zostaviť väčšinu?“ uviedol Perrineau. Aj ďalší politológovia považujú za nepravdepodobné, že by RN získalo parlamentnú väčšinu.

Podľa ľudí z Macronovho okolia je cieľom prezidenta vo voľbách zvíťaziť a získať v dolnej komore väčšinu. Podľa agentúry AFP Macron môže dúfať, že k voľbám do národného parlamentu príde viac voličov, ktorí budú chcieť zastaviť rast krajnej pravice. Podľa politológa Vincenta Martignyho chce Macron vyvolať dojem odvážneho prezidenta, ktorý sa nevyhýba problémom. „Emmanuel Macron môže využiť strach z chaosu,“ uviedol Martigny. Prezident sa môže tiež využiť na zvýšenie svojich preferencií priaznivý efekt napríklad olympijských hier, uviedol historik Jean Garrigues.

Politológovia tiež upozorňujú, že Macron nemôže v prípade ďalšieho neuspokojivého výsledku parlament hneď rozpustiť. Od volieb totiž musí uplynúť najmenej rok. V prípade výhry RN by jej predstaviteľ mohol zostaviť vládu, ktorá by však prakticky ihneď čelila v dolnej komore hlasovania o nedôvere, uviedol Martigny.

Macronovo rozhodnutie zvolať v krátkom čase predčasné voľby vytvára podľa denníka Les Echos tlak na ľavicové strany. Tie v posledných voľbách do národného parlamentu kandidovali v spoločnom bloku Nupes, čo im otvorilo v dvojkolovom väčšinovom systéme cestu k výraznému počtu mandátov. Vo voľbách do EP strany kandidovali samostatne kvôli pomernému systému aj nezhodám, ktoré sa prejavili v mnohých výpadoch pred voľbami. Dať dokopy nový blok po ostrej predvolebnej kampani tak bude podľa denníka pre strany náročné.

Iba 28-ročný premiér?

Kandidátom nacionalistického Národného združenia (RN) na post francúzskeho premiéra bude 28-ročný znovuzvolený europoslanec Jordan Bardella. Deň po víťazstve RN vo voľbách do europarlamentu, to podľa agentúry AFP oznámil podpredseda strany Sébastien Chenu. „Hlas ľudu“ už podľa podpredsedu za Bardellou stojí vďaka víťazstvu vo voľbách do EP.

RN sa však po nedeli teší značnému volebnému úspechu – voľby do europarlamentu vyhrala strana už tretíkrát v rade, prvýkrát však s náskokom takmer 15 percentuálnych bodov. Do budúceho Európskeho parlamentu pošle 30 europoslancov.

Bardella by bol v 28 rokoch zďaleka najmladším francúzskym premiérom, ak by sa ním po letných voľbách naozaj stal. Úradujúcim premiérom Francúzska je teraz Gabriel Attal, ktorý rokov tento rekord pokoril tiež v 34 rokoch veku.