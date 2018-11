Najnetradičnejšia volebná miestnosť - krčma v Handlovej

Voľby v krčme sa nekonajú po prvýkrát, už voľby do vyšších územných celkov prebiehali v budove krčmy. "Jeden volebný okrsok na Hornom konci v Handlovej zmenil svoje miesto vlani z dôvodu zrušenia obchodnej prevádzky, čím sa z nebytových stali bytové priestory.

Aby mesto Handlová vyšlo v ústrety obyvateľom tejto lokality, prenajalo si na základe nájomnej zmluvy pre volebnú miestnosť pre okrsok číslo 16 priestory v hostinci Pod brezami, ktorý počas soboty neposkytuje služby pohostinstva," skonštatovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Podľa nej volili miesto volebného okrsku tak, aby voličom zabezpečili dostupnosť z každého kúta Horného konca. „Zavážilo aj to, že vstup do tohto okrsku je bezbariérový. Volebný okrsok je upravený, barový stôl s nápojmi prekrytý, hracie prvky presunuté,“ dodala J. Paulínyová. Podľa nej už vlani bola volebná účasť v tomto okrsku prekvapivo vysoká. Kým pri voľbách do vyšších územných celkov bola účasť v Handlovej 17 percent, na Hornom konci to bolo až takmer 23 percent.

Volebná komisia v Handlovej v budove miestnej krčmy. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Aj podľa predsedu volebnej komisie na Hornom konci Ondreja Benkeho voľby prilákali do krčmy množstvo ľudí. Okolo trinástej hodiny už prišlo odvoliť vyše sto ľudí zo štyristo. „Volebná účasť je prekvapivo dobrá,“ potvrdil predseda volebnej komisie. Ten si nemyslí, že vysoká volebná účasť je spôsobená tým, že sa volí v krčme, v ktorej praská drevo v krbe, ale tým, že ľudia majú záujem o voľby.

„Je tu veľa problémov, napríklad s kanalizáciou, tak si myslia, že takto to môžu zmeniť,“ dodal Benke. Členovia volebnej komisie si prostredie krčmy pochvaľovali. „Dobre sa nám tu pracuje, je tu teplučko. Ja osobne som napríklad v takomto prostredí pri voľbách ešte nebol,“ zhodnotil Benke. Dodal, že sa im zatiaľ nestalo, aby si volič po odvolení vypýtal pivo. „Teraz je to tu zakázané,“ uzavrel.

Jediní, ktorí nebol nadšení z toho, že krčma sa premenila na volebnú miestnosť, boli miestni štamgasti. Sedeli zababušení v bundách na dvore za krčmou a dýchali si do rúk, aby sa zahriali. „Nás vyhnali von, keby radšej voľby neboli, my tu teraz musíme mrznúť,“ hnevali sa.