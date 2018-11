Komunálne voľby: Trnava výrazne napreduje, tlačí ju najmä doprava

Kto by sa dnes prechádzal Trnavou po niekoľkých rokoch, videl by zrejme zmenu k lepšiemu. Jej rozvoj nevnímajú len domáci, ale aj ľudia ďaleko od hraníc krajského mesta. Otvorene priznávajú, že takéto napredovanie by si želali aj v ich obci či meste. Malý Rím však nie sú len cyklotrasy, obnova pamiatok, oživovanie parkov či modernizácia sídliskových vnútroblokov.

Zápasí aj s problémami. Novozvolení zástupcovia Trnavčanov sa budú musieť vyrovnať s problematickou dopravou i parkovaním. Citlivou témou je fungovanie mestskej polikliniky, kde sa tvoria rady už od skorého rána. Reagovať treba aj na starnutie obyvateľstva a posilniť sociálne služby pre seniorov.

Trnava sa začala citeľne zlepšovať najmä po príchode veľkých zamestnávateľov. Ľuďom ponúka dostatok príležitostí na prácu. Plusom je blízkosť hlavného mesta, kam dochádza množstvo Trnavčanov a obyvateľov okolitých obcí. Aj tieto presuny spojené s každodennou migráciou za prácou sa podieľajú na tom, že počas dopravnej špičky sa mesto upcháva. „Kolaps dopravy vzniká ráno do 7. hodiny do 8.30 a popoludní v čase od 15. do 17. hodiny, a to najmä v časti pri železničnej stanici,“ pripomenul hovorca trnavskej radnice Pavol Tomašovič.

Vizitka mesta Počet obyvateľov: 64 167

64 167 Rozloha: 71,54/km2

71,54/km2 Hustota osídlenia: 897/km2

897/km2 Národnostné zloženie: slovenská národnosť 90,5 %, česká 0,53 %, rumunská 0,29 %, maďarská 0,25 %, ostatné 8,43 % (údaje sú za celý okres)

slovenská národnosť 90,5 %, česká 0,53 %, rumunská 0,29 %, maďarská 0,25 %, ostatné 8,43 % (údaje sú za celý okres) Nezamestnanosť: 2,33 % (údaj za september 2018 je pre celý okres)

2,33 % (údaj za september 2018 je pre celý okres) Zadlženosť: 8,58 milióna eur

8,58 milióna eur Dominantné pamiatky: stredoveké mestské opevnenie, mestská veža, Bellušov vodojem

Jedným z problémov, ktoré Trnava tlačí pred sebou, je plánovaný južný obchvat mesta. Hovorí sa o ňom už niekoľko rokov, no jeho výstavba sa dosiaľ nezačala. Termín jeho výstavby sa odďaľuje. Na strane mesta už boli potrebné kroky urobené. Tomašovič priznáva, že samospráva by mala na ministerstvo dopravy apelovať intenzívnejšie. „V prípade Trnavy je to dôležité aj preto, že tu je viac podnikov, ktoré by ho uvítali,“ dodal.

Pomerne nedávno, 20. júna 2012, slávnostne otvorili dokončený severný obchvat, ktorý citeľne odľahčil najvyťaženejšie ulice v centre mesta od tranzitnej dopravy. Aj na ten si však museli motoristi počkať pár rokov. Vtedajší primátor Vladimír Butko (KDH) pripomenul, že v prípade severného obchvatu sa veci začali hýbať najmä po príchode automobilky PSA Peugeot Citroën Slovakia.

Zhoršuje sa aj statická doprava. Väčšina ľudí stále uprednostňuje presúvanie osobnými automobilmi, čo má veľké nároky na parkovanie. Kde-tu sa síce navýši počet parkovacích miest, nejde však o dlhodobé riešenie. Problém je, že nie všetci sú ochotní platiť za odstavenie vozidla, najmä ak potrebujú parkovať celý deň.

Ide najmä o tých, ktorí dochádzajú za prácou do Trnavy alebo pokračujú vlakom ďalej do Bratislavy. Autá nechajú tam, kde ich to nič nestojí. Výsledkom sú potom obsadené parkovacie miesta napríklad aj v areáli trnavskej fakultnej nemocnice. Viaceré nákupné centrá a obchodné reťazce na tento trend zareagovali spoplatnením parkovania a osadením rámp. Autá sa tak premiestňujú ďalej.

Do úvahy prichádza rezidentské parkovanie a budovanie parkovacích domov. Tie sa ponúkali v troch lokalitách. Jeden z nich bol navrhnutý na sídlisku Na hlinách, kde je parkovanie dlhodobo neúnosné. Autá tu bývajú odparkované počas nočných hodín aj v kruhovej križovatke. Zatiaľ čo časť obyvateľov v minulosti spísala petíciu za riešenie tejto situácie, druhá skupina neskôr iniciovala petíciu proti parkovaciemu domu.

S projektom sa uvažovalo pri železničnej stanici, s tým však Železnice Slovenskej republiky nesúhlasili. Parkovací dom by mohol vyrásť v samotnom centre na Dolnopotočnej ulici. „Je to pozemok, ktorý patrí mestu,“ ozrejmil hovorca radnice. Vzhľadom na neďaleké obchodné centrum však podľa neho existujú obavy, či by bol parkovací dom využívaný.

Výhodou je, že na rozdiel od niektorých slovenských miest má radnica parkovací systém vo svojich rukách. „Vhodnou reguláciou parkovného by sme mohli vodičov nasmerovať do parkovacieho domu,“ skonštatoval Tomašovič. Okrem toho z parkovania plynie do mestskej kasy slušný príjem. Vlani atakovali tržby takmer milión eur. Samospráva sa snaží o ekologickejšiu alternatívu cestovania po meste, ktorou sú cyklotrasy.

Boľavou ranou mesta je mestská poliklinika. Aby sa pacienti dostali k niektorým lekárom, musia si privstať. Ľudia sa schádzajú pred vchodom do zdravotného strediska už od skorého rána. Tu si zároveň určujú poradie ku konkrétnemu lekárovi podľa poradia, v akom prišli. Zdravotný stav však nedovoľuje každému postávať pred zatvorenou budovou, preto sa na takéto čakanie musia neraz podujať rodinní príslušníci.

Mesto už lekárom navrhlo zavedenie jednotného objednávacieho systému, tí to však odmietli. „Nie je to naša kompetencia, no chceme to riešiť v spolupráci so samosprávnym krajom,“ prezradil hovorca trnavského magistrátu. Vlastníkom budovy je mesto a priestory v nej lekárom len prenajíma. Tí si tak manažment pacientov určujú sami. Podľa odhadov sa na poliklinike vystrieda počas dňa štyri- až päťtisíc ľudí nielen z Trnavy, ale aj zo širokej spádovej oblasti.

Ani Trnava nie je výnimkou, pokiaľ ide o starnutie obyvateľstva. V súčasnosti tu žije takmer 12-tisíc obyvateľov nad 62 rokov. „Ukazuje sa, že v najbližších 5 až 8 rokoch bude treba súčasné kapacity sociálnych služieb pre starších rozšíriť,“ dodal Tomašovič. Čoraz väčší záujem je podľa neho o denné stacionáre. Využívajú ich najmä tí seniori, o ktorých sa starajú pracujúce deti. Problémom môže byť podľa hovorcu personálne zabezpečenie. Trnava sa nachádza v blízkosti Rakúska, kam slovenské opatrovateľky a ošetrovateľky chodia za prácou. „Z mestského rozpočtu tak bude musieť ísť do tejto oblasti viac peňazí v súvislosti so mzdovými prostriedkami,“ poznamenal na záver Tomašovič.

Kandidáti na poslancov a koalície SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca Smer, SNS KDH, SZS/SZ, SDKÚ

Politické strany: Sme rodina – Boris Kollár, Doma dobre, Národná koalícia, Spolu – občianska demokracia, Slovenská národná jednota, Komunistická strana Slovenska, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, nezávislí kandidáti

Sme rodina – Boris Kollár, Doma dobre, Národná koalícia, Spolu – občianska demokracia, Slovenská národná jednota, Komunistická strana Slovenska, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, nezávislí kandidáti Počet poslancov mestského zastupiteľstva: 31

31 Počet zaregistrovaných kandidátov na poslancov: 155

155 Počet volebných obvodov: 6

Trnavský primátor stratil podporu časti nezávislých

Zostane kreslo šéfa trnavskej radnice v rukách nezávislého kandidáta, alebo ho vybojuje straník? Ako ovplyvní rozkol medzi nezávislými poslancami podobu 31-členného mestského parlamentu?

O najdôležitejší post sa v malom Ríme uchádza spolu 7 kandidátov. Ide o jeden z najvyšších počtov v tunajšej histórii komunálnych volieb. Krajskému mestu by chcela po druhý raz šéfovať žena. S výnimkou prvého trnavského primátora Imricha Borbélyho viedli mesto až do roku 2014 ľudia z pravicového KDH.

V roku 1994 sa na čelo Trnavy dostal Štefan Bošnák. Svoje víťazstvo potvrdil ešte trikrát. Po 16 rokoch ho vystriedal kolega Vladimír Butko. Pred štyrmi rokmi si však tento post vo svojej bašte KDH neudržalo. Poslanec za KDH Ján Žitňanský, ktorého podporovala pravicová koalícia, výrazne zaostal za víťazom volieb Petrom Bročkom.

V tohtoročných komunálnych voľbách predstavila vlastného kandidáta pravicová koalícia (KDH, SDKÚ, SZ), koalícia vládnych strán Smer a SNS a strana Národná koalícia. Štyria kandidáti zabojujú o voličskú priazeň ako nezávislí. Pravicová koalícia (SaS, OĽaNO, NOVA, Šanca) podporuje súčasného primátora.

Po voľbách v roku 2014 sa pomer síl v trnavskom parlamente zmenil v prospech nezávislých poslancov. Obsadili spolu 15 kresiel, čo predstavuje takmer polovicu mestského zastupiteľstva. Zvyšok si prerozdelili trinásti poslanci za pravicovú koalíciu (KDH, NOVA, OĽaNO, SaS, SDKÚ, SZ) a traja poslanci za stranu Smer. O poslanecké kreslo má záujem 155 kandidátov.

Krátko pred voľbami sa dostal na verejnosť rozkol medzi nezávislými poslancami, ktorí pred štyrmi rokmi podporovali Bročku a boli združení v jeho platforme s názvom Lepšia Trnava. Časť poslancov sa pre vnútorné nezhody od bročkovcov odčlenila. Do volieb ide samostatne ako zoskupenie s názvom Priateľská Trnava. V novembrových voľbách podporujú advokáta Mariána Galbavého, ktorý je nezávislým kandidátom.

Anketa: Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?

Stanislav Stríž (76), dôchodca

Ja som spokojný s tým, ako to je. V mojom veku už nečakám nič lepšie. Aktivity mám dosť, pretože mám štvorárovú záhradu. Kým to všetko obrobím, na iné už nemôžem ani myslieť. Chcel by som niečo v rámci osobného života, ale to sa nedá uskutočniť.

Anna Šagulová (69), dôchodkyňa

Teraz žijem na dedine, ale v Trnave som roky bývala. Zájdem sem 2– až 3-krát do týždňa. Problémom je napríklad mestská poliklinika. Pacienti dlho čakajú, kým sa dostanú k lekárom. Ľudia prichádzajú pred vchod už od skorých ranných hodín, aby sa dostali k časenkám. Počet doktorov zrejme nestačí.

Monika Molnárová (47), ekonómka

Trnava sa zmenila k lepšiemu. Mesto viac ožilo. Počas víkendov je vonku viac ľudí. Nejde len o mladých. Príležitosti sú tu aj pre staršiu vekovú generáciu. Skrášľujú sa napríklad parky. Mesto celkovo napreduje vo viacerých oblastiach a rýchlejšie ako v minulosti. Oživiť by sa mohla Štefánikova ulica za Mestskou vežou. Skladba prevádzok by mohla byť viac v prospech nejakých zaujímavých a lokálnych predajcov.

Peter Vadovič (38), finančný sprostredkovateľ

S rozvojom mesta som spokojný. Veľa vecí sa tu porobilo, nielen na sídlisku, kde bývam ja, ale aj v ostatných častiach. Vidieť, že sa opravujú cesty, obnovujú detské ihriská či pribudli cyklotrasy. Samozrejme, problém je s dopravou, najmä v kritických časoch. Ale s tým zápasí každé väčšie mesto. Možno by sa to uvoľnilo s plánovaným južným obchvatom Neviem však, kto všetko to má v kompetencii, aby sa to uskutočnilo.

Kandidáti na primátora

Peter Bročka (36) primátor nezávislý kandidát

Marián Galbavý (47) advokát nezávislý kandidát

Rastislav Mráz (40) právnik (KDH, SDKÚ-DS, SZS)

Peter Ondrejka (53) podnikateľ nezávislý kandidát

Vanesa Šteinerová (45) vedúca odboru Okresného úradu Trnava nezávislá kandidátka

Peter Tomeček (56) manažér Národná koalícia