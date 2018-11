Víťazmi na Slovensku sú nezávislí kandidáti, to je silný signál, tvrdí Baránek

Zatiaľ je veľmi skoro o tom hovoriť o tom, či sa spoločenská situácia vzniknutá po smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej premietla do výsledkov komunálnych volieb. Povedal to v televízii TA3 politický analytik Ján Baránek.

„Aj keď sa niekto pokúša robiť z týchto volieb politický test, nie je to celkom presné. Za istých okolností je to až nemožné. V tomto prípade sa totiž bavíme o množine volieb v takmer 3 000 sídlach na Slovensku,“ povedal Baránek.

Na margo úspechu novozvoleného primátora mesta Bratislava Matúša Valla, ktorého podporovali novovzniknuté mimoparlamentné strany Spolu-občianska demokracia a Progresívne Slovensko uviedol, že tieto strany to môžu považovať za svoj úspech. „Je to dobrá adrenalínová injekcia, ale je to len jeden výsek z volieb,“ upozornil Baránek s tým, že komunálne voľby sú špecifické tým, že je to súbor volieb. Bratislava nám ukazuje vývoj, kam by sa Slovensko mohlo podľa analytika uberať. Zároveň však upozornil, že zvyšok Slovenska je konzervatívnejší ako Bratislava a treba s tým narábať opatrne. „Politické strany si budú z výsledkov robiť politický marketing, a to treba oddeliť od reality, ktorou je, že víťazmi na Slovensku sú nezávislí kandidáti, čo je veľmi silný signál k politickému mainstreamu,“ podotkol.

Baránek tiež poukázal na fakt, že kým vo väčších mestách ľudia volia aj podľa politickej príslušnosti kandidátov, v menších mestách a obciach ľudia volia konkrétnu osobnosť. Mnohokrát sa poznajú voliči s kandidátmi osobne a riadia sa podľa viditeľných skutkov. Rovnako si treba počkať na oficiálne výsledky zvolených poslancov do obecných zastupiteľstiev.