Komunálne voľby: Jaguar priniesol do Nitry stovky pracovných miest

Mestu sa po ekonomickej stránke darí, dlh sa postupne znižuje a nezamestnanosť klesla oproti obdobiu spred štyroch rokov takmer o 10 percentuálnych bodov. Stovky pracovných miest priniesla do regiónu automobilka Jaguar Land Rover, ktorá svoju prevádzku spustila koncom októbra.

Zlepšenie dopravnej situácie sľubuje v predvolebných programoch viacero kandidátov na primátora. Súčasný šéf radnice Jozef Dvonč navrhuje vylúčiť z centra mesta nákladnú dopravu, opravy ciest a chodníkov či budovanie parkovísk a cyklotrás. Nové pravidlá v doprave chce docieliť kandidát pravicovej koalície Ján Greššo. Aj on chce stavať parkoviská a cyklotrasy a vytvoriť parkovací systém rezidentských a abonentských parkovacích kariet, podporovať MHD zvýhodnením lístkov pre obyvateľov mesta či rozšíriť zóny bez áut. Parkovanie a dopravu označili za jednu zo svojich priorít aj ďalší kandidáti na primátora – napríklad občiansky aktivista Marek Hattas či podnikateľ Ľubomír Martinka.

Vizitka mesta Počet obyvateľov: 79 131 (k 1. 1. 2018)

17,4 milióna eur Dominantné pamiatky: Nitriansky hrad, Divadlo Andreja Bagara, Aula maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach

Základné východiská parkovacej politiky stihli poslanci mestského zastupiteľstva schváliť tesne pred voľbami, na svojom poslednom zasadnutí v polovici októbra. Pribudnúť majú nové dopravné značenia, parkovacie domy, zaviesť sa má aj rezidentské parkovanie, ktoré zvýhodní obyvateľov s trvalým pobytom v meste. Náklady sa očakávajú vo výške 50– až 80-tisíc eur.

Prvým krokom v aplikovaní novej parkovacej politiky bude zisťovanie skutočného počtu parkovacích miest v lokalitách Klokočina, Diely, Čermáň, Chrenová a v centrálnej mestskej zóne. Súčasne prebehne zisťovanie reálneho počtu evidovaných áut. Následne sa budú hľadať lokality vhodné na budovanie nových parkovacích domov a parkovísk. Záchytné parkoviská by mali slúžiť pre návštevníkov mesta, ktorí si na nich nechajú svoje autá a ďalej budú pokračovať mestskou dopravou. Realizovať sa má aj pilotný projekt na osadenie senzorov obsadenosti parkovacích miest. Kontrolou prejde stav vyhradených parkovacích miest.

Problémy v doprave však nespôsobujú len chýbajúce parkovacie miesta. Obyvatelia mestských častí Čermáň, Kalvária a Krškany spísali petíciu, ktorou žiadajú dobudovanie protihlukových stien na rýchlostnej ceste R1. Bez nich musia trpieť hluk, znečistenie či smog. Nápravu žiadajú už roky. Okres Nitra nebojuje s vysokou nezamestnanosťou, jej úroveň bola v septembri 2,48 percenta. Pred štyrmi rokmi bola v regióne 12-percentná nezamestnanosť. Pracovné príležitosti priniesla aj automobilka Jaguar Land Rover, ktorá v Nitre otvorila závod koncom minulého mesiaca. Skúšobná prevádzka odštartovala ešte v septembri. Ročne vyrobí 150-tisíc áut a do roka 2020 zamestná približne 2 800 ľudí. V súčasnosti závod zamestnáva 1 300 ľudí, tri štvrtiny z nich pochádzajú z Nitry a okolia, drvivú väčšinu pracovníkov tvoria Slováci. Jaguar „potiahol“ aj platy. Zatiaľ čo v roku 2010 bol priemerný plat v Nitrianskom kraji nad úrovňou 600 eur, v súčasnosti automobilka ponúkla mzdy od 997 do 1 774 eur.

Nádejne to vyzerá aj s finančnou situáciou mesta. Hoci v roku 2017 patrila Nitra podľa inštitútu Ineko k najzadlženejším mestám krajiny, dlh sa darí postupne znižovať. Spomedzi 50 najväčších miest na Slovensku patrilo vlani Nitre piate miesto v rebríčku najzadlženejších miest. Podľa Ineko je však finančné zdravie Nitry dobré. Zatiaľ čo v roku 2016 malo mesto 43,6-percentný dlh, v roku 2017 to bolo už len 34,77 percenta.

Najaktuálnejšie čísla hovoria, že výška zadlženosti mesta k 30. júnu 2018 dosiahla 28,6 percenta z bežných príjmov roku 2017. „Pri riadenom finančnom manažmente dlhu, keď sa výška ročných splátok dlžnej čiastky z úverov a odkupov pohľadávok pohybuje v sume 5,5 milióna eur, bude mesto patriť už v roku 2020 k najmenej zadlženým krajským mestám na Slovensku,“ sľubuje mesto na svojej webovej stránke. Pri aktuálnej výške rozpočtu na rok 2018 v sume 80,7 milióna eur vykázalo mesto v prvom polroku prebytok 12,1 milióna eur. Výška dlhu z bankových úverov predstavuje v súčasnosti 10,8 milióna eur a zostatok ešte nesplatených odkúpených pohľadávok na opravy komunikácií je vo výške 6,6 milióna eur.

Kandidáti na poslancov a koalície Koalície: OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, Šanca Smer-SD, SNS Spolu, Progresívne Slovensko

Politické strany: Strana tolerancie a spolunažívania, Ľudová strana Pevnosť Slovensko, Komunistická strana Slovenska, NOVA, Naj – nezávislosť a jednota, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia

Strana tolerancie a spolunažívania, Ľudová strana Pevnosť Slovensko, Komunistická strana Slovenska, NOVA, Naj – nezávislosť a jednota, Strana moderného Slovenska, Národná koalícia Počet poslancov do mestského zastupiteľstva: 31

31 Počet zaregistrovaných kandidátov na poslancov: 149

149 Počet volebných obvodov: 7

Pohľad na Nitru a Zobor nad ňou. Autor: SHUTTERSTOCK

Silná koalícia prišla o KDH

Súčasný primátor Jozef Dvonč zvíťazil pred štyrmi rokmi absolútne bezkonkurenčne. Ak sa mu to podarí aj tentoraz, na stoličku prvého muža Nitry sa posadí už štvrtýkrát po sebe. V roku 2014 získal 10 990 hlasov. Druhá v poradí skončila Dominika Tekeliová za stranu Sieť s 2 433 hlasmi, tretieho Dušana Damašeka volilo 2 044 oprávnených voličov. Volebná účasť bola 26,5 percenta, čo bolo najmenej spomedzi krajských miest.

Dvonča vo voľbách podporovala koalícia Smer, SNS a KDH. Rovnaká koalícia dominovala aj v prípade novozvolených poslancov. Z celkového počtu 31 poslancov mali až 19 z nich za menom v zátvorke uvedené tieto tri strany, koalícia tak získala v mestskom zastupiteľstve väčšinu. Oproti voľbám v roku 2010 však stratila deväť kresiel. V nadchádzajúcich voľbách už táto koalícia neexistuje, odtrhlo sa od nej KDH a pridalo sa k opozičným stranám OĽaNO, SaS, Sme rodina a k mimoparlamentnej Šanci. Tieto podporujú za primátora Jána Grešša. Dvonč si tak musí vystačiť s podporou Smeru a SNS.

Ďalší ôsmi poslanci pred štyrmi rokmi boli nezávislí, traja kandidovali za Sieť a jedna poslankyňa za stranu NOVA. Už počas volebného obdobia sa začali sily preskupovať. V septembri odišla z poslaneckého klubu Smeru jeho predsedníčka Renáta Kolenčíková spolu so straníckymi kolegami Ľubomírom Moravčíkom a Líviou Šumichrastovou. Založili klub nezávislých. V zastupiteľstve tak fungovali dva kluby nezávislých poslancov. Kolenčíková v súčasnosti kandiduje za primátorku ako nezávislá kandidátka.

Mestské zastupiteľstvo sa v starej zostave naposledy zišlo 18. októbra, poslanci sa počas štyroch rokov stretli celkom 44-krát. Najbližšie zasadanie, už v novom zložení, sa bude konať 15. novembra. Poslanci, ktorí vzídu z volieb, budú rokovať o rozpočte na rok 2019 a o materiáloch k rozpočtu.

Anketa: Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v meste chceli zmeniť?

Peter Havlík, advokát

Dopravná situácia v Nitre sa každým rokom zhoršuje, pribúda počet áut na cestách. Uvítal by som vybudovanie nových cyklotrás. Páči sa mi, že v Nitre sa zaviedlo zdieľanie bicyklov. Ale načo nám je, keď cyklotrás je stále málo a človek nemá kade jazdiť, ak nechce jazdiť po ceste? Chcel by som zmeniť okolie rieky Nitra, veď vyzerá ako kanál. Mohlo by sa to pekne pri rieke upraviť tak, aby ľudia mohli ísť k vode, oddychovať, člnkovať sa alebo si len tak posedieť v príjemnom prostredí. A tiež by som ocenil viac mestských policajtov v uliciach a menej na parkoviskách.

Mária Halamová, psychologička

Niektoré veci, ktoré sa v meste urobili, hodnotím pozitívne, napríklad bikesharing (zdieľanie bicyklov). Ale je toho oveľa viac, čo sa neurobilo a malo alebo sa mohlo urobiť. Určite je potrebné opraviť a zmodernizovať detské ihriská, škôlky, školy, vytvoriť moderné oddychové zóny, rozšíriť cyklotrasy, opraviť cesty a chodníky, priniesť život na pešiu zónu. Tiež zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov napríklad posilnením hliadok mestskej polície na sídliskách. Chcela by som zmeniť aj fungovanie mesta – malo by byť určite viac transparentné.

Jaroslav Votoček, IT administrátor

Čo sa mi páči? Páči sa mi, ako prišla do Nitry kávová kultúra, ako sa šíri, a tiež pivná kultúra. Toto sa ma bezprostredne týka, lebo mám rád kávu a pivo. A čo sa mi nepáči? Za posledné štyri roky tu nikto nedokázal spraviť schopnú cyklotrasu zo sídliska Klokočina do mesta. Nie som nadšený zo spôsobu, akým sa stavia v Nitre. Ničí sa zeleň na úkor vysokých budov. Tam, kde by mohla byť oddychová zóna alebo miesto pre stretávanie ľudí, tam sa postaví veľký panelák. Za uplynulé štyri roky sa toho málo spravilo v rámci škôl. Síce sa postavili telocvične, ale nijako sa nerieši kvalita vzdelávania.

Kandidáti na primátora

Autor: SITA,Martin Havran Jozef Dvonč (64) primátor mesta Smer a SNS

Marek Hattas (31) riaditeľ kultúrneho centra Hidepark Nitra nezávislý kandidát

Autor: SITA,Martin Havran Ján Greššo (37) projektový manažér OĽaNO, SaS, Šanca, Sme rodina – Boris Kollár, KDH

Štefan Štefek (51) riaditeľ spoločnosti nezávislý kandidát

Autor: SITA,Martin Havran Renáta Kolenčíková (53) poslankyňa mestského zastupiteľstva nezávislá kandidátka

Ľubomír Martinka (54) konateľ spoločnosti nezávislý kandidát

Peter Oremus (42) podnikateľ nezávislý kandidát

Michal Ivan (35) nezamestnaný nezávislý kandidát

Ladislav Németh (48) dôchodca Strana tolerancie a spolunažívania