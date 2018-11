Komunálne voľby: Banskobystričanov teší najmä nová autobusová stanica

Problémom, podobne ako v ostatných krajských mestách, zostáva doprava a zanedbaná cestná infraštruktúra.

„Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, s ktorým som mal možnosť pracovať počas uplynulých štyroch rokov, tvorili poslankyne a poslanci, ktorí boli kultivovaní. Vždy sme viedli inteligentnú a slušnú komunikáciu bez hádok, ktorá smerovala k správnym rozhodnutiam,“ zhodnotil primátor Banskej Bystrice Ján Nosko, ktorý sa svoju funkciu v nastávajúcich voľbách pokúsi obhájiť. „Verím, že ak sa opäť dostanem na post primátora, zasadnutia mestského zastupiteľstva budú prebiehať v podobnom duchu, ako to bolo doteraz,“ nádeja sa primátor.

Celé Slovensko zaznamenalo a vlani v septembri so závisťou sledovalo otvorenie novej autobusovej stanice Terminál za 25 miliónov eur bez DPH. Tento prvý hybridný obchodno-dopravný objekt je najmodernejším na Slovensku a o jeho výnimočnosti svedčia aj dve ocenenia v rámci súťaže Stavba roka 2017. Samotný primátor novú vstupnú bránu do mesta označil za najväčší úspech svojho premierového volebného obdobia.

Počet obyvateľov: 76 545 (k 7. augustu 2018)

Rozloha: 103,373274 km2

Nezamestnanosť (k 31. septembru 2018): 3,53 %

Zadlženosť mesta (k 31. decembru 2017): 14,88 %, (8 197 042 eur)

V Banskej Bystrici sa za posledné volebné obdobie podarilo obnoviť 150 kilometrov ciest a chodníkov. Do ich opráv sa investovalo takmer 8,5 milióna eur. „Žiaľ, investičný dlh, ktorý sme v meste po predchádzajúcich volebných obdobiach zdedili, bol príliš vysoký, a preto sme sa počas celých štyroch rokov zameriavali na jeho znižovanie,“ vysvetlil Nosko.

Veľký problém, podobne ako vo viacerých iných väčších mestách, predstavuje parkovacia politika. V nasledujúcich rokoch potrebuje mesto vypracovať komplexnú filozofiu hromadných garáží. Podarilo sa však vybudovať parkovisko na najväčšom a najzaťaženejšom sídlisku Rudlová-Sásová, kde pribudlo 116 parkovacích miest. S výstavbou parkovísk navyše mesto pokračuje aj v ďalších mestských častiach – na Povstaleckej, Tulskej a Tatranskej ulici. Najneskôr do roka by sa zas mestská časť Iliaš mala konečne dočkať nevyhnutnej výmeny viac ako 40 rokov starého mosta.

Mesto aj v spolupráci s vládou, ktorá poskytla viac ako 3 milióny eur, investovalo do opravy jedného z klenotov Bystrice kaštieľa Radvanských. Sídliť by tu neskôr mala Akadémia umení. Zreštauroval sa Robotnícky dom a financovala sa výstavba viacerých športovísk, rozširovanie kapacít škôlok či obnova detských jaslí. Do materských a základných škôl sa okrem mimorozpočtových zdrojov investovali až 4 milióny eur z rozpočtu mesta. Veľkou výzvou však stále ostáva revitalizácia mestského parku. Jej očakávaný dosah možno vidieť na príklade obnovenia miestnej korčuliarskej dráhy, vďaka ktorej ožil celý park pod Pamätníkom SNP. Zároveň sú už pripravené projekty na dobudovanie cyklotrás, na ktoré už získali aj eurofondy.

Napriek týmto projektom dokázal magistrát hospodáriť zodpovedne. Kým dlh na konci roka 2014 predstavoval takmer tretinu ročného rozpočtu (14,4 milióna eur), minulý rok mesto uzavrelo s dlhom necelých 15 percent (8,1 milióna eur). „Napriek tomu, že robíme na veľkých projektoch, podarilo sa nám znížiť dlh mesta oproti roku 2014 v percentách viac ako o polovicu,“ zhodnotil primátor.

Podobne ako na celom Slovensku aj Banskej Bystrici za posledné štyri roky nezamestnanosť významne klesla, z 9,2 percenta na konci roku 2014 na 3,5 percenta evidovaných v septembri. Napriek tomu však mesto nebolo veľmi úspešné v hľadaní investorov. Zamestnanosť tu v značnej miere stále zabezpečuje najmä nevýrobná sféra ako nemocnica, univerzita či úrady. Od priemyselného parku na Šálkovej si v čase začiatku jeho výstavby v roku 2008 sľubovali až 3 500 pracovných miest. Park sa však dlho nedarilo naplniť. Mestu tak stále chýbajú investori a administratívne priestory, ktoré by priniesli pracovné príležitosti s väčšou pridanou hodnotou.

Obyvatelia sa neprestávajú pýtať na jamu pri mestskom úrade, dom kultúry či lokalitu starého Tesca. Sú to objekty, ktoré vlastnia súkromné spoločnosti a mesto tak má na riešenie týchto problémov značne obmedzené právomoci. Naopak, pokrok sa podaril pri dlhodobo zanedbanom areáli v bývalej textilnej fabrike Slovenka, kde má v blízkej budúcnosti vzniknúť nová mestská štvrť. Na pozemku už v rámci revitalizácie začínajú vznikať dočasné stavby ako kaviareň či bistro, ktoré sú prvými krokmi developera k návratu priestoru do života Banskobystričanov.

Zvláštnosťou nadchádzajúcich volieb v Banskej Bystrici je značný pokles kandidátov na primátora. Pred štyrmi rokmi sa o túto funkciu uchádzalo rekordných 15 kandidátov. Tentoraz sú len štyria, čo naznačuje stabilizáciu situácie v meste. Najvážnejším vyzývateľom súčasného starostu tak bude súčasný poslanec a manažér Igor Kašper, ktorého podporuje koalícia strán SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko.

Koalície: (Smer, SNS), (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, Progresívne Slovensko)

Politické strany: Strana moderného Slovenska, Komunistická strana Slovenska, Spolu-občianska demokracia, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, Strana zelených Slovenska, Naj – nezávislosť a jednota, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

Počet volebných obvodov: 7 (1. Stred: Banská Bystrica – centrum, 2. Východ: Majer, Senica, Šalková, Uhlisko, 3. Sásová: Rudlová, Sásová, 4. Sever: Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka, 5. Fončorda, 6. Radvaň, 7. Juh: Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce)

Počet volebných okrskov: 77

Počet poslancov mestského zastupiteľstva: 31

Počet zaregistrovaných kandidátov na poslancov: 117, z nich 50 nezávislých

Počet oprávnených voličov: 64 571 (s cudzincami prihlásenými na trvalý pobyt 65 600)

V zastupiteľstve to bežalo hladko

Pred štyrmi rokmi vystriedal Petra Gogolu na primátorskom stolci v Banskej Bystrici lekár a dovtedajší riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice Ján Nosko, ktorý kandidoval ako nezávislý. Svojho predchodcu porazil jasne a výrazne. Získal takmer polovicu všetkých hlasov (46 %) pre primátora, s viac ako dvojnásobkom hlasov oproti druhému najúspešnejšiemu kandidátovi. Tým bol práve Gogola (20 %), ktorému tak voliči jeho výkonu funkcie nevystavili najlichotivejší účet. Čiastočne sa však na Gogolovej neúspešnej obhajobe prejavilo, že už nedokázal zjednotiť voličov ako v roku 2010, keď sa stal najsilnejším protikandidátom dovtedajšieho ministra dopravy Ľubomíra Vážneho (Smer).

V 31-člennom mestskom zastupiteľstve bola ostatné štyri roky takmer polovica nezávislých poslancov, ktorí spolu disponovali 14 hlasmi. Vyformovali sa spomedzi nich dva poslanecké kluby. Deväť členov mala Banskobystrická alternatíva a päť vytvorilo Klub nezávislých poslancov. Relatívne pohodlná väčšina 17 hlasov tak ostala v rukách jedinej úspešnej volebnej koalície Smer, SNS a SDKÚ. V tomto spojenectve dnes už nefunkčná strana bývalého dvojnásobného premiéra Mikuláša Dzurindu nahradila rovnako už neexistujúce HZDS. Smer, respektíve sociálni demokrati tak s meniacimi sa koaličnými partnermi zastupiteľstvu dominujú už od roku 1998.

Zloženie poslaneckého zboru sa už v októbri 2015 muselo meniť. Po náhlych zdravotných ťažkostiach zomrel vo veku 59 rokov poslanec a podpredseda Klubu nezávislých Jozef Pikula. Nahradil ho rovnako nezávislý zbrojár Jaroslav Kuracina. Zastupiteľstvo fungovalo po celý čas plynulo a väčšina rozhodnutí sa prijímala širším konsenzom.

Hladkému priebehu zasadnutí prospievalo, že primátor Nosko mal pri výkone svojej funkcie podporu väčšinovej koalície Smeru, SNS a SDKÚ. Kým jeho predchodca Gogola sa sťažoval, že pre svoj boj proti zabehaným praktikám ľavicových poslancov bol tŕňom v oku mestských zastupiteľov, Nosko si spoluprácu s mestským parlamentom pochvaľoval.

„Vždy sme viedli inteligentnú a slušnú komunikáciu bez hádok, ktorá smerovala k správnym rozhodnutiam. Verím, že ak sa opäť dostanem na post primátora, zasadnutia mestského zastupiteľstva budú prebiehať v podobnom duchu, ako to bolo doteraz,“ zhodnotil Ján Nosko spoluprácu s poslancami. Viacerí z nich preto súčasnému primátorovi preto vyjadrili podporu v kandidatúre na primátora aj do nasledujúcich volieb.

Anketa: Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?

Karolína Funiak (23), na materskej

Keďže som posledné roky bola často mimo Banskej Bystrice, posúdiť to neviem celkom objektívne. Vítam však postavenie nového terminálu autobusovej stanice. Čo sa týka očakávaní na ďalšie roky, ako mamička, ktorá má malé dieťa a často kočíkuje, by som privítala, keby sa viac opravovali chodníky a obrubníky. Mnohé z nich sú totiž v katastrofál­nom stave.

Michal Jarúnek (39), realitný maklér

Za posledné štyri roky prešlo mesto veľkou zmenou v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Začali sa robiť chodníky, cesty. Mám naozaj pocit, že sa robilo viac pre ľudí. Do budúcnosti by som v Banskej Bystrici, najmä na sídlisku Sásová, kde bývam, privítal, keby bolo menej herní a krčiem. A očakávam aj ďalšiu úpravu a údržbu chodníkov.

Boris Kubiš (63), dôchodca

Som spokojný s výstavbou novej autobusovej stanice. Škoda len, že tam nevyriešili lepšie prepojenie so železničnou stanicou, pretože ľudia, ktorí z nej idú na autobus, musia prejsť popri celej sieti obchodov. Pre Banskú Bystricu je to napriek tomuto nedostatku prínos. Do budúcna by som privítal, keby sa opravovalo viac ciest a chodníkov, tie existujúce sú už vychodené. Ale v globále sa mi v Banskej Bystrici býva dobre.

Jozef Kreutz (66), dôchodca Myslím si, že sa toho urobilo viac ako v predchádzajúcom období. Teší ma najmä vyriešenie starého problému, ktorým bola nevyhovujúca autobusová stanica. Tú nahradila nová. V Banskej Bystrici by som do budúcna privítal, aby to množstvo akcií a podujatí bolo viac koordinovaných a aby sme sa o nich dozvedali informácie vopred a nie až následne, po ich konaní.

Kandidáti na primátora

Autor: SITA,Jakub Julény Igor Kašper (38) ekonóm a manažér SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, Progresívne Slovensko

Autor: SITA,Jakub Julény Ján Nosko (57) primátor nezávislý kandidát

Peter Peuker (65) občiansky aktivista Naj – nezávislosť a jednota