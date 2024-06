Úder tradičným európskym silám: starý kontinent sa posúva doprava. K čomu to povedie?

Video

Voľby do Európskeho parlamentu majú svojho víťaza. Viac prekvapivým momentom ako prvé miesto Progresívneho Slovenska je pre politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave skôr výsledná pozícia Hlasu, ktorému predvolebné prieskumy merali vyšší úspech. Víťazstvo progresívcov považuje za zvláštne, keďže v prípadne, ak by hľadalo partnera do spolupráce, nachádzal by sa veľmi ťažko. / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner