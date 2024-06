V Grécku a na Cypre vyhrali ľudovci. V Bulharsku vedie stredopravá GERB

V Grécku a na Cypre získali najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) subjekty, ktoré patria do Európskej ľudovej strany (EPP). Na Malte získali zhodne po tri mandáty strany patriace do frakcie EPP a frakcie Socialistov a demokratov (S&D), informuje TASR podľa konečných výsledkov, ktoré zverejnil Európsky parlament.