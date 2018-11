Opozícia rokuje o dohode, aby sa Mrva vzdal v prospech Miku

V Bratislave majú prebiehať rokovania o prípadnom odstúpení spoločného kandidáta opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy Jána Mrvu v prospech jeho protikandidáta Václava Miku, ktorý sa uchádza o hlasy voličov ako nezávislý. Pre TASR to potvrdili dva od seba nezávislé zdroje. Mika to priamo nedosvedčil, ale ani nevyvrátil. Mrva o tejto informácii vie, vzdať sa však neplánuje.

„V týchto dňoch svoju pozornosť plne sústredím na vrcholiacu kampaň. Uchádzam sa o dôveru všetkých Bratislavčanov vrátane voličov pravicových strán,“ povedal pre TASR Mika s tým, že on sa kandidatúry vzdať neplánuje. Z prostredia opozície potvrdili, že sú snahy zo strany Miku, aby sa Mrva vzdal boja o primátorskú stoličku a podporil bývalého šéfa RTVS. Mrva pre TASR uviedol, že sa o tejto informácii dozvedel len v utorok od Veroniky Remišovej z OĽaNO. „Pravicová demokratická opozícia, ktorá ma podporuje, ma v žiadnom prípade nechce predať. Ja sa nechystám odstúpiť v niečí prospech, sklamal by som veľa ľudí a my to chceme vyhrať,“ povedal.

Remišová potvrdila, že OĽaNO a široká koalícia stoja za Mrvom a budú ho podporovať až do konca komunálnej kampane. Ján Budaj, ktorý je predsedom hnutia Zmena zdola a poslancom Národnej rady (NR) SR za OĽaNO, skonštatoval, že budú postupovať v koordinácii s koalíciou. „Zatiaľ tam nepadla dohoda na žiadnej zmene,“ uviedol s tým, že o možnej Mikovej snahe nevie. Takéto rokovania neeviduje ani podpredseda SaS Ľubomír Galko.

„Ak to bude aktuálne, vyjadríme sa,“ podotkol. Líder KDH Alojz Hlina uviedol, že rešpektujú dohody opozičných strán, ktoré sa viažu na komunálne voľby v rámci Bratislavy, a v zmysle nich podporujú Mrvu ako kandidáta na primátora hlavného mesta. Pokiaľ sa podľa predsedu hnutia Sme rodina Borisa Kollára nedohodne niečo iné, stále platí, že podporujú v kandidatúre Mrvu.

10 kandidátov

Primátorom hlavného mesta chce byť deväť mužov a jedna žena. Je medzi nimi súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj manažér a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.

Na bratislavského primátora kandiduje aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných zoskupení Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada – kandidát Strany moderného Slovenska, ekonóm a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, ktorého podporuje NAJ a Strana mladých ľudí.

Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež odborný pracovník Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty – strany vlastencov právnik Roman Ruhig.