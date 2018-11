Štátna komisia rieši podnety o volebnej korupcii aj o činnosti komisií

Podozrenia z kupovania hlasov, porušovanie moratória či nespokojnosť s činnosťou okrskových volebných komisií. To sú podnety, ktoré počas volebného dňa rieši Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

Občania na podávanie podnetov využívajú infolinku, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra. „V súčasnosti riešime najmä množstvá telefonátov od voličov. Dožadujú sa nápravy, pozorovatelia oznamujú svoje poznatky či nespokojnosť s prístupom volebných komisií. Ľuďom sa napríklad nepáči, že členovia okrskovej volebnej komisie sú príbuzní niekoľkých kandidátov,“ informovala Chmelová.

Niektoré podnety sú podľa nej aj opodstatnené. „Napríklad členka komisie bola nespokojná s predsedom komisie, ktorý sa mal údajne protizákonne správať pri vydávaní hlasovacích lístkov. V tejto súvislosti bola oslovená miestna volebná komisia, ktorá overila vec na mieste,“ dodala Chmelová.

Štátna komisia riešila aj podnet z obce Lozorno, kde mali k voľbám privážať Rómov v dodávke. „Aby mohli byť prijaté opatrenia, boli vyslaní členovia okresnej volebnej komisie do obce Lozorno, aby v prípade, že by sa nejaké skutočnosti potvrdili, sa obrátili s podnetom na príslušníkov Policajného zboru, ktorí by mali vec doriešiť,“ priblížila.

Chmelová ďalej informovala, že komisia v týchto voľbách prijala viac podnetov, pokiaľ ide o volebnú kampaň. „Pokiaľ ide o prístup volebných komisií alebo správanie sa vo volebnej miestnosti, je to niečo podobné, ako bolo v minulých voľbách,“ dodala.