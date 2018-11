Starosta Štrby je rekordérom, vo funkcii bude desiate volebné obdobie

„Chcel by som hlavne dokončiť to, čo máme rozrobené, máme potrebu vybudovať materskú školu a zdravotné stredisko, chceme však všetky tri obecné časti rozvíjať rovnocenne. To, že som nemal súpera, svedčí o tom, že sme za tie štyri roky urobili kus roboty a bolo to úspešné obdobie,“ uviedol pre TASR Sýkora, ktorého prvýkrát zvolili do funkcie starostu ešte v roku 1981 a odvtedy ju vykonáva nepretržite až doteraz.

Dodal, že najlepšia predvolebná kampaň je štyri roky poctivej práce. Zároveň konštatoval, že aj po tých rokoch ho práca starostu stále baví a práve z toho ťaží energiu na realizovanie svojich plánov. „Ja som profesionálny starosta, v komunálnej sfére som začal ako športovec, nie ako straník, robiť ako 23-ročný. Teší ma autorita, ktorú mám v samospráve, a aj to, že stále držíme 96 percent miest a obcí v ZMOS-e. Venujem sa aj histórii, zbieraniu fotografií, aby sme mohli vydať ďalšie knižky pre mladú generáciu a mám stále nové nápady,“ dodal Sýkora. Na pozíciu starostu Štrby nastúpil ako 28-ročný, bol medzi zakladateľmi Združenia miest a obcí Slovenska a ako sám tvrdí, v samospráve sa cíti ako ryba vo vode. „V obciach je život a priestor na sebarealizáciu je tu veľký, je to o robote, o ničom inom,“ zdôraznil.

Do poslednej chvíle čakal, či sa na jeho miesto nenájde zodpovedný a mladý nástupca, svoju registráciu podal len pár hodín pred uzatvorením kandidátok. „Ja budem rád, keď po mne príde niekto šikovný, veľmi rád mu pomôžem, pretože ja som tímový hráč. Ale stále nie som najstarší starosta, máme aj takých, čo majú viac ako 80 rokov, takže ja som ešte mladý, mám niečo viac ako 60,“ dodal s úsmevom s tým, že skončiť plánuje dobrovoľne a verí, že o štyri roky sa dočká správneho nástupcu.

Volebná účasť v obci Štrba dosiahla podľa neoficiálnych výsledkov niečo viac ako 32,3 percenta z takmer troch tisícok oprávnených voličov.