V krajoch rozhodnuté. V Bratislave Vallo, konkurenti mu už gratulovali

Bratislava: Matúš Vallo

Na snímke kandidát na primátora mesta Bratislava Matúš Vallo počas príhovoru vo svojej centrále po skončení volieb. Autor: TASR, Martin Baumann

V súboji o bratislavského primátora vyhráva Matúš Vallo, jeho najvážnejší konkurenti Václav MIka a Ivo Nesrovnal mu už blahoželali k víťazstvu.

Košice: Jaroslav Polaček

Jaroslav Polaček Autor: TASR, František Iván

Priebežné výsledky komunálnych volieb Štatistického úradu SR potvrdzujú víťazstvo Jaroslava Polačeka (SaS, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS) v boji o kreslo primátora Košíc. Podarilo sa mu získať 43,92 percenta hlasov, podiel spracovaných okrskových zápisníc je 82,41 percenta.

Polaček za sebou zanechal doterajšieho viceprimátora povereného vedením mesta Martina Petruška (Smer-SD, SNS), ktorý získal 23,69 percenta hlasov. Nepodarilo sa uspieť Alene Bašistovej (nezávislá), ktorú vo voľbách podporilo 14,23 percenta voličov.

Volebná účasť voličov zatiaľ dosiahla 33,92 percenta. V Košickom kraji je aktuálne spracovaných 74,83 percenta miestnych zápisníc.

Trenčín: Richard Rybníček

Richard Rybníček Autor: TASR, Radovan Stoklasa

Úradujúci primátor Trenčína Richard Rybníček povedie mesto aj v najbližších štyroch rokoch. Svoju výhru potvrdil po zrátaní 74 percent okrskových zápisníc, z ktorých získal 72 percent hlasov Trenčanov.

Je to výnimočný deň vo výnimočnom meste, chcem poďakovať všetkým Trenčanom. Ten záväzok, ktorý od nich mám je obrovský a verím, že dokončíme veci, ktoré som sľúbil a ktoré máme rozbehnuté a priblížime Trenčín k moderným mestám," povedal Rybníček.

Ako dodal, tretia volebná noc po primátorských voľbách v Trenčíne bola pre neho najnáročnejšia. Na rozdiel od dvoch predošlých kampaní bola táto najagresívnejšia a chvíľu som nevedel, do akej miery tá naša práca bude pre Trenčanov dostatočná a ako na nich zapôsobí kampaň protikandidáta. Ale ukazuje sa, že sme išli správnou cestou a že ten pokoj, ktorý som si zachoval, ocenili ľudia. Som naozaj hrdý, že ľudia ocenili naše výsledky," zdôraznil Rybníček.

Aj pre staronového primátora je prekvapujúci veľký rozdiel, s akým zvíťazil. Vyzerá to tak, že tretíkrát po sebe v Trenčíne získam cez 70 percent hlasov. Prekvapilo ma to, no o to viac som presvedčený, že ľudia v Trenčíne cítia zmeny. Som na Trenčanov hrdý a som šťastný," doplnil Rybníček.

Prioritami do nového volebného obdobia je dokončenie verejných priestorov ako átrium pod Mestskou vežou, vnútrobloky na Východnej a Halašovej ulici, pokračovanie revitalizácia parku, debarierizácia lesoparku Brezina, rekonštrukcia Kina Hviezda, cesty, chodníky a ďalšie veci, ktoré Trenčania očakávajú.

Žilina: Peter Fiabáne

Peter Fiabáne Autor: TASR, Erika Ďurčová

Primátorom Žiliny by sa podľa priebežných neoficiálnych výsledkov mal stať Peter Fiabáne, nezávislý kandidát s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca. Informoval o tom na základe neoficiálnych výsledkov z 90 percent okrskových komisií, podľa ktorých zvíťazil s výrazným náskokom.

„Pre mňa je obrovský záväzok a zodpovednosť, aby som nesklamal dôveru, ktorú som dostal. Ďakujem všetkým Žilinčanom, že prišli voliť. Teším sa na ďalšie dni, pretože pre mňa osobne budú znamenať maximum úsilia, aby v našom meste zavládol väčší pokoj, radosť, spokojnosť zo života. Aby naše mesto nabralo nový dych a aby sme sa stali mestom, na ktoré budeme hrdí. Kde budeme radi žiť, budeme sa radi vracať a o ktorom sa bude na Slovensku často v dobrom hovoriť,“ povedal Fiabáne po ohlásení víťazstva.

Za dôležitú považuje aj spoluprácu s novým poslaneckým zborom. „Mojou prvou úlohou je sa s nimi stretnúť a rozprávať sa. Povedať si, skúsme dať nabok všetko to, čo bolo zlé. A skúsme sa baviť o tom, čo vieme spoločne urobiť pre toto mesto. Odchádzam zo zastupiteľstva ako poslanec, ktorý ho nerozdeľoval. Dokonca tvrdím, že som hľadal v zastupiteľstve vždy nejaký kompromis. Považujem to za svoju silnú stránku, vedieť robiť kompromisy, vedieť počúvať a hľadať riešenia,“ dodal Fiabáne.

Banská Bystrica: Ján Nosko

Ján Nosko (vpravo) prijíma gratulácie od svojho volebného štábu a priaznivcov po zverejnení priebežných výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí. Autor: TASR, Dušan Hein

Súčasný primátor Banskej Bystrice Ján Nosko obhájil pozíciu prvého muža mesta pod Urpínom. Informoval o tom sám na základe priebežných neoficiálnych výsledkov väčšiny spočítaných okrskov. Do tejto chvíle zvíťazil v 59 zo 77 okrskov zriadených na území mesta.

„Pokiaľ budeme hodnotiť predbežné výsledky, môžem povedať, že cítim radosť a satisfakciu za štyri roky, počas ktorých sme pracovali pre mesto. Banskobystričania mi vystavili vysvedčenie. Pokiaľ sa výsledky definitívne potvrdia, prijímam ich s pokorou a ďakujem všetkým, ktorí prišli voliť,“ konštatoval Nosko. Ako dodal, nepredpokladá, že sa tieto výsledky zásadným spôsobom ešte zmenia.

Nosko, ktorý kandidoval ako nezávislý s podporou Smer-SD a SNS, poďakoval všetkým podporovateľom a ľuďom, ktorí pri ňom stáli po celý čas. Chce urobiť všetko pre to, aby obyvateľov nesklamal.

Jeho najväčším súperom v komunálnych voľbách bol 38-ročný ekonóm, manažér, mestský a krajský poslanec Igor Kašper. Kandidoval ako nezávislý a podporovali ho SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko.

Rozhodnúť o tom, kto sa zo štyroch kandidátov stane primátorom mesta na najbližšie štyri roky a kto zo 117 kandidátov na poslancov bude sedieť v 31-člennom mestskom parlamente, mohlo 65 600 voličov. Mesto pod Urpínom bolo po novom rozdelené do siedmich volebných obvodov.

Trnava: Peter Bročka

Peter Bročka Autor: TASR, Lukáš Grinaj

Nitra: Marek Hattas

Marek Hattas Autor: TASR, Henrich Mišovič

Prešov: Andrea Turčanová