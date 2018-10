Komunálne voľby: Prešov stále trápia dopravné problémy

To sa aj za prispenia štátu snaží situáciu riešiť priebežne a sčasti sa to už aj darí. Cieľom je dostať čo najviac áut z centrálnych častí mesta na jeho okraj, čím sa zvýši bezpečnosť obyvateľov a zníži ekologická záťaž. Tú spôsobujú tisíce áut, ktoré vchádzajú do Prešova či len prechádzajú mestom. Podľa dopravných prieskumov v časoch najväčšej záťaže vojde z každej svetovej strany do centra Šariša asi 20-tisíc áut.

Posledné štyri roky boli obdobím, keď sa situácia v doprave začala meniť k lepšiemu. Pomohlo jej niekoľko investičných akcií, ktoré sa už zrealizovali alebo realizujú, ďalšie sú v štádiu prípravy, ako napr. budovanie severného obchvatu mesta, kde sa už uskutočnilo verejné obstarávanie. Veľkým plusom je dokončenie kruhového objazdu pri Závode valivých ložísk pri vjazde do Prešova v smere od Košíc, ktorý odvádza vodičov z centra, ak smerujú napríklad do Popradu. Dopravu odľahčila aj mimoúrovňová cesta z Prešova do Košíc, kruhový objazd Solivarská – Východná, ako aj úprava vjazdu z diaľnice do Prešova od Popradu. Problémom naďalej zostáva vjazd do Prešova zo Sabinova, kde sa napr. v rannej špičke tvoria dlhé kolóny.

Vizitka mesta Počet obyvateľov: 85 917

85 917 Rozloha: 70,436 km2

70,436 km2 Hustota osídlenia: 1 265/km2

1 265/km2 Národnostné zloženie: slovenská 93,7 %, rómska 1,4 %, rusínska 1,2 %

slovenská 93,7 %, rómska 1,4 %, rusínska 1,2 % Zadlženosť: 16,9 milióna eur

16,9 milióna eur Dominantné pamiatky: rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, evanjelické kolégium, kalvária

rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, evanjelické kolégium, kalvária Nezamestnanosť: 6,58 % (k 31. augustu 2018)

Prínosom v doprave je aj dokončenie rekonštrukcie tzv. Nábrežnej komunikácie, teda Pražskej, ktorá vedie pri brehu rieky Torysa. Okrem zrýchlenia presunu vozidiel priniesla táto cesta aj odľahčenie dopravy z centra mesta. Okrem toho v Prešove zrekonštruovali v poslednom čase aj niektoré neuralgické body v doprave ako napr. križovatku na Ulici armádneho generála Ludvíka Svobodu s Ulicou Laca Novomeského, ďalej cestu pri predajni OBI. Rekonštruuje sa aj Levočská ulica, pripravuje sa rozšírenie Solivarskej ulice.

Dopravu v Prešove definitívne vyrieši až prepojenie diaľnice od Bratislavy do Košíc pri Prešove, ktoré sa začalo budovať už v minulom roku. Tá bude sčasti aj obchvatom mesta v smere juh – západ. V budúcom roku by malo byť začaté budovanie severného obchvatu mesta, kde sú už vykúpené pozemky a bolo vydané stavebné povolenie. Jej súčasťou bude aj slovenský unikát – trojposchodová križovatka. Dobudovanie diaľnice a severného obchvatu zvedie mimo mesta autá zo všetkých smerov. Na veľkých projektoch v doprave participoval aj bude participovať štát.

Lepšia, ale stále nevyriešená, je aj situácia s parkovaním na sídliskách, čo je dôsledkom poddimenzovanej infraštruktúry z minulosti. Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu statickej dopravy na 1¤905 parkovacích miest, z nich sa podarilo vybudovať už väčšinu, no stále chýba okolo 500 parkovacích miest. Najväčšie problémy sú napr. na sídlisku Sekčov. Napriek plánom sa nepodarilo v tomto volebnom období prijať všeobecne záväzné nariadenie o statickej doprave, ktoré malo byť regulačným opatrením a ktoré malo zaistiť parkovacie miesta predovšetkým Prešovčanom. Systém predpokladal, že jeden byt rovná sa jedno parkovacie miesto. Na to však nebola politická vôľa v prešovskom parlamente.

Mestu aj naďalej chýbajú veľké športoviská, lebo sa vybudovalo, resp. zrekonštruovalo 29 menších ihrísk a športovísk, kvôli čomu nemôžu hrávať v Prešove svoje domáce zápasy futbalisti ani hokejisti. Futbalisti majú prechodný domáci stánok v Stropkove, hokejisti vo Zvolene. Oba štadióny čaká v nasledujúcich mesiacoch rekonštrukcia. Chýbajú aj ďalšie ihriská. Po rokoch sa však podarilo sfunkčniť velodróm, na ktorom pred pätnástimi rokmi trénoval aj fenomenálny cyklista Peter Sagan.

Prešovu chýba aj plaváreň, ktorá sa do investičných plánov pre súčasné volebné obdobie nevošla. Kúpanie v lete poskytuje obyvateľom mesta a okolia prírodná vodná plocha Delňa, do ktorej sa investovalo necelých 200-tisíc eur a kde sa o systém čistenia vody starajú baktérie. Mesto vykazuje v súčasnosti vyšší dlh ako pred štyrmi rokmi, keď sa pohyboval na úrovni 15 miliónov eur. Teraz je na úrovni 16,9 milióna eur. Na prešovskom magistráte to pripisujú investíciám do majetku, ktorý stúpol o 7,2 milióna eur, úspechom pri získavaní financií z eurofondov, ktoré si vyžadujú spolufinancovanie žiadateľa.

Oproti obdobiu spred štyroch rokov klesla aj nezamestnanosť. Pred poslednými komunálnymi voľbami bola v Prešove nezamestnanosť na úrovni 15,6 percenta, ku koncu augusta tohto roku to už bolo iba 6,58 percenta. Zlepšenie spôsobil príchod viacerých menších investorov, ktorí stihli zaplniť prešovský priemyselný park, ale aj oživenie cestovného ruchu, vďaka čomu sa viac darí aj poskytovateľom služieb. V roku 2014 navštívilo Prešov 30-tisíc turistov, v minulom roku to už bolo 47-tisíc. Vzrástol aj počet prenocovaní v Prešove. Pred štyrmi rokmi prespalo v centre Šariša 34-tisíc návštevníkov, vlani až 90-tisíc, čo je takmer trojnásobný nárast. <PE>

Kandidáti na poslancov a koalície (Prešov) Koalície: Komunistická strana Slovenska – Strana občianskej ľavice, Kresťanskodemo­kratické hnutie – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA, Sloboda a solidarita – Sme rodina Boris Kollár – Šanca – Demokratická strana, Smer-sociálna demokracia – Slovenská národná strana- Most-Híd, SPOLU-občianska demokracia – Progresívne Slovensko – Občianska konzervatívna strana.

Komunistická strana Slovenska – Strana občianskej ľavice, Kresťanskodemo­kratické hnutie – Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti – NOVA, Sloboda a solidarita – Sme rodina Boris Kollár – Šanca – Demokratická strana, Smer-sociálna demokracia – Slovenská národná strana- Most-Híd, SPOLU-občianska demokracia – Progresívne Slovensko – Občianska konzervatívna strana. Politické strany: Doma dobre, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, NAJ-nezávislosť a jednota, Národná koalícia, Strana rómskej koalície-SRK, Úsvit.

Doma dobre, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, NAJ-nezávislosť a jednota, Národná koalícia, Strana rómskej koalície-SRK, Úsvit. Počet registrovaných kandidátov na poslancov: 156, z toho 35 nezávislých a 121 nominantov politických subjektov

156, z toho 35 nezávislých a 121 nominantov politických subjektov Počet poslancov mestského zastupiteľstva: 31

31 Počet volebných obvodov: 7

Prešov. Autor: SHUTTERSTOCK

V prešovskom parlamente sa menil pomer síl

Na začiatku volebného obdobia mala primátorka mesta Andrea Turčanová (KDH, SDKÚ-DS, OĽaNO, Most-Híd, OKS) v mestskom zastupiteľstve v Prešove väčšinu, no tá sa postupne zmenila na menšinu. Napriek tomu sa dá končiace volebné obdobie považovať za pokojné, čo je aj výsledkom toho, že primátorka sa snažila komunikovať so všetkými poslaneckými klubmi a často sa jej podarilo dosiahnuť u strán v smere vľavo či vpravo konsenzus.

Najväčší poslanecký klub v prešovskom mestskom zastupiteľstve – KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd mal na začiatku volebného obdobia 14 členov a v parlamente ho podporovali aj poslanci za stranu Sieť či niektorí nezávislí, čo sa však časom zmenilo. Odídenci zo Siete založili poslanecký klub Za lepší Prešov, ktorí posilnili aj poslanci z pravicových strán okolo KDH a v jednom prípade aj nezávislý poslanec. Pomer síl v zastupiteľstve sa tak razom zmenil a na konci volebného obdobia má v zastupiteľstve klub KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd dvanásť poslancov, klub Smer-SD spolu s nezávislými tiež dvanásť poslancov a klub Za lepší Prešov sedem poslancov.

Oproti veľkej politike fungovalo v prešovskom zastupiteľstve spojenie KDH a SDKÚ-DS s Mostom-Híd, partnerom vládneho Smeru bol v prešovskom zastupiteľstve veľký parlamentný spojenec SNS a nezávislí poslanci. Napriek politickej rôznorodosti poslancov nedochádzalo na zastupiteľstvách k vážnejším problematickým situáciám či obštrukciám, hoci boli aj hlasovania, kde sa hlasovalo podľa politickej príslušnosti. Vo vážnych prípadoch nedošlo k dohode pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia o statickom parkovaní v meste, preto sa tento zámer odložil nabok a ďalej neotváral. Neuskutočnilo sa jedno riadne zastupiteľstvo, keď poslanci neschválili program, a jedno mimoriadne, na ktoré poslanci neprišli.

Zo zvolených poslancov nedokončil súčasné volebné obdobie iba jeden. Nezávislý poslanec Martin Matejka, ktorý pôsobil v klube so Smer-SD a SNS. Matejku v júni tohto roku prichytila polícia počas jazdy autom pod vplyvom alkoholu a v krvi mu namerali 1,67 promile alkoholu, čo je trestný čin. Stíhaný aj odsúdený bol v superrýchlom konaní, po ktorom sa vzdal svojho poslaneckého mandátu.

Novinkou oproti minulosti bolo v tomto volebnom období v prešovskom zastupiteľstve to, že počas rokovania, v presne stanovenú hodinu bol priestor pre vyjadrenia pre občanov mesta. Tí mohli v čase 30 minút informovať poslancov o svojich podnetoch, skúsenostiach či sťažnostiach. Občania mesta túto možnosť aj využívali a na zastupiteľstvá chodievali pravidelne v celých skupinkách.

Anketa: Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?

Peter Kaňáš (46), živnostník

S tým, ako to vyzerá v Prešove, vôbec nie som spokojný. Stále sú problémy s dopravou a cestami, chýbajú pracovné príležitosti. Tých oblastí, ktoré treba riešiť, je strašne veľa. Môj kritický postoj pramení možno aj z toho, že už pätnásť rokov pracujem v zahraničí, konkrétne v Írsku, takže môžem porovnávať pomery tam a pomery doma. Naozaj je veľký rozdiel medzi rozvojom miest v Írsku a na Slovensku, konkrétne v Prešove.

Martin Pončák (45), bankár

Mám pocit, že prvé dva roky sa toho v Prešove robilo menej ako v poslednom roku, ktorý má prívlastok predvolebný. Samospráva by mala pracovať počas celého volebného obdobia rovnako dynamicky. Stále je tu problém s cestami, chýbajú obchvaty, a hoci sa v tejto oblasti v súčasnosti pracuje, stále je a bude čo riešiť. Tiež by som očakával lepšie prepojenie cyklotrás z mesta do okolitých obcí, aby sa aj tam dalo dostať na bicykli. Chýba mi tiež mestská hromadná doprava.

Peter Polťák (50), počítačový technik

Som spokojný s tým, čo sa v Prešove za posledné štyri roky podarilo urobiť. Podľa mňa toho bolo dosť. Veci sa evidentne menia k lepšiemu v oblasti dopravy či v stave miestnych komunikácií, čo ako cyklista vítam. A čo mi tu chýba? Napríklad cyklochodník do Solivaru a odtiaľ do lokality Zlatá baňa. Sľubovaný bol už dávnejšie a neviem, v akom štádiu je jeho budovanie v súčasnosti.

Katarína Fabianová (25), nezamestnaná

S tým, ako to vyzerá v Prešove, nie som spokojná. Možno ma ovplyvňuje aj to, že nemám prácu, a preto by som privítala, keby samospráva robila viac v oblasti vytvárania pracovných miest či príchodu investorov, s ktorými príde aj možnosť pracovať. Podľa mňa sa robí dosť málo aj v oblasti kultúry. V Prešove máme viacero výborných muzikantov, no podľa mňa málo kultúrnych podujatí. Tých by som privítala viac, ale nemám teraz na myslí len oblasť hudby, ale trebárs i výtvarníctva či ďalších oblastí. Aby mali Prešovčania na výber, kam sa budú chcieť ísť kultúrne vyžiť.

Kandidáti na primátora Prešova

Autor: SITA,Viktor ZAMBORSKÝ Miroslav Benko (44) štátny zamestnanec Smer-SD, SNS, Most-Híd

Autor: SITA,Viktor ZAMBORSKÝ Richard Drutarovský (47) informatik Spolu-občianska demokracia, Progresívne Slovensko, Občianska konzervatívna stra­na

Igor Dužda (50) štátny zamestnanec Strana rómskej koalície

Autor: SITA,Viktor ZAMBORSKÝ Stanislav Grega (60) podnikateľ nezávislý kandidát

Autor: SITA,Viktor ZAMBORSKÝ Pavel Hagyari (61) advokát nezávislý kandidát

Autor: SITA,Radoslav Matas František Oľha (48) podpredseda dozornej rady, riaditeľ Sloboda a solidarita, Sme rodina – Boris Kollár, Šanca, Demokratická strana