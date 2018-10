ONLINE s kandidátom na primátora Bratislavy Václavom Mikom

V prípade víťazstva v novembrových komunálnych voľbách sľubuje výstavbu nových električkových radiál zo Zlatých pieskov do Vajnôr, z Dúbravky do centra Bory s možnosťou predĺženia až do automobilky Volkswagen a Devínskej Novej Vsi. Ako prioritu po nástupe do funkcie vidí dobudovanie električkovej trate na koniec Petržalky po Janíkov dvor. Presadiť chce aj realizáciu novej železničnej stanice Filiálka, záchytných parkovísk, budovanie cyklistických radiál či zavedenie jednotnej parkovacej politiky.

V oblasti životného prostredia chce dosiahnuť zriadenie Národného parku Bratislavy, zavedenie systémovej starostlivosti o zeleň či zníženie vizuálneho smogu.

V kultúre sľubuje spustenie projektu na vybudovanie nového celomestského kultúrneho stánku PKO 2020 či obnovenie amfiteátra pod Devínom.

A ako to chce dosiahnuť? Na vaše otázky odpovie od 10.00 hod.