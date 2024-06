V akých frakciách chcú pôsobiť slovenskí europoslanci? Smer má podmienky, PS silnú pozíciu

Na pôde Európskeho parlamentu (EP) sa v utorok večer začali rokovania o tom, ktoré strany budú pôsobiť v akých frakciách. Slovensko zastupuje v europarlamente 15 poslancov z piatich strán, pričom najviac poslancov získalo Progresívne Slovensko (PS). Kým víťaz volieb má v pláne pokračovať v členstve vo frakcii Renew Europe (Obnovme Európu), budúcnosť Smeru a Hlasu v niektorej z frakcií je zatiaľ otázna. Hlas by sa chce vrátiť do frakcie Socialistov a demokratov (S&D). Tá je blízka aj Smeru, no na rokovania predložia vlastné podmienky.

Členovia hnutia Progresívne Slovensko (PS), zľava Ľubica Karvašová, Michal Wiezig, predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, Ľudovít Ódor, Veronika Cifrová Ostrihoňová, Martin Hojsík a Lucia Yar počas zhodnotenia výsledkov volieb do Európskeho parlamentu 10. júna 2024 v Bratislave.

PS bude mať šesť poslancov, Smer päť, hnutie Republika získalo dvoch zástupcov, Hlas a KDH po jednom.

PS: Máme silnú pozíciu

Europoslanci a europoslankyne PS chcú pokračovať vo frakcii Renew Europe, kde získali silnú pozíciu. „Šesťčlenná delegácia je na pomery Renew Europe jedna z tých najvyšších. Čiže vplyv mať budeme, a očakával by som pomerne vysoké posty,“ povedal zvolený europoslanec za PS Michal Wiezik. Čo sa týka zastúpenia europoslancov za PS vo výboroch, o ich pôsobení sa ešte len rokuje. „Venovať sa však naďalej chcú svojim témam,“ uviedla strana.

„Ľudovít Ódor je špičkový rešpektovaný ekonóm, ktorý má čo povedať v otázke rozpočtu aj konkurencieschop­nosti únie. Martin Hojsík v europarlamente pôsobí už piaty rok a v súčasnosti je aj jeho podpredsedom. Je silným zeleným hlasom v EÚ. Podobne aktívnym europoslancom v témach zelenej transformácie či ochrany prírody je Michal Wiezik,“ uviedlo PS.

Nováčikom je bývalá novinárka Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá dlhodobo otvára dôležité témy v otázke práv žien, slobody médií či ochrany ľudských práv a najzraniteľnejších skupín. „Ľubica Karvašová je dlhoročná diplomatka a odborníčka na zahraničnopolitické témy. Európskym politikám a medzinárodnej bezpečnosti sa bude aj v EP venovať Lucia Yar,“ dodala strana.

Smer: Frakciám predložíme podmienky

Smeru a Hlasu pozastavilo vedenie Strany európskych socialistov (SES) členstvo po parlamentných voľbách 2023 kvôli odklonu Roberta Fica od hodnôt európskych socialistov a tiež kvôli spojení so SNS, ktorú považujú za radikálne pravicovú. Do europarlamentu už piatykrát za Smer zasadne Monika Beňová, ktorej kolegami budú Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Katarína Roth Neveďalová a Judita Laššáková.

Beňová uviedla, že sú pripravení spolupracovať s niektorou z frakcií, no majú jasne zadefinované podmienky a budú trvať na tom, frakcia bude rešpektovať program Smeru. „A že bude rešpektovať, ak na niektoré témy budeme mať odlišný pohľad a ten si aj zachováme. Ideme s veľmi jasnými predstavami o tom, ako má EÚ fungovať. Ideme s veľmi jasnou predstavou, čo fungovalo zle a čo musí fungovať lepšie, ak sa EÚ má udržať ako konkurencioschopný hráč v globálnom rozmere,“ uviedla.

Najvyššou prioritou pre Smer je byť súčasťou so silným sociálno-demokratickým rozmerom, ale zároveň frakciou, ktorá rešpektuje, že na niektoré témy môžu mať jej sesterské a dcérske strany iný pohľad, zdôraznila Beňová. Priamo neodpovedala, že ak sa nedohodnú s S&D, či vstúpia do inej. „Ak sa nedohodneme s frakciou, ktorá momentálne toto v EP ponúka, tak pre nás je oveľa dôležitejšie obhajovať záujmy vlády SR a SR a jej občanov, na tomto sme sa zhodli. Nebude to žiadna krajná ľavica ani krajná pravica,“ povedala.

Foto: TASR, Jaroslav Novák SR EÚ EP voľbyEP24 výsledky Smer-SD BAX Zvolení europoslanci, zľava Erik Kaliňák a Ľuboš Blaha počas tlačovej konferencie strany Smer k výsledkom volieb do Európskeho parlamentu 2024 v Bratislave 10. júna 2024.

Ak sa stane, že europoslanci za Smer budú pôsobiť ako nezaradení, bude o tom včas informovať. Nezaradení poslanci ostávajú bez spojencov a majú ťažšiu vyjednávaciu pozíciu. „V tejto chvíli sme sa zamerali, že chceme predložiť svoje podmienky frakciám, s ktorými rokujeme a chceme, aby to rešpektovali,“ dodala Beňová.

Roth Neveďalová v reakcii na výsledok volieb uviedla, že Smer bude v EP presadzovať svoju politiku v otázkach mieru, energetickej, vojenskej či potravinovej bezpečnosti a bude viac hovoriť o poľnohospodárstve či o podpore našich regiónov. Judita Laššáková chce byť členkou výboru na ochranu spotrebiteľa a rovnako sa chce venovať ústavnoprávnym té­mam.

Hlas: Chceme pracovať pre ľudí

Novozvolený europoslanec Branislav Ondruš pre Pravdu uviedol, že otázku pôsobenia Hlasu v parlamentnej frakcii vyriešia v najbližších týždňoch. K potenciálnemu návratu k európskym socialistom má však oveľa zmierlivejšiu rétoriku. „Pre nás ako sociálnodemokra­tickú stranu je prirodzeným „prístavom“ frakcia S&D. Pozastavenie členstva Hlasu v Strane európskych socialistov na to nemá priamy vplyv, lebo aj v straníckych poslaneckých kluboch v NR SR môžu byť nečlenovia strán, ak o to majú záujem a klub ich prijme,“ uviedol.

„Aj vzhľadom na volebný výsledok SES, na pôsobenie našej strany vo vládnej koalícii, ako aj na naše politické ciele a priority sme presvedčení, že nie je dôvod, aby sme v tejto frakcii nemohli pôsobiť,“ zhodnotil. Členstvo Hlasu však musí byť založené na rešpektovaní našich politických cieľov a musí nám umožňovať ich presadzovanie a plnenie našich volebných sľubov. To isté platí o zaradení Ondruša do výborov, podvýborov a delegácií. „Prioritne máme záujem o sociálnu oblasť, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, resp. životné prostredie a globálne hospodárske vzťahy,“ dodal.

„Hlas bude v EP pracovať na tom, aby sa európske inštitúcie vrátili naspäť ľuďom. Budem pracovať na tom, aby európske inštitúcie zohľadňovali reálne potreby a záujmy ľudí na Slovensku,“ hovoril na pondelkovej tlačovke. „Budem europoslancom, ktorého bude na Slovensku vidieť a počuť. Neodsťahujem sa do Bruselu,“ uviedol. „Berúc do úvahy výsledok strany európskych socialistov a stratu časti mandátov oproti doterajšiemu zloženiu EP, nemám najmenšiu pochybnosť o tom, že frakcii S&D bude záležať na tom, aby aj šesť slovenských sociálnodemokra­tických poslancov bolo jej súčasťou,“ dodal.

Republika: Rokovania sa začali

Za hnutie Republika sa do europarlamentu dostal Milan Uhrík a Milan Mazurek. Na otázky Pravdy hnutie do uzávierky nereagovalo. Uhrík ešte v nedeľu po neoficiálnych výsledkoch hovoril, že majú niekoľko pozvánok do frakcií. „Čakáme na definitívne výsledky v ostatných európskych štátoch, aby sme vedeli posúdiť tie najlepšie a reálne možnosti. Verím, že sa nám podarí v europarlamente vytvoriť silný vlastenecký blok,“ povedal.

Mazurek pre RTVS v pondelok uviedol, že rokovania sa už začali. „A to s našimi partnerskými stranami ako je AFD v Nemecku alebo Konfederácia v Poľsku. A snažíme sa robiť všetko pre to, aby sa podarilo tieto sily zjednotiť,“ priblížil.

KDH: Lexmann ostane v EPP

KDH bude ďalších päť rokov v EP zastupovať Miriam Lexmann, ktorá bude pokračovať vo frakcii Európskej ľudovej strany (EPP). KDH je jej súčasťou už od začiatku. „Aj naďalej bude v centre jej pôsobenia ochrana ľudskej dôstojnosti a základných práv, ako aj podpora dôstojného života pre každého s dôrazom na osoby so znevýhodnením. Rovnako bude pokračovať v riešení otázok posilňovania našej ekonomickej konkurencieschop­nosti a bezpečnosti, znižovania závislosti na autoritárskych režimoch a zahranično-politické témy. V tomto kontexte sa bude uchádzať aj o členstvo vo výboroch,“ uviedol tlačový odbor.