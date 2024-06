Danko o debakli v eurovoľbách: Ľudia chcú, aby sme zostali vo vláde. Jeho šance na post šéfa parlamentu sú nulové, tvrdí Mesežnikov

Slovenská národná strana (SNS) dostala dôveru vo voľbách do Národnej rady, v eurovoľbách jej voliči odkázali, aby zotrvala vo vláde. Takto reflektuje na výsledky sobotných eurovolieb vedenie národniarov. Predseda SNS Andrej Danko hovorí aj o poučení sa z výsledkov pri tvorbe kandidátky do budúcna. Poďakoval sa voličom za všetky získané hlasy.

„Ľudia nám podľa nášho názoru odkázali, aby sme zotrvali v tejto vláde,“ vyhlásil Danko s tým, že rozhodnutie voličov rešpektuje. Úlohu presadzovať národno-vlastenecké témy v Európskom parlamente (EP) podľa neho na seba prevzali napríklad Republika aj časť Smeru. Upozornil, že individuálne konanie v EP nič neprinesie. Verí, že v Európskom parlamente sa preto reprezentanti národných síl začlenia do frakcií a ukážu akceptáciu národného hlasu.

Čo sa týka práce v koalícii, SNS je podľa Danka pripravená pokračovať v legislatívnej činnosti a v presadzovaní tém, ktoré sa od národno-vlasteneckého bloku v domácej politike očakávajú.

Veľmi slabý volebný výsledok SNS určite nepomôže Dankovi v jeho snahe stať sa predsedom Národnej rady SR. Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. „Tento debakel mu určite neposlúži ako niečo, o čo sa môže oprieť vo svojich divokých nápadoch a ambíciách a šanca, že sa stane predsedom parlamentu, je momentálne nulová. S necelými dvoma percentami v eurovoľbách nemôže vôbec o niečom takom uvažovať,“ domnieva sa Mesežnikov.

Smer nebude riskovať

Funkcia predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej dohody Hlasu, a tak to podľa politológa aj zostane. Hlas sa postu šéfa Národnej rady SR vzdať nemieni. „Pre Smer je síce výhodnejší proficovský Danko, lebo s ním zrejme dosiahnu viac, ale poslanecký klub Hlasu a celkovo strana Hlas je silnejšia ako SNS. Takže si myslím, že Smer nebude presadzovať Danka za cenu komplikácií s Hlasom,“ hovorí Mesežnikov.

Andrej Danko je podľa neho politik, ktorý nedokáže odhadnúť vlastné schopnosti, ani možnosti svojej strany. „Prichádza s návrhmi, ktoré komplikujú situáciu vo vládnej koalícii. Už v roku 2017 vyvolal koaličnú krízu, chcel otvárať koaličnú zmluvu, no nedosiahol nič,“ pripomenul Mesežnikov situáciu, keď Danko nečakane vypovedal koaličnú zmluvu a zdôvodnil to nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii. Dankovi sťažuje pozíciu podľa politológa aj to, že poslanecký klub jeho strany v Národnej rade SR tvoria väčšinou nečlenovia SNS. „Ak by Andrej Danko ich názory neakceptoval, môžu mu stranu teoreticky prebrať,“ poukázal.

Za neúspechom SNS vo voľbách do Európskeho parlamentu vidí skutočnosť, že strana nie je veľmi zrozumiteľná v európskych témach. „Republika, ktorá je radikálne eurofóbna, bola pre voličov presvedčivejšia,“ poukázal Mesežnikov na nepomer vo výsledku hnutia Republika (12,53 percenta) a SNS (1,90 percenta).