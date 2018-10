ONLINE s kandidátom na primátora Bratislavy Ivom Nesrovnalom

Ivo Nesrovnal je v úrade štyri roky a svoju predvolebnú kampaň postavil na kontinuite a potrebe dotiahnuť začatú prácu do konca. Tvrdí, že Bratislave sa darí, ako nikdy predtým.

V programe má lepšiu MHD, viac zelene, čistejšie a bezpečnejšie mesto i smart riešenia. Bratislavčanom sľubuje, že dokončí opravy všetkých cestných radiál a spojníc v meste do konca roka 2021 a rozšíriť chce aj sieť cyklotrás.

Nesrovnal sa zaviazal dostavať električkovú trať až na koniec Petržalky. Taktiež chce ďalej posunúť plány s výstavbou električkových tratí do Devínskej Novej Vsi, Vrakune, Podunajských Biskupíc či do Vajnôr. Naďalej chce so štátom spolupracovať na projekte železničnej stanice Filiálka.

Sľubuje tiež navýšiť kapacity pre seniorov v sociálnych zariadeniach a v oblasti kultúry počíta s projektom mestského divadla.

Nesrovnal chce spustiť parkovaciu politiku, dokončiť projekty záchytných parkovísk a parkovacích domov a pokračovať v obnove zanedbaných verejných priestranstiev a rekonštrukcii historických pamiatok.

A ako to chce dosiahnuť?

