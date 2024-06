V rómskych osadách sa o eurovoľby nezaujímali. Z politikov sú tam sklamaní

Absolútni rekordéri sú v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa. K volebným schránkam tam prišlo len jedno percento spomedzi všetkých oprávnených voličov. Necelé dve percentá občanov s volebným právom prišli voliť v okrsku číslo 1 vo Veľkej Lomnici.

Starosta Veľkej Lomnice Peter Duda Video

Spomedzi 1202 voličov tam odovzdalo platné hlasy len 86. Až 63 z nich však nemalo trvalé bydlisko v obci a do volebnej miestnosti prišli s hlasovacími preukazmi. Spomedzi obyvateľov veľkolomnickej osady teda prišlo odovzdať svoj hlas len 23 občanov. “Myslím, že ide o ľudí zamestnaných na obecnom úrade, asistentov v škole či škôlke,” tvrdí starosta Veľkej Lomnice Peter Duda (nezávislý). Pod nízku účasť sa podľa neho mohla podpísať aj akási volebná únava, pretože v poslednom období chodili ľudia k volebným schránkam neobvykle často.

Ako volili ľudia vo vašom meste, vašej obci? Pozrite si výsledky.

Sociologička Gizela Brutovská si je istá, že do vyššej volebnej účasti by sa premietlo, ak by politici a politické strany viac mobilizovali svojich voličov v osadách. “Mali byť priamo v rómskych komunitách a tam hovoriť o praktických príkladoch, aký prínos Európska únia pre nich má a ako konkrétne zlepšuje ich životy.”

Veľká časť obyvateľov osady vo Veľkej Lomnici je však z politikov sklamaná. “Klamú, klamú a klamú,” tvrdí Stanislav Polhoš. “Už sa naozaj nedá veriť nikomu. Nerobia nič iné, len klamú.”

V dobrom nespomínajú na politika, ktorý chcel v uplynulom volebnom období presadiť vyplácanie 500 eurovej sumy každému, kto sa zúčastní vo voľbách, avšak neúspešne.

“Matovič sľuboval, že tie peniaze dostaneme. A dodnes ich nemáme. Ja už nechcem voliť nikoho,” zatrpknuto reagoval Veľkolomničan Ondrej Polhoš.

Starosta Veľkej Lomnice Peter Duda potvrdzuje, že veľká časť obyvateľov jeho obce sa cíti byť podvedená. “Tú interpretáciu odmeny za voľby vnímali celkom inak. Boli si istí, že 500 eur po voľbách bude ich.”