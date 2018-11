Špinavé volebné kampane sa stávajú štandardom

Falošné letáky a nálepky, pokusy o diskreditáciu podvodnými účtami na sociálnych sieťach a jedno trestné oznámenie za druhým. Kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami je naprieč celým Slovenskom poznačená špinavými praktikami. Pocítili to kandidáti v hlavnom meste, v Košiciach, výnimkou nie sú ani menšie mestá. Podľa odborníkov sa to stáva štandardom. "Je to niečo, čo žiaľ je súčasťou predvolebných bojov," myslí si politický analytik Ján Baránek.

Antikampaň cielila v Bratislave na všetkých štyroch primátorských kandidátov, ktorí majú podľa prieskumov v záverečnom zúčtovaní miešať karty. Súčasný primátor Ivo Nesrovnal (nezávislý) aj jeho vyzývatelia Václav Mika (nezávislý), Matúš Vallo (podpora Spolu a Progresívneho Slovenska) a Ján Mrva (OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, OKS, Zmena zdola) čelili falošným diskreditačným letákom, nálepkám po celom meste či podvodným webovým stránkam a účtom na Facebooku. V súvislosti so špinavými praktikami podali viacerí kandidáti trestné oznámenia.

Ďalšie trestné oznámenia zo strany kandidátov padli od začiatku tohto týždňa napríklad aj v Prešove a v Žiari nad Hronom.

Falošné letáky očierňovali kandidátov na starostov aj v bratislavských mestských častiach Staré Mesto, Ružinov, Karlova Ves či Podunajské Biskupice. Na nefér súťaž sa sťažuje aj kandidát na popradského primátora Peter Dujava (nezávislý). Tlačovou správou médiá upozornil, že obyvatelia mesta dostávajú do schránok letáky, podľa ktorých sa mal spojiť s iným kandidátom. Plagátik má u ľudí navádzať pocit, že ľudia majú voliť jeho súpera, tvrdí Dujava.

Odstúpili členovia volebnej komisie

Horúco je tiež v Púchove. Len niekoľko dní pred voľbami sa vzdala svojich funkcií väčšina členov mestskej volebnej komisie. Z desiatich členov tak urobilo šesť zástupcov politických strán. Ešte predtým podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru pre podozrenie z trestných činov marenia prípravy a priebehu volieb a zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Odstupujúca šestica vyhlásila, že nedokážu garantovať zákonnosť volieb v Púchove, argumentujú údajnou manipuláciou príprav volieb v prospech konkrétnej kandidátky. Priebeh volieb v meste by nemal byť ohrozený, na miesta odídencov nastúpia náhradníci.

Vo viacerých krajoch má údajne dochádzať aj k pokusom o ovplyvňovanie rómskych voličov, kupovanie ich hlasov alebo ich zastrašovanie. V pondelok to uviedol predseda Strany tolerancie a spolunažívania František Tanko a vyzval políciu na zvýšený dohľad. Podozrenia z kupovania hlasov Rómov sa objavujú takmer pred každými voľbami.

Analytik: Dialo sa to aj v minulosti

Politický analytik Ján Baránek sa nazdáva, že hoci sa účastníci volieb vo veľkom sťažujú na antikampane, on nemá pocit, že by sa súčasná situácia veľmi líšila od tej pred štyrmi rokmi alebo v minulom roku, keď sme si volili županov.

Stáva sa antikampaň štandardom?

„Dialo sa to aj v minulých voľbách. Je to niečo, čo žiaľ je súčasťou predvolebných bojov,“ skonštatoval analytik. Podľa jeho názoru legislatíva a spoločnosť nestihli zareagovať na digitálny svet a sociálne siete. „Kandidát sa nestíha očistiť, ak ho niekto vo virtuálnom svete očierni. A čo je horšie, nemáme žiadne páky, aby sa to nedialo. Tá v úvodzovkách beztrestnosť vo virtuálnom priestore je neúnosná a ľudia robia to, čo im systém dovolí. Keď im dovoľuje, že môžu niekoho prakticky beztrestne ohovoriť, očierniť, tak to jednoducho robiť budú. Štát nevytvoril páky na to, aby si človek, ktorý to ide urobiť, povedal – nestojí mi to za to, lebo hneď bude nasledovať sankcia,“ dodal Baránek.

Expert na reklamu Igor Brossmann sa nazdáva, že antikampaň sa čoraz častejšie stáva štandardnou technikou. Upozornil, že síce nemá k dispozícii objektívny prieskum, nazdáva sa však, že podobných praktík pribúda. „A bývajú z roka na rok, respektíve od volieb k voľbám agresívnejšie a sofistikovanejšie,“ podčiarkol odborník. Podľa jeho názoru sú súčasťou kampane aj antikampane.

„To sú dve strany tej istej mince. Cieľom všetkých týchto kampaní sú nerozhodnutí voliči, alebo také ,mäkké obaly‘ okolo tvrdých voličských jadier. Niektorí z tých ľudí sa rozhodujú až v posledných dňoch, niekedy až v posledných hodinách, často až priamo vo volebnej miestnosti. Čím viac informácií je k dispozícii, tým sú ľudia viac zneistení a majú väčší problém tieto informácie spracovávať,“ vysvetlil Brossmann.

Ako Brossmann doplnil, stupňujúca sa antikampaň s agresívnymi metódami slúži v prvom rade na zneistenie voliča. Najefektívnejšia je v záverečnej fáze kampane, lebo sa na ňu už nedá reagovať. Pôsobí na skoro rozhodnutých voličov, aby ich zneistila a nešli voliť, lebo si povedia, že bez vetra sa ani lístok nepohne. „Čiže boli rozhodnutí ísť voliť kandidáta X, potom sa stretli s nejakou antikampaňou a rozhodli sa zostať doma. Nedá sa povedať, že by zmenili priority, ale antikampaň slúži na to, aby sa ľudia nepohli z domu, aby sa, či už znížila účasť, alebo znížil počet voličov protikandidáta,“ priblížil Brossmann.

Kampaň bola nudná

Podľa analytika Baránka však vo všeobecnosti bola kampaň naprieč Slovenskom typická svojou všednosťou a jednotvárnosťou. „Veľa som chodil po Slovensku, a bolo to ako cez kopirák. Všade som si prečítal, že tváre z bilbordov sľubujú lepšie – a teraz si tam môžete dosadiť čo. Lepšie Košice, lepšiu Bratislavu, lepší Martin, lepšiu Považskú Bystricu. Skrátka človek nadobudne pocit, že do týchto volieb kandiduje obrovská množina altruistov, ktorí nechcú nič iné, iba nezištne pomáhať a pomáhať doslova za každú cenu. Čo je, samozrejme, nezmysel a takáto kampaň vyznieva nedôveryhodne. Je to málo nápaditá schéma, ktorá sa opakuje v rôznych obmenách sídlo od sídla,“ uzavrel Baránek.

Na sobotňajšie voľby je pripravená polícia, ktorá prijala bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku. V teréne bude zvýšený počet policajných hliadok, ktoré sa budú pohybovať najmä v okolí volebných miestností a sídiel volebných komisií. Narušenia možno oznámiť na čísle 158.