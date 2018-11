ANKETA: Nevoliť a potom kritizovať? To nie, počuli sme v uliciach Bratislavy

Bližšia košeľa ako kabát, práve preto voľba poslancov, starostov a primátorov by mala ľudí zaujímať najviac. S kamerou sme sa pozreli, ako sa volí v Bratislave a priamo v uliciach sme sa Bratislavčanov opýtali, ako trávia sobotu a či si myslia, že voliť je dôležité.

Obyvatelia hlavného mesta sa zobudili do chladnejšieho jesenného rána, ako počasie ovplyvní účasť, zatiaľ nevedno. Trhovisko na Miletičovej aj neďaleká Nová tržnica si žijú vlastným životom. Akurát teraz tu agilných politikov nestretnete. Boli ste voliť? Pýtame sa okoloidúcich. Je to tak 50 na 50.

Pozrite si atmosféru z volebných miestností aj anketu z ulíc Bratislavy

Pred jednou z volebných miestností na Základnej škole Borádčova v bratislavskom Ružinove stáli ľudia v rade už zrána. „Nepozreli si vopred kandidátov, tak teraz študujú tie zoznamy a preto to trvá tak dlho a to aj skresľuje množstvo ľudí,“ hovorí netrpezlivo Matej pred dverami 8.B. Jeho partnerka Anna dodáva, že rodičom aj starým rodičom vytlačila kandidátky vopred, lebo sa sťažovali, že im neprišli domov ako pri „veľkých voľbách“. Oni dvaja majú jasno v tom, koho voliť. A či volia pravidelne? „Samozrejme, vždy keď sa dá. Viac urobiť nemôžem a aspoň mám potom právo si zanadávať, keď sa ukáže, že som zvolil zle, čo sa dúfam, nestane,“ vraví mladý Bratislavčan. Podľa Anny však nie je dobré, že sa dá voliť iba v mieste trvalého pobytu. „Mám veľa známych, kamarátov, ktorí nemohli jednoducho odísť domov, napr. do Humenného, a tak nemôžu ani hlasovať,“ dodáva.

„Len tieto schody, to je prekážka. Jediná pri voľbe,“ hovorí dôchodkyňa Agneša a s barlou pomaly stúpa do schodov školy na Jelačičovej 5. Na stratégii sa dohadujú aj manželia s kočíkom. Napokon ho vynesú dnu a nechajú vo vestibule, kým odvolia. Samozrejme, dieťa berú so sebou.

„Nikdy som voľby nevynechal a tomu učím aj svojich vnukov, ktorí síce teraz ešte nemajú na to vek, ale dôležitosť tohto aktu chápu,“ vysvetľuje nám pán Ondrej, kým deti by už radšej išli a užili si sobotu.