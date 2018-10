Komunálne voľby: Košice nespia a ponáhľajú sa za Bratislavou

Ku kľúčovým investíciám radnice patrila modernizácia mestskej hromadnej dopravy a vodičov nedávno potešil aj vynovený kruhový objazd na Moldavskej ceste pri vjazde do Košíc. V meste citeľne klesla aj nezamestnanosť, keď pribudli stovky nových pracovných miest.

Zlepšila sa električková doprava

Vari najciteľnejšie zmeny nastali v mestskej hromadnej doprave, kde sa modernizovali električkové trate. Stavba integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie v roku 2015 za takmer 40 miliónov eur znamenala modernizáciu električkových tratí v rozsahu 3,5 kilometra, modernizáciu systému kontroly a riadenia dopravy, zníženie finančných nákladov na údržbu zrekonštruovaných úsekov takmer na nulu, pokles finančných nákladov za spotrebu elektrickej energie, skvalitnenie životného prostredia znížením hluku, prašnosti a vibrácií na modernizovaných úsekoch.

Vizitka mesta Počet obyvateľov: 239 095

239 095 Rozloha: 244 km2

244 km2 Hustota osídlenia: 985/km2

985/km2 Národnostné zloženie: slovenská 89 %, maďarská 3,8 %, rómska 2,1 %, česká 1,2 %

slovenská 89 %, maďarská 3,8 %, rómska 2,1 %, česká 1,2 % Zadlženosť: 38 miliónov eur

38 miliónov eur Dominantné pamiatky: Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža, budova Štátneho divadla

Dóm sv. Alžbety, Urbanova veža, budova Štátneho divadla Nezamestnanosť: 4,3 % (k 31. augustu 2018)

Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti úrovňových krížení električkových tratí sa podarilo dosiahnuť aj vďaka modernizácií siedmich električkových uzlov v celkovej hodnote viac ako 21 miliónov eur. Od 21. novembra 2016 do konca augusta tohto roku sa v Košiciach pracovalo na druhej etape modernizácie električkových tratí. Nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 90 miliónov eur s DPH bol preinvestovaný na rekonštrukciu a modernizáciu električkových tratí v celkovej dĺžke 7,3 kilometra na ôsmich ucelených častiach stavby.

Okrem investícií do modernizácie električkových tratí získal v roku 2017 Dopravný podnik mesta Košice trinásť nových moderných nízkopodlažných električiek typu Vario LF2 plus s nízkou energetickou náročnosťou. Nadviazal tak na nákup 33 nových električiek toho istého typu z rokov 2014 a 2015. Košice ako prvé mesto na Slovensku uviedli pred štyrmi rokmi do prevádzky päť elektrobusov, ďalších deväť vozidiel SOR EBN 11 pribudlo do vozového parku košického Dopravného podniku v roku 2016.

Parkovanie je jablkom sváru

Veľkou boľačkou metropoly východu je parkovanie. Naďalej v ňom v Košiciach vládne chaos. V meste je spolu so súkromnými parkoviskami a garážami okolo 25-tisíc parkovacích miest, no dopyt po nich je oveľa vyšší. Problém s parkovaním majú návštevníci Košíc, ale aj miestni obyvatelia, ktorým práve cezpoľní často zaberajú miesta.

V tomto volebnom období mal tento problém vyriešiť nový systém parkovania, ktorého vykonávateľom sa mala stať spoločnosť EEI, s. r. o. Nový systém počítal s rozšírením zón rezidentského parkovania či s vybudovaním nových parkovacích miest. Postupne sa aj zavádzal, narážal však na čoraz väčší odpor obyvateľov mesta, ktorí ho prišli vyjadrovať aj na zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva. Nespokojenci žiadali, aby parkovanie malo v réžii mesto a nie súkromná spoločnosť.

Napokon sa všetko zvrtlo. Košickí poslanci prijali uznesenie, podľa ktorého chcú vzťahy medzi mestom a spoločnosťou EEI pri prevádzkovaní miest v zónach plateného parkovania usporiadať a v budúcnosti túto službu zabezpečovať vo vlastnej réžii. Keď sa nedohodnú, od nového roka chce mesto parkovací systém v réžii EEI vypnúť a preberie ho mestská polícia. Parkovacím sporom v Košiciach sa v súčasnosti zaoberá súd.

Menej ľudí bez práce

Podobne ako v iných častiach Slovenska aj Košičania pocítili pokles miery nezamestnanosti. Tá v metropole východu klesla za posledné štyri roky z vyše desať na viac ako štyri percentá. V roku 2015 otvorila novú výrobnú halu v košickom Immoparku austrálska spoločnosť HOWE a vytvorila tak priestor na pracovné uplatnenie asi pre 700 ľudí. Spoločnosť IBM Delivery Centrum Slovakia vytvorila v Košiciach 150 pracovných miest, spoločnosť Holcim Business Services vyše 60 pracovných miest, spoločnosť GlobalLogic takmer 200 pracovných miest, FTP Slovakia tiež 200 pracovných miest a pribúdali aj ďalší zamestnávatelia.

V máji 2017 začala japonská spoločnosť MInebeaMitsumi stavať v Košiciach svoju najväčšiu európsku fabriku, ktorú otvorila tento rok. V Košiciach ide o najväčšiu investíciu z pohľadu zamestnanosti za posledných desať rokov. Výška investície je 60 miliónov eur, vo fabrike nájde pracovné uplatnenie 1¤100 ľudí.

Problémové sídlisko a priveľa mestských častí

Košice sa stále snažia riešiť svoje najproblémovejšie sídlisko, ktorým je Luník IX. Magistrát sa v roku 2016 s touto mestskou časťou dohodol na spoločnom postupe pri zlepšovaní podmienok života na sídlisku Luník IX vybudovaním kontrolovaného bývania priamo na sídlisku a svojpomocnou a samofinancovateľnou výstavbou jednoduchých domov v spolupráci s ETP Slovensko. Zároveň sa dohodli, že priamo na tomto sídlisku sa vytvoria aj pobytové sociálne služby, čiže útulky alebo nocľahárne.

Ani v tomto volebnom období sa v Košiciach nepodarilo znížiť na menší počet 22 mestských častí. V Košiciach ich majú najviac na Slovensku, napríklad Bratislava ich má sedemnásť a menej ich má aj Budapešť alebo Viedeň. Ak by sa ich podarilo znížiť, na chode mestských častí by mesto mohlo ušetriť okolo osem miliónov eur. Proti sú najmä niektoré menšie mestské časti.

Vedenie mesta sa pred časom snažilo o redukciu počtu mestských častí aj tak, že voľby do Národnej rady spoja s referendom o znížení počtu mestských častí. Tento návrh však v zastupiteľstve neprešiel a na programe dňa bude už iba v budúcnosti, teda po voľbách do orgánov samospráv. Je ťažké predpovedať, či na jeho podporu bude aj potom dostatočná politická vôľa.

Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Autor: SHUTTERSTOCK

Kandidáti na poslancov a koalície Koalície: 1 – Sloboda a solidarita – Kresťanskodemo­kratické hnutie – Strana maďarskej koalície – NOVA – Občianska konzervatívna stra­na 2 – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – Sme rodina-Boris Kollár – Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Demokratická strana

Politické strany: Spolu – občianska demokracia, Šport do Košíc a na východ, Most-Híd, Naj-nezávislosť a jednota, Národná koalícia, Progresívne Slovensko, Smer-SD, Šanca, Slovenská národná strana, Slovenská konzervatívna strana, Kotleba-ĽSNS, Strana moderného Slovenska, Komunistická strana Slovenska, Slovensko do toho!, Strana rómskej koalície, Občianska konzervatívna strana, Strana zelených Slovenska, Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia.

Spolu – občianska demokracia, Šport do Košíc a na východ, Most-Híd, Naj-nezávislosť a jednota, Národná koalícia, Progresívne Slovensko, Smer-SD, Šanca, Slovenská národná strana, Slovenská konzervatívna strana, Kotleba-ĽSNS, Strana moderného Slovenska, Komunistická strana Slovenska, Slovensko do toho!, Strana rómskej koalície, Občianska konzervatívna strana, Strana zelených Slovenska, Maďarská kresťanskodemo­kratická aliancia. Počet registrovaných kandidátov na poslancov: 271, z toho 40 nezávislých a 231 kandidátov politických strán

271, z toho 40 nezávislých a 231 kandidátov politických strán Počet poslancov mestského zastupiteľstva: 41

41 Počet volebných obvodov: 14

Volebné obdobie skončia bez zvoleného primátora

Iný, dočasne zastupujúci primátor, veľké poslanecké presuny i policajné manévre. Na zasadnutiach poslancov Mestského zastupiteľstva v Košiciach v uplynulom volebnom období nuda nemala miesto. Z pôvodných 41 poslancov, ktorí získali mandát pred štyrmi rokmi, dokončí toto volebné obdobie 38, troch nahradili z rôznych dôvodov iné mená.

K udalostiam číslo jeden v Košiciach patril odchod primátora mesta Richarda Rašiho (Smer-SD) do vlády. Jeho miesto dočasne zaujal viceprimátor Martin Petruško (Smer-SD), ktorý sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude uchádzať o post hlavy metropoly východu. Raši si to v priebehu volebného obdobia chcel neskôr zamieriť na čelo košickej župy. Tam mu to nevyšlo, no volebné obdobie na košickom magistráte aj tak nedokončil.

Košice majú 41 poslancov a po voľbách pred štyrmi rokmi prevládali medzi nimi nezávislí, poslanci Smer-SD, nechýbala štvorica za Procházkovu Sieť a jeden poslanec za Právo a spravodlivosť. V priebehu volebného obdobia však došlo k veľkým presunom. Vznikol úplne nový poslanecký klub Šport do Košíc a na východ, ktorý má osem členov, druhý klub tvoria štrnásti poslanci za vládny Smer-SD a v partii nezaradených je devätnásť poslancov, ktorých tvorili najmä nezávislí kandidáti doplnení o dvojicu z KDH.

Primátor Raši a potom aj jeho nástupca Petruško sa pri hlasovaniach mohli opierať nielen o svojich straníckych poslaneckých kolegov, ale väčšinou aj o poslancov z klubu Šport do Košíc a na východ a často aj o podporu nezaradených poslancov s nálepkou nezávislí. K jasne identifikovateľnej opozícii patrili v zastupiteľstve iba poslanci KDH a časť nezávislých poslancov.

Na viacerých rokovaniach poslaneckého zboru nechýbalo vzrušenie a na niektorých doslova policajné manévre. Mimoriadne živé boli zasadnutia spred dvoch rokov, keď sa v parlamente prerokovával nový systém parkovania, ktorý preberala súkromná spoločnosť EEI, s. r. o. Nesúhlas s novým systémom parkovacieho systému prišlo vyjadriť priamo medzi poslancov viac ako 2-tisíc Košičanov. Na rokovaní nechýbali nesúhlasné prejavy, výkriky a iné formy nesúhlasu. Ten v jednom prípade skákaním cez stoly vyjadroval aj jeden zo súčasných kandidátov na prezidenta Slovenska, ktorého musela spacifikovať mestská polícia.

Z poslancov, ktorí získali mandát pred štyrmi rokmi, dokončí toto volebné obdobie 38. Jeden z nich sa rozhodol mandát neuplatniť hneď po voľbách a uprednostniť starostovský post, druhý z poslancov počas volebného obdobia zomrel. Tretí z poslancov sa vzdal svojho mandátu po tom, čo bol prichytený políciou, ako svoje auto šoféroval pod vplyvom alkoholu.

ANKETA: Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?

Mária Ochabová (57), zdravotná sestra

Ja som väčšinou vždy bývala spokojná so všetkým, ale teraz musím povedať, že sídliská mimo Terasy, kde bývam, vyzerajú krajšie. Cesty sú tu u nás síce v dobrom stave, ale v katastrofálnom stave sú chodníky. Keďže často chodím pešo, viem to posúdiť. Mesto by sa preto malo viac zamerať na túto oblasť a myslieť aj na to, že nie všetci ľudia chodia iba na autách.

Zdenka Semanová (25), na materskej dovolenke

Ako mamička malého dieťaťa často chodíme na miesta a do parkov, kde sa dá ísť s deťmi. Pritom neraz zisťujem, že na viacerých takýchto miestach sa často zdržujú rôzni asociáli a bezdomovci, dokonca aj feťáci, ktorí tam robia neporiadok. Výsledkom sú porozhadzované fľaše a rôzne iné veci, čo nie je pekná vizitka. Myslím si, že toto je oblasť, v ktorej by mesto malo hľadať riešenia.

Štefan Rudy (72), dôchodca Prekáža mi špina a neporiadok vo viacerých častiach mesta. V tom vidím veľké rezervy. Samospráva by preto mala viac dbať o vývoz smetí, čistenie a udržiavanie verejných priestranstiev. Najhoršia situácia je tam, kde sa zdržujú asociáli. Keby bolo na mne, takéto problémové miesta by som ohradil. Inak som s tým, čo sa v Košiciach robilo aj robí, spokojný.

Vladimír Suchý (66), dôchodca Na našej ulici bolo sľúbené, že mesto vybuduje fontánu, no zostalo len pri planých sľuboch. Fontán, no aj miest s vodou je v Košiciach podľa môjho názoru málo. V Košiciach je aj veľký problém s parkovaním. V lokalite, kde bývam, sa síce občas s ťažkosťami, no väčšinou zaparkovať dá, no bližšie k centru je to oveľa horšie. S mnohými vecami v Košiciach spokojný nie som. A viete, čo ma zaráža, keď idem mestom? Kam sa pozriem, všade sú bilbordy s kandidátmi. Mám taký dojem, akoby všetci mladí ľudia chceli ísť v súčasnosti do politiky. Toto voľakedy nebývalo.

